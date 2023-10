Städtereisen im Herbst: Diese 10 Orte in Europa lohnen sich besonders

Der goldene Herbst steht an, höchste Zeit den Blätterregen in vollen Zügen zu genießen. In diesen europäischen Städten macht es im Herbst besonders viel Freude.

11.10.2023 | Stand: 11:43 Uhr

Die Blätter fallen farbenfroh von den Bäumen, die Tage werden kürzer - und die Sehnsucht, den Herbst so richtig zu genießen steigt. Höchste Zeit also, sich umzuschauen, welche Städtetrips in Europa sich in den nächsten Tagen und Wochen besonders eignen. Eine kleine Auswahl.

Sevilla ( Spanien )

Ein Hund eilt unter einem verfärbten Baum voraus. Der Herbst ist da. Uwe Zucchi, dpa (Symbolbild)

Wer nicht genug von der Sonne bekommt, für den könnte es eine echte Alternative sein, nach Spanien zu gehen. Etwas ruhiger als beispielsweise in Barcelona geht es in Sevilla zu. Die spanische Stadt zeigt einem im Herbst im Vergleich zu Deutschland nicht unbedingt die kalte Schulter: Die durchschnittliche Temperatur liegt bei bis zu 21 Grad.

Besonders die Altstadt dieser andalusischen Stadt kann es einem antun: enge Gassen, viele Plätze und insbesondere im Herbst eine ganz besondere Stimmung. Eine sehenswerte Besonderheit weist Sevilla gerade in den Herbstmonaten auf: Seit nunmehr 30 Jahren findet gegen Endes Jahres vom 29. September bis 1. November das sogenannte Festival der Nationen statt (Festival de las Naciones): Dieses lässt den Geist der Expo von 1992 weiter aufleben und will Länder und Kulturen mit verschiedenen Aktivitäten noch näher zusammenbringen.

Kopenhagen ( Dänemark )

Mitten in der Stadt wartet der Freizeitpark Tivoli auf Besucher. Ty Stange, dpa (Symbolbild)

Seit 1843 begeistert mitten in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen der Vergnügungspark Tivoli. Für den Herbst und Winter lassen sich die Betreiber meist etwas besonderes einfallen. Doch auch abseits dieses Tourismusmagneten hat die Halbe-Million-Einwohner-Stadt im Norden laut des Reise- und Sprachführers lonelyplanet.de einiges zu bieten. Insbesondere die Essenskultur. Zudem würden "herbstlich bunte Gärten im Schloss Rosenborg, Wikingerschätze im Nationalmuseum und Kunst in Louisiana auf Gäste" warten.

Oslo ( Norwegen )

Die skandinavischen Länder sind dafür bekannt, dass hier besonders häufig Nordlichter zu sehen sind. Andrea Warnecke, dpa (Symbolbild)

Noch etwas weiter im Norden lohnt sich der Besuch von Oslo im Osten Norwegens . Zwar kann die Stadt nicht gerade mit angenehm sonnigen Stunden und Wärme glänzen, dafür eignet sich die Stadt gut als Ausgangspunkt für ein sehenswertes Naturschauspiel: die Polarlichter. Laut dem Urlaubsportal urlaubsguru.de sei es angeraten, eher im Herbst und Winter diesem Spektakel beizuwohnen als im Sommer.

Florenz ( Italien )

Florenz hat auch, was die historische Gebäude angeht, einiges zu bieten. Andrea Warnecke, dpa (Archivbild)

In ein besonderes Licht taucht die Herbstsonne die toskanische Hauptstadt Florenz . Warm und goldschimmernd kommen dann die im Vergleich zum Sommer weniger stark besuchten historischen Gassen daher. Mit seinen etlichen Bauten aus der Zeit der Renaissance nimmt einen die Stadt mit in die Zeit der Medici, Päpste und Fürsten. Dort treffen "Reichtum, Macht und Kunst aufeinander wie nirgends sonst in Italien". Selbst im Oktober hat es laut wetter.de noch Temperaturen von bis zu über 18 Grad. Ideal, um die vielen autofreien Wege und Gassen unsicher zu machen.

