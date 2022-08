Staffel 2 von "House of the Dragon": Was ist bisher zu Start und Besetzung bekannt?

Staffel 2 von "House of the Dragon" wurde bestätigt. Was bisher zu Start, Folgen, Besetzung und Handlung bekannt ist erfahren Sie hier.

30.08.2022 | Stand: 08:24 Uhr

Nun ist es amtlich: HBO hat Staffel 2 von "House of the Dragon" offiziell bestätigt. Die erste Staffel von "House of the Dragon" ist bereits voll im Gange und schon gibt es Neuigkeiten hinsichtlich Staffel 2.

Die Serie spielt genau 200 Jahre vor "Game of Thrones". Basierend auf George R.R. Martins Roman "Fire & Blood" erzählt die Serie die Geschichte des Hauses Targaryen.

Das Prequel zu "Game of Thrones" ist beim kostenpflichtigen Streaming-DienstWOW (früheres Sky Ticket), Sky Q, Sky Atlantic und Sky Showcase zu sehen.

Möchten Sie gerne mehr zu Staffel 2 von "House of the Dragon" erfahren? Wann ist der Start? Wie viele Folgen gibt es? Welche Schauspieler wirken mit? Wie ist die Handlung? Wir haben die Details, die bisher bekannt sind.

Start: Wann könnte Staffel 2 von "House of the Dragon" erscheinen?

Seit dem 21. August 2022 läuft Staffel 1 von "House of the Dragon". HBO bestätigte zwar, dass es eine zweite Staffel geben wird, wann diese erscheinen wird ist aber noch unklar. Die Dreharbeiten von Staffel 1 haben zehn Monate in Anspruch genommen. Anschließend wird das Material aufwändig geschnitten und mit Effekten und Musik versehen, was draufschließen könnte, dass der Start eher 2024 sein wird.

Sofern es Neuigkeiten zum Start von Staffel 2 gibt, werden diese hier im Artikel ergänzt.

"House of the Dragon": Wie viele Folgen hat Staffel 2 des GoT-Ablegers?

Ebenso wie die erste Staffel, werden in Staffel 2 insgesamt zehn Episoden erwartet. Jede Folge wird 60 Minuten andauern. Zu möglichen Folgennamen ist ebenfalls noch nichts näheres bekannt. Sofern zum Thema Titel Klarheit herrscht, werden wir Sie hier darüber in Kenntnis setzen. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Episoden:

Folge 1: Titel noch unbekannt

Folge 2: Titel noch unbekannt

Folge 3: Titel noch unbekannt

Folge 4: Titel noch unbekannt

Folge 5: Titel noch unbekannt

Folge 6: Titel noch unbekannt

Folge 7: Titel noch unbekannt

Folge 8: Titel noch unbekannt

Folge 9: Titel noch unbekannt

Folge 10: Titel noch unbekannt

Die neuen Folgen der ersten Staffel von "House of the Dragon" erscheinen immer montags - sprich jeden Montag eine neue Folge. Möglicherweise behält Sky die Sendetermine für Staffel 2 bei.

Besetzung von "House of the Dragon": Das sind die Schauspieler im Cast

Die Besetzung für Staffel 2 von "House of the Dragon" ist noch nicht bekannt. Folgende Schauspieler und Schauspielerinnen waren als Hauptdarsteller in der ersten Staffel von "House of the Dragon" zu sehen:

Paddy Considine als Viserys Targaryen

Matt Smith als Daemon Targaryen

Olivia Cooke als Alicent Hightower

Emma D’Arcy als Rhaenyra Targaryen

Steve Toussaint als Lord Corlys Velaryon

Eve Best als Prinzessin Rhaenys Velaryon

Sonoya Mizuno als Mysaria

Fabien Frankel als Ser Criston Cole

Rhys Ifans als Otto Hightower

Nebenrollen wurden vergeben an:

Milly Alcock

Bethany Antonia

Phoebe Campbell

Emily Carey

Harry Collett

Ryan Corr,

Tom Glynn-Carney

Jefferson Hall

David Horovitch

Wil Johnson

John Macmillan

Graham McTavish

Ewan Mitchell

Theo Nate

Matthew Needham

Bill Paterson

Phia Saban

Gavin Spokes

Savannah Steyn

Staffel 2 von "House of the Dragon": Das könnte die Handlung sein

"House of the Dragon" spielt 200 Jahre vor den Ereignissen bei "Game of Thrones". Im Fokus ist die Familie Targaryen, die über Westeros herrscht. Aufgrund der komplexen Geschichte von George R. R. Martin, lässt die Serie viel Spielraum für weitere Ableger. Daher könnte Staffel 2 an vielen Punkten ansetzen.

"House of the Dragon" zeigt in der ersten Staffel die Anfänge des Tanz der Drachen, einem wichtigen Krieg aus der Geschichte der Targaryens, bei dem fast alle Drachen ausstarben.

Rhaenyra Targaryen wird von ihrem Vater zur weiblichen Thronerbin ernannt - zur ersten überhaupt. Das kommt nicht bei allen im Hof gut an.

Viele Intrigen führen zum Krieg - Der Tanz der Drachen zwischen zwei verfeindeten Fraktionen innerhalb des Hauses Targaryen geht weiter.