Staffel 3 von "Upload": Was ist zu Start, Darsteller und Handlung bekannt?

Der Comedy-Sci-Fi-Hit "Upload" auf Amazon Prime Video geht weiter. Wir informieren Sie über die bisher bekannten Fakten zu Start, Darsteller und Handlung der 3. Staffel.

10.06.2022 | Stand: 11:48 Uhr

Amazon Prime Video hat mit der Serie "Upload" einen echten Hit gelandet. Nach dem Erfolg der ersten Staffel war dieses Jahr bereits Staffel Nummer Zwei zu sehen. Nun hat der Streamingdienst noch eine weitere Fortführung der Serie angekündigt.

Wir informieren Sie über die bereits bekannten Infos rund um Staffel Drei von "Upload": Wann geht es los, wer spielt mit und worum geht es?

Start von "Upload", Staffel 3: Das ist bisher bekannt

Ein genaues Startdatum für die neue Staffel wurde von Amazon Prime Video noch nicht bekannt gegeben. Bisher wurde lediglich bestätigt, dass es eine dritte Staffel geben wird. Da die zweite Staffel der Serie gerade erst im Frühjahr erschienen ist, dürfte es aber wohl eine Weile dauern, bis die nächste zu sehen sein wird. Die Wartezeit zwischen Staffel Eins und Zwei betrug beinahe zwei Jahre. Schuld daran ist unter anderem die aufwendige Computertechnik, die für die Sci-Fi-Serie benötigt wird.

Doch mit etwas Glück dauert es dieses Mal nicht ganz so lange, bis die neue "Upload"-Staffel erscheint. Frühestens ist aber dennoch in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit dem Erscheinen der Episoden zu rechnen.

Darsteller von "Upload", Staffel 3: Schauspieler in der Besetzung

Ebenso wie der Start der neuen Staffel sind auch noch nicht alle Darsteller der dritten Staffel von Amazon Prime Videobestätigt worden. Doch es gibt bislang keinen Grund anzunehmen, dass einige der Schauspieler ausgetauscht worden wären. Hier erhalten Sie eine Übersicht über die bisherige Besetzung der Rollen:

Schauspieler Rolle Robbie Amell Nathan Brown Andy Allo Nora Anthony Allegra Edwards Ingrid Bannerman Zainab Johnson Aleesha Morrison Downey Kevin Bigley Luke Crossley Josh Banday Ivan Paulo Costanzo Matteo

Handlung von "Upload", Staffel 3: Was ist bereits bekannt?

"Upload" spielt in einer Zukunft, in der es möglich ist, den menschlichen Geist in eine Computerwelt hochzuladen. Insbesondere Menschen, die kurz vor ihrem Tod stehen, nehmen diese Möglichkeit wahr. Nachdem er einen Autounfall hatte, entscheidet sich auch Nathan Brownüberstürzt dafür, statt sich den Risiken einer OP auszusetzen. Damit beginnt sein Leben im digitalen Jenseits.

"Upload" bringt jede Menge Comedy-Elemente in das Science-Fiction-Szenario mit ein. So ist es nichts ungewöhnliches, wenn Tiere auf einmal zu sprechen anfangen. Eine von Menschen gemachte Welt bietet selbstverständlich unendliche Möglichkeiten für unendlichen Blödsinn! Doch es handelt sich bei "Upload" nicht um eine reine Comedy-Serie. Neben Nathan gibt es noch einige andere Charaktere, unter anderem die für Nathan zuständige Betreuerin des digitalen Jenseits, sein Engel sozusagen, und seine Freundin, die ihn dazu überredet hat, sich hochladen zu lassen. Im Zusammenspiel mit den anderen entdeckt Nathan im Laufe der Serie, dass es kein Zufall war, dass er gestorben ist und im Laufe der zweiten Staffel kommt er der Sache langsam auf die Spur.

Wie genau es in der neuen Staffel weitergehen wird, ist noch unklar. Es ist allerdings zu vermuten, dass es bei dem Fokus auf Comedy bleiben wird. Gleichzeitig wird die Verschwörung rund um Nathas Tod weiter beleuchtet werden. Ob die Verschwörung in der dritten Staffel endgültig aufgeklärt werden wird, ist allerdings noch unklar.