Staffel 2 von "Big Sky": Start, Handlung, Folgen und Besetzung

Bei der Disney-plus-Serie "Big Sky" geht es um Privatdetektive, die sich bestimmten Fällen widmen und versuchen, sie zu lösen. In Staffel 1 drehte sich alles um ein vermisstes Mädchen. Staffel 2 beschäftigt sich mit einem Autowrack. Hierzu gibt es außerdem neue Infos.

Hier in unserem Artikel haben wir alles Wissenswerte rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Stream sowie einen offiziellen Trailer für Sie zusammen getragen.

Der Start für Staffel 2 von "Big Sky" war am Mittwoch, den 5. Januar 2022. Seitdem werden die Folgen wöchentlich ausgestrahlt.

Die 2. Staffel der Disney-plus-Serie "Big Sky" umfasst insgesamt acht Folgen. Wir haben Sie Ihnen hier in einer Übersicht zusammen gefasst. Noch sind noch nicht alle englischen Titel der einzelnen Episoden bekannt, die deutschen wurden noch überhaupt nicht veröffentlicht. Sobald es aber neue Infos diesbezüglich gibt, werden wir sie an dieser Stelle ergänzen.

Folge Sendetermin englischer Titel deutscher Titel

1 5.1.2022 Wakey, Wakey noch nicht bekannt

2 12.1.2022 Huckleberry noch nicht bekannt

3 19.1.2022 You have to play along noch nicht bekannt

4 26.1.2022 Gettin' right to it noch nicht bekannt

5 2.2.2022 Mother Nature noch nicht bekannt

6 9.2.2022 Heart-shaped Charm noch nicht bekannt

7 16.2.2022 Little Boxes noch nicht bekannt