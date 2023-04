Speedweek und Blitzermarathon 2023: Wo wird schon ab 17. April geblitzt?

Der Blitzermarathon am 21. April 2023 ist in die Speedweek eingebettet. In einigen Bundesländern wird nicht nur am Freitag sondern von Montag bis Sonntag vermehrt geblitzt. Alles, was Sie wissen müssen, lesen Sie hier.

18.04.2023 | Stand: 09:41 Uhr

Wer gerne mal den ein oder anderen Stundenkilometer zu schnell fährt und Tempolimits nicht ganz so genau nimmt, sollte diese Woche lieber vom Gas gehen oder das Auto gleich stehen lassen. Am Montag, 17. April 2023, ist in einigen Bundesländern die sogenannte Speedweek gestartet, in die auch der Blitzermarathon am Freitag eingebettet ist. Bis Sonntag, 23. April 2023, ist mit erheblich mehr Geschwindigkeitskontrollen zu rechnen.

Was es mit der Aktionswoche der Ordnungshüter genau auf sich hat und wo vermehrt geblitzt wird, lesen Sie hier.

Speedweek: Warum und wo wird vom 17. bis 23. April vermehrt geblitzt?

Die Speedweek, auch Blitzerwoche genannt, wird vom European Roads Policing Network (Roadpol) ausgerufen und koordiniert. Laut autobild.de will das Netzwerk mit der Aktionswoche "Roadpol Operation Speed" das Bewusstsein von Autofahrern für die Einhaltung des Tempolimits schärfen. Kontrollen werden dafür auch grenzüberschreitend vereinbart, um auch die Zusammenarbeit von Polizei-Organisationen zu verbessern.

Laut bussgeldkatalog.org hat Roadpol es sich zur Aufgabe gemacht, die Zahl schwerer und tödlicher Unfälle auf europäischen Straßen zu senken. An der Speedweek beteiligen sich in Deutschland nur ausgewählte Bundesländer, Landkreise und kreisfreie Städte. Wie autobild.de berichtet wechselt die Anzahl jedes Jahr. Vielerorts nimmt außerdem auch die kommunale Verkehrsüberwachung an den Kontrollen teil.

Lesen Sie auch

Blitzer Blitzmarathon 2023: Wann und in welchen Bundesländern findet er statt?

In diesem Jahr nehmen in Deutschland laut dem ADACBaden-Württemberg, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen nicht nur am Blitzermarathon, sondern an der gesamten Speedweek teil. Hier ist vermehrt mit stationären und mobilen Blitzern zu rechnen. Bayern, Hamburg und Hessen konzentrieren sich auf den 21. April. Berlin, Bremen und das Saarland sind den Angaben zufolge dieses Jahr nicht dabei.

Übrigens: Wo die Messstellen in Bayern am 21. April stehen, hat die Landesregierung bereits mitgeteilt.

Speedweek: Im Sommer steht noch eine Blitzerwoche bevor

Während es den Blitzermarathon nur einmal im Jahr gibt, ist für 2023 noch eine weitere Speedweek geplant. Von 7. bis 13. August ruft Roadpol erneut zu vermehrten Kontrollen auf.

Weitere Aktionswochen zu denen das Netzwerk aufruft, beziehen sich auf Busse und LKWs, auf das Tragen eines Sicherheitsgurtes, Drogen oder Alkohol am Streuer und mehr.

Im Sommer sollten vor allem Urlauber in Deutschland und Europa die vorgeschriebenen Tempolimits genau im Blick behalten.