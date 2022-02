Staffel 2 von Shadow and Bone: Start und Handlung - Das ist bisher bekannt

Staffel 2 von "Shadow and Bone - Legender der Grisha" wurde von Netflix angekündigt. Was bisher zu Start, Handlung und Besetzung bekannt ist, erfahren Sie hier.

16.02.2022 | Stand: 06:40 Uhr

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel von "Shadow and Bone - Legender der Grisha" hat die Streaming-PlattformNetflix nur wenige Monate nach Release der ersten Staffel bereits eine Staffel 2 angekündigt. Die Serie basiert auf der Trilogie "Legenden der Grisha" und stammt aus der Feder der US-amerikanischen Autorin Leigh Bardugo stammt. Die Fantasy-Serie auf Netflix kam sowohl bei den meisten Kritikern als auch bei vielen Zuschauern gut an.

Die Autorin ist als Executive Producer an der Serie beteiligt und wird auch den Produktionsprozess der zweiten Staffel begleiten. Was ist bisher zur Handlung der zweiten Staffel bekannt? Wann ist mit dem Release der neuen Folgen zu rechnen? Antworten auf diese Fragen sowie alle Infos zur neuen Staffel von "Shadow and Bone" haben wir hier für Sie.

"Shadow and Bone": Start von Staffel 2

Angekündigt wurde die zweite Staffel nur wenige Monat nach dem Release der ersten Staffel im April 2021. Die Serie stieß sowohl bei Kritikern als auch bei Fans auf Anklang und wurde laut Netflix 55 Millionen Mal angesehen - allerdings ist anzumerken, dass der Streaming-Anbieter die Serie als "angesehen" wertet, sobald ein Haushalt zwei Minuten geschaut hat. Dennoch war die Serie in der zweiten Woche auf Netflix die meistgeschaute Show in den USA.

Wann genau nun die zweite Staffel der Serie bei Netflix an den Start gehen wird, ist bisher noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel haben im Januar 2022 in der ungarischen Hauptstadt Budapest begonnen und sollen voraussichtlich bis Mai andauern. Mit einem Release ist also voraussichtlich Ende 2022 oder Anfang 2023 zu rechnen. Wir werden Sie hier informieren, sobald weitere Infos zum Release von Staffel 2 vorliegen. Per Instagram haben die Macher der Serie den Drehstart angekündigt und ein Foto des Casts veröffentlicht:

"Shadow and Bone": Handlung von Staffel 2

Die Handlung der neuen Staffel wird da anknüpfen, wo die Erste geendet hat: General Kirigan aka der schwarze Ketzer hat überlebt und tritt mit mehreren Schattenkretauren aus der Schattenflur, während die anderen Hauptcharaktere Mal, Alina, Kaz, Inej, Jesper, Nina und Matthias auf einem Schiff nach Kertsch unterwegs sind.

Die neuen Folgen werden voraussichtlich zum Teil auf dem Buch "Das Lied der Krähen" basieren. Autorin Leigh Bardugo hat darüber hinaus angekündigt, dass die Staffeln nicht zwangsläufig jeweils auf einem Buch der Serie basieren müssen. Die Storyline um Kaz ist beispielsweise gar nicht in den Büchern zu finden und dient als eine Art Prequel zur Krähen Dilogie.

Besetzung von "Shadow of Bone" Schauspieler im Cast von Staffel 2

An der Besetzung wird sich in Staffel 2 wenig ändern - alle Hauptcharaktere der ersten Staffel werden auch in den neuen Episoden zu sehen sein. Das sind die Hauptdarsteller der Serie im Überblick:

Rolle Schauspieler Alina Starkov Jessie Mei Li Kaylan Teague (jung) Alexander Kirigan Ben Barnes Kaz Brekker Freddy Carter Inej Ghafa Amita Suman Jesper Fahey Kit Young Malyen Oretsev Archie Renaux Cody Molko (jung)

Über Instagram haben die Macher der Serie vier neue Darstellerinnen und Darsteller angekündigt, die in Staffel 2 von Shadow and Bone dabei sein werden: Lewis Tan, Patrick Gibson, Anna Leong Brophy und Jack Wolfe. Tan wird den Entherzer Tolya Yul-Bataar spielen, der Teil von Nikolais Crew ist. Die Rolle seiner Zwillingsschwester übernimmt Anna Leong Brophy. Gibsonübernimmt die Rolle von Nikolai Lantsov, einem Freibeuter, der von General Kirigan damit beauftragt wird eine mythische Kreatur aufzuspüren. Jack Wolfe wird in der neuen Staffel als Wylan Hendricks auftreten, der Teil der Bande von Kaz Brekker und Sprengmeister der Krähen ist. Die neuen Rollen im Überblick:

Jack Wolfe als Wylan Hendricks / Wylan Van Eck

Patrick Gibson als Nikolai Lantsov

Lewis Tan als Tolya Yul-Bataar

Anna Leong Brophy als Tama Kir-Bataar

(AZ)