München ( Deutschland )

Im Münchner Stadtteil Haidhausen lassen sich diese drei Genießer die Sonne ins Gesicht scheinen. Peter Kneffel, dpa (Symbolbild)

Die bayerische Landeshauptstadt, so heißt es, sei immer einen Besuch wert - doch gerade im Herbst, lohnt sich ein Städtetrip dorthin erst recht. Auch wenn das Oktoberfest mit 7,2 Millionen Besuchern in diesem Jahr so viele Besucher wie seit Jahrzehnten nicht mehr angelockt hatte, ist der Reiz danach nach München zu gehen nicht kleiner geworden. Das Stadtportal muenchen.de weist auf die vielen Möglichkeiten hin, die gerade im Herbst besonders Freude machen: Beispielsweise die vielen Aussichtspunkte der Stadt anzusteuern, etwa die Frauenkirche, den Olympiaturm oder auch den Alter Peter.

Hum ( Kroatien ) kleinste Stadt der Welt

In den Hügeln von Nord-Istrien gelegen: Hum hat nur 18 Einwohner und gilt als die kleinste Stadt der Welt. Zirojevic/Kroatische Zentrale f. Tourismus, dpa (Symbolbild)

Eine wahre Perle ist die Stadt Hum in der westkroatischen Region Istrien . Sie gilt "als kleinste Stadt der Welt" (Guiness Buch) und hat doch einiges zu bieten. Im Herbst geht es hier so beschaulich zu, wie man es sich in der weniger als 20 Einwohner umfassenden Stadt vorstellt. Es gibt drei Häuserreihen, einen kleinen Hauptplatz, eine Kirche. Und doch erreicht in den Sommermonaten Bus um Bus Hum . Wenn es dann in der dritten Jahreszeit ruhiger wird, kommt der ganze Charme der "kleinsten Stadt" zum Tragen. Ein harmonisches Miteinander, Beschaulichkeit und ganz viel Natur drum herum.

Prag ( Tschechien )

Geht es nach urlaubsguru.de warten in der goldenen Stadt Prag neben den 100 Türmen, für die die Stadt bekannt ist,"außerdem wunderschöne Gärten und Parkanlagen, die je nach Wetter zu Picknick, Wein- und Bierverkostungen oder einem Spaziergang durch die bunte Laubkulisse im Herbst einladen". Goldener Herbst und goldene Stadt - das passt gut zueinander.

Budapest ( Ungarn )

Blick in die Gellert-Therme in Budapest: Die Deutschen schätzen die Gesundheits- und Wellnessangebote in Ungarn. Friso Gentsch, dpa (Archivbild)

Wir bleiben im Osten Europas . Wer sich bei sinkenden Temperaturen und mehr Regen wohlig warm zurückziehen möchte, der wird mitunter in Budapest fündig. Denn die ungarische Hauptstadt hat gleich mehrere, teilweise weltbekannte Thermalbäder. Laut urlaubsguru.de zählen dazu:

Gellért

Veli Bej

Széchenyi

Rudas

Lukacs

Király

Dandár

Amsterdam ( Niederlande )

Das Online-Reisemagazin travelbook.de listet gleich sieben Gründe auf, warum sich ein Besuch Amsterdams im Herbst lohnt. Dazu zählen unter anderem:

Viele Bäume und viel Laub: Die Nationalfarbe Orange sieht man an jeder Ecke der Stadt.

"Den Nikolaus schon im November begrüßen: Die sogenannte Sinterklaas Ankunft Parade markiert den Beginn der offiziellen Weihnachtszeit" - und das bereits im November.

Museen-Landschaft kennenlernen: Amsterdam hat zahlreiche bekannte und sehenswerte Museen wie etwa das Rijksmuseum, Van Gogh Museum, und auch das Museum Het Rembrandthuis.

Valletta ( Malta )

Maltas Hauptstadt Valletta ist auch im Herbst für Bade-Fans verlockend: Obwohl die durchschnittlich 15 Regentage den Trip an den Strand vermiesen könnten, so hat es im Oktober doch noch bis zu 25 Grad - und das Meer wiederum kann noch bis zu 23 Grad warm sein. Das Männermagazin esquire.de fasst die Vorteile Vallettas bündig zusammen: angenehm warm, Meer vor der Nase, allerlei Kulturmöglichkeiten, Game of Thrones-Drehorte und ein aktives Nachtleben.