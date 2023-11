Gardasee Halbmarathon 2023: Wo findet er statt und wie kann man teilnehmen?

Der Gardasee Halbmarathon findet auch im Jahr 2023 wieder statt. Alle Informationen zur Veranstaltung und zu den Teilnahmebedingungen gibt es hier.

Beim Gardasee Halbmarathon , auch bekannt als Garda Trentino Half Marathon , handelt es sich um einen internationalen Wettlauf, der traditionell jedes Jahr im November stattfindet. Wie der Name schon andeutet, spielt sich das Geschehen in der Landschaft des Garda Trentino , also am Trentiner Gardaseeabschnitt, ab. Die Strecke verläuft vorwiegend am Ufer des Sees entlang, der Lauf selbst steht im Zeichen des sportlichen Wettkampfes, der Gastfreundschaft, der Kultur und des unmittelbaren Kontaktes mit der Natur.

Alle Informationen zum Gardasee Halbmarathon 2023 sowie zu den Teilnahmebedingungen gibt es hier.

Gardasee Halbmarathon 2023: Wann und wo er stattfindet

In diesem Jahr findet der Gardasee Halbmarathon am 12. November statt. Dieser Termin fällt auf einen Sonntag. Start- und Zielort ist die norditalienische Gemeinde Riva del Garda . Die Strecke des Halbmarathons ist insgesamt 21,097 km lang, sie führt die Teilnehmer auch durch die Ortschaften Arco und Tiorbole . Der Hauptlauf beginnt um 10.15 Uhr.

Gardasee Halbmarathon 2023 Anmeldung: Kann man noch teilnehmen?

Grundsätzlich sind alle Läufer, Jahrgang 2004 oder älter, für den Gardasee Halbmarathon 2023 startberechtigt. Im Vorfeld sollte jedoch ärztlich bestätigt werden, dass man sich als Teilnehmer in einer guten körperlichen Verfassung befindet und damit zur Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen bzw. Sportveranstaltungen berechtigt ist. Dafür muss sich einer sportlichen Fitnessuntersuchung unterzogen werden. Die Startgebühr liegt bei 27,00 - 42,00 Euro.

Folgende Läufe finden 2023 neben dem eigentlichen Gardasee Halbmarathon (21k) statt:

10k: ab 9.30 Uhr in Arco , Startgebühr : 20 - 30 Euro, Ziel: Riva del Garda – Piazza 3 Novembre

ab 9.30 Uhr in Arco , Startgebühr : 20 - 30 Euro, Ziel: Riva del Garda – Piazza 3 Novembre Run4Fun: ab 9.00 Uhr in Tiorbole sul Garda, Startgebühr : 15,00 - 25,00 Euro, Ziel: Riva del Garda – Piazza 3 Novembre

ab 9.00 Uhr in Tiorbole sul Garda, Startgebühr : 15,00 - 25,00 Euro, Ziel: Riva del Garda – Piazza 3 Novembre Kids Run: ab 14.30 Uhr am Samstag, 11. November 2023 in Arco , Startgebühr : 10 Euro, Ziel: Riva del Garda Altstadt

Die Anmeldung erfolgt für gewöhnlich über die Webseite des Veranstalters. Nachmeldungen sind nicht möglich, die Veranstaltung ist nach aktuellem Stand bereits ausverkauft. Im kommenden Jahr dürften die Preise für die Anmeldung ähnlich ausfallen. Eine frühzeitige Anmeldung ist empfehlenswert, da es sich um eine sehr beliebtes Sport-Event in der Region um den Gardasee handelt.

Details zur Strecke beim Gardasee Halbmarathon 2023

Die Strecke beim Gardasee Halbmarathon 2023 startet auf der Via Baltera in Riva del Garda . Anschließend führt sie die Teilnehmer in erster Linie am Ufer des Gardasees entlang. Unterwegs hat man einen guten Blick auf die norditalienischen Naturlandschaft rund um den Gardasee . Das Ziel erreichen die Läufer auf der Piazza 3 Novembre im Stadtzentrum von Riva del Garda . Der Lauf dauert in der Regel einige Stunden.

Auf der Webseite der Veranstalter kann man die Strecken der verschiedenen Läufe als PDF herunterladen. Auf einer Karte ist genau eingezeichnet, welche Route die Läufer durch Arco und Riva del Garda nehmen. Alle Rennen enden an der Nordseite des Gardasees .