Bezahlbarer Wohnraum wird aufgrund steigender Mietpreise in Deutschland immer knapper. Lesen Sie im Ranking, welche 10 Städte die höchsten Mietpreise haben.

07.06.2023 | Stand: 10:27 Uhr

Viele Menschen entscheiden sich dafür zu mieten und denken, das wäre oftmals die günstige Alternative zum Eigenheim. Doch ist das wirklich so? Angebot und Nachfrage bestimmen den Mietspiegel auf dem Immobilienmarkt. Insbesondere in den Großstädten wird dies immer mehr zu einem Problem: Es gibt nur noch begrenzt Wohnraum und die Nachfrage steigt stetig an. Die Folge ist, dass die Mietpreise steigen und sich viele Bürger keinen bezahlbaren Wohnraum in Großstädten mehr leisten können. Doch in welcher Stadt muss man für die Miete am tiefsten in die Tasche greifen? Erfahren Sie hier im Ranking, in welchen 10 Städten die Mietpreise in Deutschland am höchsten sind, wodurch sich die Städte auszeichnen und welche Stadtteile zum Wohnen besonders beliebt sind.

Überblick: 10 Städte mit den höchsten Mietpreisen in Deutschland

Platz 1 : München (20,12€ pro Quadratmeter)

Platz 2 : Berlin (17,61€ pro Quadratmeter)

Platz 3 : Frankfurt am Main (16,86€ pro Quadratmeter)

Platz 4 : Stuttgart (15,56€ pro Quadratmeter)

Platz 5 : Freiburg (15,26€ pro Quadratmeter)

Platz 6 : Düsseldorf (14,89€ pro Quadratmeter)

Platz 7 : Heidelberg (14,86€ pro Quadratmeter)

Platz 8 : Hamburg (14,47€ pro Quadratmeter)

Platz 9 : Mainz (14,39€ pro Quadratmeter)

Platz 10 : Darmstadt (14,23€ pro Quadratmeter)

Wie kam das Ranking zustande und worauf basieren die Werte?

Das Ranking wurde anhand von Daten des Mietpreis-Rankings des Forschungs- und Beratungsinstituts empirica erstellt und basiert auf Werten des vierten Quartals 2022, veröffentlicht von Statista. Die Daten beziehen sich dabei auf Wohnungen, die in den letzten zehn Jahren neu gebaut worden sind und durchschnittlich über 60 bis 80 Quadratmeter Wohnfläche verfügen. Empirica hat für die Analyse circa 2 Millionen Wohnungsanzeigen analysiert. Dabei wurden Mietpreise für Wohnungen aller Baujahre berücksichtigt. Die Höhe der Mietpreise hängt von mehreren Faktoren ab, etwa vom Baujahr, der Lage des Mietobjekts oder von der Quadratmeteranzahl.

Platz 10 der Städte mit den höchsten Mietpreisen in Deutschland belegt Darmstadt

Darmstadt, gelegen im Süden von Hessen, hat mit der Technischen Universität und der Hochschule nicht nur in Sachen Bildung viel zu bieten, die Stadt ist auch bekannt für ihre bunte Kulturszene und gilt als bedeutender Wirtschaftsstandort für viele Unternehmen. In den letzten 20 Jahren verzeichnet die Stadt einen stetigen Zuwachs an Einwohnern. Zweidrittel aller Wohnungen befinden sich im Kernteil von Darmstadt, circa 60 Prozent der Einwohner leben in der Innenstadt.

Fakten über Darmstadt:

Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter : 14,23€

: 14,23€ Einwohnerzahl : Circa 162.500 Menschen

: Circa 162.500 Menschen Bevölkerungsdichte : 1.308 Einwohner pro Kilometer

: 1.308 Einwohner pro Kilometer Beliebte Stadtteile : Zentrum, Hochschulviertel, Johannesviertel, Martinsviertel, Mathildenhöhe, Rosenhöhe, Paulus- und Steinbergviertel

Auf Platz 9 der Städte mit den höchsten Mietpreisen in Deutschland ist Mainz

Die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz hat in letzten Jahren immer mehr an Beliebtheit gewonnen und ist ein attraktiver Wohnort für viele Menschen geworden. Die Einwohnerzahl ist in den letzten Jahren stark angestiegen, circa 20.000 Menschen sind in den letzten zehn Jahren nach Mainz gezogen. Dies liegt wohl daran, dass die Stadt besonders lebenswert ist: Neben historischer Geschichte, die zurück bis in die Römerzeit reicht und imposanten Fachwerkhäusern, gibt es auch renommierte Bildungseinrichtungen wie die Johannes-Gutenberg Universität. Auch die Weinregion Rheinhessen und die gute Verkehrsanbindung, etwa zum Frankfurter Flughafen, machen Mainz zu einer attraktiven Stadt zum Leben.

