Spotify: Neues Design und Funktionen im TikTok-Gewand

Beim großen "Stream On Event" von Spotify hat der Musik-Streamingdienst mit einem komplett überarbeiteten Design überrascht. Was Nutzer jetzt erwartet.

10.03.2023 | Stand: 18:24 Uhr

Seit 2021 stellt Spotify bei sogenannten "Stream On Events" große Updates und neue Funktionen sowohl für Künstler als auch für seine Nutzer vor. Beim "Stream On 2023" in Los Angeles hat das Unternehmen eine der - laut eigener Aussage - "einschneidendsten Entwicklungen seit der Gründung des Streaming-Dienstes" vorgestellt. Wir haben uns die Neuerungen für Nutzer im Detail angesehen.

Spotify präsentiert sich in neuem Design - und wird zu TikTok?

Herzstück des neuen App-Designs ist das sogenannte Homefeed, welches sich in den drei Subfeeds "Musik", "Podcasts" und "Hörbücher" öffnen lässt. Klickt man beispielsweise auf "Musik" werden jetzt direkt kurze Videos - Spotify bezeichnet diese auf seiner Website als Vorschauen - von Wiedergabelisten und Alben angezeigt. Gleiches gilt auch für die Subfeeds "Podcasts" und "Hörbücher". Die Vorschauen sollen die bereits bekannte Stärke des Streamingdienstes nutzen und das Angebot für den Nutzer personalisieren.

Die neue Suchfunktion ist ähnlich aufgebaut. Hier können die Nutzer nach oben oder unten scrollen, um aus kurzen Video-Clips ihrer Lieblingsgenres neue Favoriten zu entdecken. Die Video-Vorschauen werden sich auch auf einige der Lieblings-Playlists der Nutzer erstrecken, wie beispielsweise dem "Discover Weekly" oder dem "New Music Friday".

Eine Vorschau zu dem Homefeed kann man sich derzeit auf Youtube ansehen. Das neue Spotify Homefeed soll im Laufe der nächsten Tage als Update nach und nach an alle aktiven Nutzer ausgespielt werden.

Video-Vorschauen im neuen Spotify-Homefeed - Nutzer zwiegespalten

Kurze Clips also, die man von oben nach unten durchscrollen kann? Das hört sich für viele App-Nutzer direkt nach einem anderen sehr beliebten Dienst an: der Kurzvideo-Plattform TikTok. Während einige Nutzer schon gespannt auf die neue Funktion sind, tun sich andere mit der visuellen Annäherung schwer.

"Sie haben also TikTok in Spotify eingebaut?", fragt ein Nutzer etwas ungläubig unter dem Video des "Stream On Events" auf Youtube. Ein anderer sagt: "Wieso können wir nicht einfach Musik anhören, ohne dass der Kram wie bei TikTok über den Bildschirm fliegt?"

Wenngleich sich an dem neuen Homefeed die Gemüter spalten, hat Spotify noch weitere Änderungen vorgestellt, die für viele Nutzer interessant sein könnten. Im Bereich Podcasts wurde jetzt wie bei der Musik eine Autoplay-Funktion eingerichtet. Wenn ein Podcast endet, soll dadurch zukünftig eine weitere Episode abgespielt werden, "die dem Geschmack der Nutzer entspricht und relevant ist".

Spotify-Podcasts zukünftig mit Umfragen

Auch "DJ", dem neuen, personalisierten KI-Guide, der vom Unternehmen bereits im Februar vorgestellt wurde, soll zukünftig stärker in den Fokus rücken.

Für Content-Creator wie Podcaster, Sänger und Songwriter hat Spotify ebenfalls einige Neuerungen bei dem Event angekündigt. Ein paar Beispiele: Podcastern soll es künftig möglich sein, ihre Podcast-Episoden mit Umfragen zu versehen. Künstlerinnen und Künstler können in Zukunft 30-sekündige Videos zu ihren Profilen und Albumseiten hinzufügen, damit "Nutzer tiefer in die Geschichten ihrer Lieblingskünstler eintauchen können."

