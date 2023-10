Sommerhaus der Stars: Dieses Paar zieht nach hitzigem Streit heimlich aus

Zwei Paare mussten das "Sommerhaus der Stars" nach einem eskalierten Streit bereits verlassen. Nun soll ein weiteres Paar heimlich ausgezogen sein. Was sind die Gründe?

31.10.2023 | Stand: 14:04 Uhr

"Das Sommerhaus der Stars " läuft in diesem Jahr bereits zum achten Mal. Und immer wieder geht es dort vor der Kamera heftig zu: Es wird zwischen den Kandidaten gelästert und geschrien. Ständig fließen Tränen. Doch noch nie sorgte eine Staffel für so viel Wirbel, wie die aktuelle. Nach Handgreiflichkeiten mussten bereits zwei Paare das Sommerhaus unplanmäßig verlassen. Nun soll aber noch ein weiteres Paar so kurz vor dem Finale ausgezogen sein. Doch was ist passiert?

Sommerhaus der Stars: Darum mussten schon zwei Paare gehen

Seit Wochen steht das Sommerhaus der Stars immer wieder in den Schlagzeilen. Das beherrschende Thema sind dabei die Streitigkeiten zwischen den Paaren Gigi mit seiner Partnerin Dana und Walentina mit ihrem Verlobten Can . Insbesondere Walentina und Can sorgen immer wieder für Aufreger im Promi-WG-Leben.

Der Höhepunkt dieser Streitereien ist ein Eklat, bei dem der Kandidat Gigi Birofios seinem Kontrahenten Can Kaplan ins Gesicht schlug. Dabei traf er aber nicht nur Can , sondern auch dessen Verlobte Walentina Doronina.

RTL entschied nach diesem Vorfall: Gigi und seine Freundin Dana Feist müssen gehen. Und auch Can und Walentina mussten das Sommerhaus verlassen. Can zeigte sogar einen Produktionsmitarbeiter an, weil dieser eine Falschaussage getätigt haben soll.

Lesen Sie auch

RTL Sommerhaus der Stars: Warum ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft?

Mit dem Auszug der Streithähne soll sich die Situation im Sommerhaus aber nicht beruhigt haben, wie die BILD-Zeitung berichtet. Ein Insider soll dem Blatt berichtet haben, dass auch ein weiteres Paar freiwillig die Koffer gepackt hat: Partysänger Tim Toupet und seine Partnerin Carina Crone .

Warum sind Tim und Carina ausgezogen?

Aus Produktionskreisen soll die BILD-Zeitung erfahren haben, dass Tim Toupet seit längerem keine Lust mehr auf das Format hatte. Nach einem weiteren hitzigen Streit im Sommerhaus entschied er dann, freiwillig zu gehen. Ein Sendersprecher von RTL wollte diese Aussage noch nicht bestätigen, betonte aber vor BILD: "Es bleibt spannend."

"Das Sommerhaus der Stars": Darum geht's in der Show

In dem Reality-TV-Format leben verschiedene Promipaare wochenlang zusammen und treten in Spielen gegeneinander an. Woche für Woche fliegt ein Promipaar aus, bis das Siegerduo feststeht. Dieses gewinnt 50.000 Euro.

Wer wissen will, wie es weitergeht, sollte das große Finale nicht verpassen. Dieses wird am 14. November auf RTL+ und am 15. November auf RTL gezeigt.