Fakten über Mainz:

Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter : 14,39€

: 14,39€ Einwohnerzahl : Circa 217.556 Menschen

: Circa 217.556 Menschen Bevölkerungsdichte : 2.226 Einwohner pro Kilometer

: 2.226 Einwohner pro Kilometer Beliebte Stadtteile : Innenstadt, Mainz-Neustadt, Hechtsheim, Bretzenheim, Laubenheim, Drais, Ebersheim

Platz 8 der Städte mit den höchsten Mietpreisen in Deutschland belegt Hamburg

Wie sagte Lotto King Karl? Hamburg, meine Perle! Für viele Menschen zählt Hamburg zu den schönsten Städten Deutschlands. Die Hansestadt am Wasser ist auch ein beliebtes Urlaubsziel. Die zweitgrößte Stadt Deutschlands ist besonders durch eine hohe Lebensqualität mit einer ausgezeichneten Infrastruktur, einem breiten Angebot an Freizeit- und Kulturaktivitäten sowie einer vielfältigen gastronomischen Szene lebenswert und zieht viele Menschen in ihren Bann. Ein weiterer Grund, weshalb immer mehr Menschen nach Hamburg ziehen, ist die wirtschaftliche Stärke der Hafenstadt. Mit vielen nationalen und internationalen Unternehmen bietet sie ein breites und attraktives Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten.

Fakten über Hamburg:

Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter : 14,47€

Einwohnerzahl : Circa 1,85 Millionen Menschen

Bevölkerungsdichte : 2.455 Einwohner pro Kilometer

Beliebte Stadtteile : Nienstedten, Othmarschen, St. Georg, Eimsbüttel, Hoheluft-Ost, Sternschanze, Dulsberg, Blankenese

Auf Platz 7 der Städte mit den höchsten Mietpreisen in Deutschland: Heidelberg

Wenn man an Heidelberg denkt, dann wohl zuerst an das berühmte Heidelberger Schloss und an die malerische Altstadt. Neben einer lebendigen Kulturszene und der schönen Landschaft ist die Stadt am Neckar im Südwesten Deutschlands eine bedeutende Bildungsstadt mit der Ruprecht-Karls-Universität. Diese Universität gehört zu den ältesten und angesehensten Universitäten in Deutschland und zieht Studenten aus der ganzen Welt an. Viele haben wohl erkannt, dass Heidelberg eine lebenswerte Stadt ist. Dies zeigt sich auch in einer Heidelberg-Studie, bei der Einwohner befragt wurden, wie wohl sie sich in der Stadt fühlen. Demnach sind 99% der Heidelberger sehr zufrieden mit ihrer Entscheidung, in Heidelberg zu leben.

Fakten über Heidelberg:

Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter : 14,86€

: 14,86€ Einwohnerzahl : Circa 160.355 Menschen

: Circa 160.355 Menschen Bevölkerungsdichte : 1.463 Einwohner pro Kilometer

: 1.463 Einwohner pro Kilometer Beliebte Stadtteile : Altstadt, Neuenheim, Weststadt, Südstadt, Bahnstadt

Auf Platz 6 der Städte mit den höchsten Mietpreisen in Deutschland ist Düsseldorf

Die Stadt am Rhein in Nordrhein-Westfalen, die oftmals mit Köln konkurriert, hat einiges zu bieten. Die Menschen, die hier wohnen, haben vielfältige wirtschaftliche Chancen, genießen ein kulturelles Angebot und eine gute Verkehrsanbindung. Auch die Anbindung zum Flughafen macht das Leben in Düsseldorf angenehm. So viele Vorzüge Düsseldorf auch hat, so teuer sind die Mietpreise.

Fakten über Düsseldorf:

Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter : 14,89€

: 14,89€ Einwohnerzahl : Circa 642.304 Menschen

: Circa 642.304 Menschen Bevölkerungsdichte : 2.849 Einwohner pro Kilometer

: 2.849 Einwohner pro Kilometer Beliebte Stadtteile : Friedrichstadt, Altstadt, Carlstadt, Flingern Pempelfort, Düsseltal, Derendorf

Platz 5 der Städte mit den höchsten Mietpreisen in Deutschland belegt Freiburg im Breisgau

Auch im Schwarzwald gibt es eine Stadt, in der man besonders hohe Mietpreise bezahlt: Freiburg im Breisgau. Die Stadt ist vor allem bei Studenten sehr beliebt und zeichnet sich durch renommierte Bildungseinrichtungen aus. Aber auch in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz gilt Freiburg als Vorreiter. Die Fahrradstadt hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2035 Klimaneutralität zu erreichen und fördert daher viele klimafreundliche Maßnahmen. All diese Faktoren, einschließlich der kulturellen Vielfalt der Stadt, machen Freiburg zu einem attraktiven Wohnort und lässt die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum steigen.

