Staffel 3 von "Bridgerton": Das ist zu Start, Besetzung und Handlung bekannt

Die Netflix-Serie "Bridgerton" wird mit einer dritten Staffel erweitert. Hier erfahren Sie, was bereits zu Start, Handlung und Besetzung bekannt ist.

31.03.2022 | Stand: 07:22 Uhr

"Bridgerton" bekommt eine weitere Staffel und geht damit in die dritte Runde. Bereits im April 2021, noch während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel, wurden Staffel 3 und sogar Staffel 4 der Serie bestätigt.

Ausreichend Erzählstoff für neue Staffeln ist definitiv vorhanden, denn die Serie basiert auf der gleichnamigen Romanreihe von Schriftstellerin Julie Pottinger, besser bekannt als Julia Quinn, die sich aus insgesamt acht Büchern zusammensetzt. Die Bücher bzw. die Serie spielen im 19. Jahrhundert. Im Zentrum steht die in London lebende Familie Bridgerton, die sich aus der Mutter und acht Kindern zusammensetzt. In jedem Buch steht eines der Kinder im Fokus:

Buch 1: "Wie erobert man einen Herzog?" (Daphne Bridgerton)

Buch 2: "Wie bezaubert man einen Viscount?" (Anthony Bridgerton)

Buch 3: "Wie verführt man einen Lord?" (Benedict Bridgerton)

Buch 4: "Penelopes pikantes Geheimnis" (Colin Bridgerton)

Buch 5: "In Liebe, Ihre Eloise" (Eloise Bridgerton)

Buch 6: "Ein hinreißend verruchter Gentleman" (Francesca Bridgerton)

Buch 7: "Mitternachtsdiamanten" (Hyacinth Bridgerton)

Buch 8: "Hochzeitsglocken für Lady Lucy" (Gregory Bridgerton)

Was ist bisher zu der dritten Staffel bekannt? Hier in diesem Artikel bekommen Sie alle wichtigen Infos zum Start, zur Handlung und zu den Darstellerinnen und Darstellern im Cast der neuen Staffel von "Bridgerton".

Start: Wann geht "Bridgerton" mit Staffel 3 bei Netflix in Deutschland weiter?

Ein konkreter Termin für den Start von Staffel 3 von "Bridgerton" wurde von Netflix bisher noch nicht kommuniziert. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die neuen Folgen nicht vor 2023 laufen werden.

Staffel 1 von "Bridgerton" erschien am 25. Dezember 2020. Seit dem 25. März 2022 ist die Serie mit Staffel 2 beim StreaminganbieterNetflix zu sehen.

Handlung: Darum könnte es in Staffel 3 von "Bridgerton" gehen

Folgt die Serie ihrem Muster und somit der Romanreihe, so steht in der dritten Staffel Benedict Bridgerton und dessen Liebesglück im Mittelpunkt der Folgen. Wenn sich die Macher an die Romanvorlage halten, so könnte die Handlung folgendermaßen aussehen:

Nachdem sich Bendict auf einem Maskenball in eine schöne Unbekannte verguckt hat, läuft diese plötzlich um Mitternacht davon und lässt ihm nur einen Handschuh zurück. Bei der Unbekannten handelt es sich um Sophie, die uneheliche Tochter eines Earls, die von ihrer Stiefmutter als Dienstmädchen ausgenutzt wird und eigentlich gar nicht auf den Ball gedurft hätte. Benedict begibt sich nach dem Ball verzweifelt auf die Suche nach Sophie, doch kann diese nicht ausfindig machen.

Durch einen Zufall treffen die beiden zwei Jahre später wieder aufeinander, ohne das Bendeict weiß, dass es sich dabei um die unbekannte Frau vom Ball handelt. Er ist direkt angetan von Sophie, doch einerseits steht ihr unterschiedlicher Stand in der Gesellschaft zwischen ihnen, und andererseits hatte sich Benedict fest vorgenommen, die maskierte Frau vom Maskenball zu finden und sie zu seiner Frau zu machen.

Episoden: Das sind die Folgen von "Bridgerton", Staffel 3

Aus wie vielen Episoden die dritte Staffel von "Bridgerton" bestehen wird, wurde bisher noch nicht verraten. Auch die Namen der einzelnen Folgen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Staffel 1 und 2 der Serie besteht aus jeweils acht Episoden. Die Vermutung liegt also nahe, dass die dritte Staffel dieselbe Folgenzahl aufweist.

Das sind die deutschen Titel aller Folgen aus Staffel 2:

Folge 1: "Ein großer Schürzenjäger"

Folge 2: "Beim Pferderennen"

Folge 3: "Angestachelt"

Folge 4: "Sieg"

Folge 5: "Ein undenkbares Schicksal"

Folge 6: "Die Qual der Wahl"

Folge 7: "Harmonie"

Folge 8: "Der Vizegraf, der mich liebte"

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Bridgerton", Staffel 3

Bisher hat Netflix noch keine Infos zur Besetzung von Staffel 3 von "Bridgerton" veröffentlicht. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es mit einem Großteil der Darstellerinnen und Darsteller aus Staffel 2 ein Wiedersehen geben wird.

Das sind die Hauptdarsteller im Cast von "Bridgerton" und ihre Rollennamen in der Serie:

Rolle Schauspieler Violet Bridgerton Ruth Gemmell Anthony Bridgerton Jonathan Bailey Benedict Bridgerton Luke Thompson Colin Bridgerton Luke Newton Daphne Bridgerton Phoebe Dynevor Eloise Bridgerton Claudia Jessie Francesca Bridgerton Ruby Stokes Gregory Bridgerton Will Tilston Hyacinth Bridgerton Florence Hunt Kate Sharma Simone Ashley Lady Danbury Adjoa Andoh Königin Charlotte Golda Rosheuvel Portia Featherington Polly Walker Prudence Featherington Bessie Carter Philippa Featherington Harriet Cains Penelope Featherington Nicola Coughlan

Trailer: Gibt es schon erste Einblicke in Staffel 3 von "Bridgerton"?

Leider wurde bisher noch kein Trailer zur dritten Staffel von "Bridgerton" herausgebracht. Damit Sie sich dennoch einen Eindruck von der Serie verschaffen können, finden Sie hier den offiziellen Trailer der aktuellen zweiten Staffel von "Bridgerton":