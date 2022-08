Staffel 2 von "Loki": Das ist bisher bekannt

Es wird eine Staffel 2 zu "Loki" geben - das hat Disney+ bestätigt. Was bisher zu Start, Handlung und Besetzung bekannt ist, erfahren Sie hier.

Die "Loki"-Serie auf Disney+ war ein Erfolg: Sie kam bei vielen Zuschauern an und auch bei den meisten Kritikern. Das offene Ende machte klar, dass eine Staffel 2 folgen wird. Die erste Staffel endete mit einem wichtigen Ereignis, dass das ganze Marvel Cinematic Universe (MCU) verändert. Gleichzeitig wurde die Bühne für einen großen Bösewicht bereitet, der noch gefährlicher als Thanos sein könnte.

Alle Infos, die bisher bekannt sind zu Staffelstart, Handlung und Besetzung von "Loki"s Staffel 2 haben wir hier in unserem Artikel für Sie zusammen gefasst.

"Loki", Staffel 2: Wann ist der Start?

Mit Sommer 2023 ist ein ungefährer Start-Termin für Staffel 2 von "Loki" bekannt. Sobald das genaue Release-Datum veröffentlicht wird, erfahren Sie das an dieser Stelle.

Handlung der Serie "Loki" auf Disney+

Mit genauen Informationen zur Handlung von "Loki", Staffel 2, hat sich der Sender bisher zurückgehalten. So war die erste Staffel zu Ende gegangen:

Loki und Sylvie finden heraus, wer hinter der TVA und dem "Einzig Wahren Zeitstrahl" steckt: Ein Mann, der als "Jener, der bleibt" oder auch Kang der Eroberer bekannt ist - ein Wissenschaftler von der Erde aus dem 31. Jahrhundert, der das Multiversum entdeckte. Das Multiversum ist eine Reihe von verschiedenen Paralleluniversen. In diesen Welten nahm er nach und nach mit den verschiedenen, dort sesshaften Versionen von sich Kontakt auf - bis schließlich alle Krieg gegeneinander führten, mit dem Ziel, alleiniger Herrscher des Multiversums zu werden.

Derjenige, den Loki und Sylvie kennenlernen, schuf eine Zitadelle am Ende der Zeit und sicherte den "Einzig Wahren Zeitstrahl", um zu verhindern, dass das Multiversum überhaupt entsteht. Kang stellt wohl eine noch größere Bedrohung als Thanos da, wie das Ende von Staffel 1 verrät.

In der finalen Szene sieht man Loki, der Mobius und Hunter B-15 vor Kang warnen will - doch die beiden erkennen ihn nicht. Befindet er sich etwa in einem Paralleluniversum? Doch da Sylvie die Version des Kangs tötete, gab sie eventuell den Weg für alle anderen Versionen frei. Es könnte also sein, dass diese den Wahren Zeitstrahl durcheinandergebracht haben und an den Entstehungsort der TVA gereist sind. Das bedeutet wiederum, dass Loki sich im selben Universum befindet, aber nichts ist mehr so, wie es sein soll...

Besetzung von "Loki", Staffel 2: Schauspieler im Cast

Wie filmstarts.de berichtet, besteht die Besetzung von "Loki" Staffel 2 aus folgenden Schauspielern und Schauspielerinnen: