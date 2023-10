Sommerhaus der Stars: Warum ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft?

Gegen einige Teilnehmer der RTL-Show "Sommerhaus der Stars" wird ermittelt, RTL hat sie aus der Sendung geworfen. Worum geht es?

Seit einem Monat läuft auf RTL die Reality-Show "Sommerhaus der Stars". Wie immer gibt es dabei viele Streits, Tränen und Wutanfälle. So weit, so normal für deutsches Reality-TV. Aber jetzt gibt es Vorwürfe von einigen Teilnehmern der Sendung, dass es am Set zu Handgreiflichkeiten gekommen sei, ein Teilnehmer soll verletzt worden sein.

Mittlerweile ist sogar die Staatsanwaltschaft involviert, auch der Sender RTL zieht Konsequenzen und wirft Teilnehmer aus der Show raus. Was genau ist passiert, wer ist an dem Vorfall beteiligt gewesen und was wird jetzt passieren? Alle Antworten im Überblick.

Sommerhaus der Stars: Was ist passiert?

Die achte Staffel des " Sommerhaus der Stars " wird zwar erst jetzt ausgestrahlt, die Dreharbeiten fanden aber bereits im Mai und Juni statt. Damals soll es wohl zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen sein. Anklage erhoben hat das Promi-Paar Walentina Doronina und Can Kaplan.

Bereits im Juli hatte die Bild-Zeitungüber einen Vorfall am Set des " Sommerhaus der Stars " berichtet, damals hieß es noch, zu einer körperlichen Auseinandersetzung sei es nicht gekommen. Anfang August kamen dann aber laut Express erste Spekulationen auf, als Can Kaplan auf Instagram eine ärztliche Diagnose teilte: "Prellung, linke Wange, nach Schlag bei Auseinandersetzung." War es doch zu einer Schlägerei gekommen?

Am vergangenen Mittwoch hat nun auch seine Partnerin, die 23-jährige Walentina Doronina den Angriff auf Instagram bestätigt. Laut dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) schrieb sie auf ihrem mittlerweile auf privat gestellten Account: "Mir reicht es jetzt. Ich bestätige hiermit, dass Can und ich im ‚Sommerhaus‘ grundlos von einem Mann geschlagen wurden. Alle, außer einer Person, haben sich nach dem Schlag hinter den Täter gestellt. Psychisch kann ich diese Lügen von RTL nicht mehr mitmachen." Der Bild-Zeitung erklärte Doronina weiter: "Ich stand neben ihm. Ich wurde auch getroffen an der Schläfe."

Schlägerei im Sommerhaus der Stars: Staatsanwaltschaft ermittelt

Mittlerweile ist bestätigt, dass auch die Staatsanwaltschaft Münster sich in den Fall eingeschaltet hat. Der Bild-Zeitung sagte ein Sprecher der Behörde: "Die Staatsanwaltschaft Münster führt aktuell aufgrund einer Strafanzeige eines Teilnehmers einer aktuell im deutschen Fernsehen ausgestrahlten Realityshow ein Ermittlungs­verfahren wegen des Vorwurfs der Körper­verletzung. In der Strafanzeige wird der Vorwurf erhoben, dass der Beschuldigte dem Anzeige­erstatter während der Dreharbeiten zu der Fernseh­sendung einmal mit der Hand in das Gesicht geschlagen habe." Bisher wurde der Beschuldigte wohl noch nicht zu dem Vorfall befragt, die Ermittlungen dauern noch an.

Körperverletzung bei Sommerhaus der Stars: So reagiert RTL

Ob die in Frage kommende Szene im Fernsehen ausgestrahlt werden wird, ist noch offen. Fest steht, dass laut RTL einige Teilnehmer das Sommerhaus als Folge der Schlägerei verlassen mussten. Welche Paare das sind, ist nicht bekannt. Ein RTL-Sprecher sagte der Bild-Zeitung: "Alles Weitere zum Sommerhaus demnächst bei RTL und auf RTL +."

Es liegt nahe, dass Doronina und Kaplan zwei der vier Personen sind, die das Sommerhaus verlassen mussten, die anderen beiden vermutlich das in den Vorfall involvierte andere Paar. Laut Informationen der Bild-Zeitung handelt es sich bei den beiden um Ex-Dschungelcamper Gigi Birofio (24) und Dana Feist (26), die als Nachrücker-Pärchen ins „Sommerhaus“ einziehen sollen.