Fakten über Freiburg:

Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter : 15,26€

: 15,26€ Einwohnerzahl : Circa 231.848 Menschen

: Circa 231.848 Menschen Bevölkerungsdichte : 1.515 Einwohner pro Kilometer

: 1.515 Einwohner pro Kilometer Beliebte Stadtteile : Altstadt, Wiehre, Sankt Georgen, Haslach, Stühlinger, Vauban, Rieselfeld

Auf Platz 4 der Städte mit den höchsten Mietpreisen in Deutschland: Stuttgart

Die Hauptstadt Baden-Württembergs zeichnet sich insbesondere durch ihren wirtschaftlichen Standort der Automobilindustrie aus. Sowohl Porsche als auch Mercedes-Benz haben in Stuttgart ihren Hauptsitz. Somit bietet Stuttgart vielen Menschen ein Wohnort mit einem breiten Angebot an Arbeitsmöglichkeiten und wirtschaftliche Stabilität. Aber auch die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten und die gute Verkehrsanbindung machen die Stadt zum Wohnen beliebt.

Fakten über Stuttgart:

Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter : 15,56€

: 15,56€ Einwohnerzahl : Circa 610.000 Menschen

: Circa 610.000 Menschen Bevölkerungsdichte : 3.021 Einwohner pro Kilometer

: 3.021 Einwohner pro Kilometer Beliebte Stadtteile : Innenstadt, Stuttgart Bad Cannstadt, Frauenkopf, Feuerbach

Auf Platz 3 der Städte mit den höchsten Mietpreisen in Deutschland ist Frankfurt am Main

Mainhattan. Dieses Wortspiel wird für die Großstadt häufig verwendet, da die Skyline von Frankfurt an die Wolkenkratzer von Manhattan erinnern. Bekannt ist die Stadt vor allem durch den Sitz der Europäischen Zentralbank und gilt damit als wichtiges Wirtschaftszentrum in ganz Europa. Darüber hinaus gibt es eine multikulturelle Kulturszene und das Museumsufer am Main zieht viele Besucher an. Aufgrund wachsender Beliebtheit wird der Wohnraum in Frankfurt immer knapper und die Mietpreise steigen.

Fakten über Frankfurt am Main:

Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter : 16,86€

: 16,86€ Einwohnerzahl : Circa 764.474 Menschen

: Circa 764.474 Menschen Bevölkerungsdichte : 3.058 Einwohner pro Kilometer

: 3.058 Einwohner pro Kilometer Beliebte Stadtteile : Innenstadt, Nordend-West, Sachsenhausen-Nord, Rödelheim, Gallus, Niederrad, Nordend-Ost, Sachsenhausen-Süd, Bockenheim

Platz 2 der Städte mit den höchsten Mietpreisen in Deutschland belegt Berlin

Die Hauptstadt Deutschlands ist auch zum Wohnen eine beliebte Stadt und bietet einige Vorteile. Durch die kulturelle und vielfältige Szene ist die Hauptstadt vor allem bei jungen Menschen zum Wohnen beliebt. Menschen aus aller Welt kommen in Berlin zusammen, was der Stadt einen internationalen Flair verleiht. Zudem finden sich in Berlin viele berufliche Möglichkeiten und die Freizeitmöglichkeiten sind äußert abwechslungsreich. Viele Menschen zieht es in die Hauptstadt, was die Konsequenz hat, dass das Wohnen dort immer teurer wird. Die Stadt zählt als bevölkerungsreichste Stadt Deutschlands sowie auch als bevölkerungsreichste Stadt in der EU.

Fakten über Berlin:

Durchschnittlicher Mietpreis pro Quadratmeter : 17,61€

: 17,61€ Einwohnerzahl : Circa 3.850.809 Menschen

: Circa 3.850.809 Menschen Bevölkerungsdichte : 4.123 Einwohner pro Kilometer

: 4.123 Einwohner pro Kilometer Beliebte Stadtteile : Berlin-Mitte, Kreuzberg, Neukölln, Schöneberg, Prenzlauer Berg, Charlottenburg, Friedrichshain

Auf Platz 1: München hat die höchsten Mietpreise in Deutschland

München lässt als Stadt zum Wohnen nahezu keine Wünsche offen! Die Lage ist inmitten von Europa besonders beliebt, zählt als eine der wirtschaftsstärksten Städte in Deutschland und bietet viele Arbeitsmöglichkeiten. Die Hauptstadt Bayerns ist insbesondere durch eine abwechslungsreiche Kulturszene bekannt, darunter das berühmte Oktoberfest, das Besucher aus aller Welt anlockt. Ebenso ist die Stadt von einer malerischen Landschaft umgeben und bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten in der Natur. Die Annehmlichkeiten der Stadt spiegeln sich in den Preisen, vor allem in den Mietpreisen, wider.

Fakten über München: