Staffel 2 von "Das Haus der Träume": Handlung, Besetzung und Folgen

Staffel 2 von "Das Haus der Träume" kommt auf RTL+. Alle Informationen zu Start, Folgen, Besetzung, Trailer, Handlung und Stream auf RTL+ gibt es hier.

08.12.2022 | Stand: 16:28 Uhr

Während die erste Staffel die Free-TV Premiere feiert, ist die zweite Staffel bereits im Stream abrufbar: Die historische Serie "Das Haus der Träume" rund um das Gebäude an der Torstraße 1 in Berlin startet im Dezember. Gedreht wurde die Serie "Das Haus der Träume" ausschließlich in Görlitz, die Innenaufnahmen aus dem Kaufhaus Jonass stammen aus dem Kaufhaus Görlitz. Das entsprechende Gebäude wurde im Jahr 1913 im Jugendstil erbaut und war auch Kulisse für den Film "Das Grand Budapest Hotel" von Wes Anderson.

Beachtlich sind auch die Zahlen aus dem Kostümdepartement der Produktion: Rund 1.000 Kostüme trugen Haupt- und Nebendarsteller, etwa 4.000 kamen bei den Komparsinnen und Komparsen zum Einsatz, um eine möglichst authentische Atmosphäre zu erzeugen.

Wo kann man den zweiten Teil von "Das Haus der Träume" sehen? Wann wird die zweite Staffel im linearen TV-Programm laufen? Diese und weitere Fragen rund um die 2. Staffel von "Das Haus der Träume" beantworten wir hier.

Fortsetzung von "Das Haus der Träume": Übertragung im TV und Stream

Die erste Staffel von "Das Haus der Träume" startet am 20. Dezember auf RTL, die zweite Staffel ist zeitgleich auf dem sendereigenen Streamingportal RTL+ abrufbar. Wann Staffel 2 von "Das Haus der Träume" im Free-TV laufen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Allerdings kann man davon ausgehen, dass sich am Sender RTL nichts ändern wird.

Um die exklusive Ausstrahlung von "Das Haus der Träume" auf der StreamingplattformRTL+ verfolgen zu können, muss ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen werden. Der Preis für das günstigste AbomodellRTL+-Premium beträgt 4,99 Euro pro Monat (Stand: 7. Dezember 2022).

"Das Haus der Träume": Die Folgen der 2. Staffel

Die einzelnen Folgen von "Das Haus der Träume" haben keine eigenen Namen, sondern werden lediglich durchnummeriert. Die neue Staffel knüpft direkt an die erste Ausgabe an. Los geht es also mit Folge 7. Das sind die Episoden der 2. Staffel von "Das Haus der Träume" im Überblick:

Folge 7, 20. Dezember 2022, RTL+

Folge 8, 27. Dezember 2022, RTL+

Folge 9, 3. Januar 2022, RTL+

Folge 10, 10. Januar 2022, RTL+

Folge 11, 17. Januar 2022, RTL+

Folge 12, 24. Januar 2022, RTL+

Handlung von "Das Haus der Träume": Darum geht es in Staffel 2

Achtung – Spoiler: Wenn Sie die erste Staffel von "Das Haus der Träume" noch nicht zu Ende gesehen oder noch auf dem Serienzettel haben, dann lesen Sie hier nicht weiter, denn der folgende Absatz enthält einige Spoiler. Darum geht es in der zweiten Staffel von "Das Haus der Träume": Das Kaufhaus ist inzwischen zu einem Luxuskaufhaus umgewandelt worden, mit Vicky als Abteilungsleitern. Ihr Kind ist auf die Welt und ein neuer Partner in ihr Leben gekommen: Gemeinsam mit Wilhelm kümmert sich Vicky um ihre dreijährige Tochter. Harry und Helene kehren aus den Vereinigten Staaten nach Berlin zurück, wo Helene eine neue Arbeitsstelle antreten wird und Harry über seine Gefühle für Vicky stolpert. Auch wenn sie seine Briefe aus Übersee nie beantwortet hat, schwärmt er nach wie vor für Vicky.

Besetzung der 2. Staffel von "Das Haus der Träume": Schauspieler im Cast

Neue Figuren bedeuten neue Schauspielerinnen und Schauspieler. Auch die Besetzung von "Das Haus der Träume" bekommt Zuwachs, den wir Ihnen an dieser Stelle vorstellen möchten.

Ab Folge 7, was der ersten Episode von Staffel 2 entspricht, werden diese Rollen von den nachfolgenden Schauspielerinnen und Schauspielern verkörpert:

Rolle Besetzung Wilhelm Ehrlich Lucas Reiber Hanni Maler Ava Riechers Bill Clarke Frank Willens



Auch auf der Position des Regisseurs beziehungsweise der Regisseurin gibt es eine Veränderung bei der 2. Staffel "Das Haus der Träume": Umut Dağ ersetzt Sherry Hormann.

Trailer zu "Das Haus der Träume"

Um die Wartezeit bis zur Free-TV-Premiere von "Das Haus der Träume" zu verkürzen und Ihnen einen Eindruck über die Besetzung, die Atmosphäre und allgemeine Aufmachung der Serie zu verschaffen, haben wir hier den Trailer zur ersten Staffel für Sie:

