Staffel 4 von "True Detective": Start und Handlung - Was ist bekannt?

2023 kehrt "True Detective" mit Staffel 4 zurück. Hier haben wir alle Infos, die rund um Start, Übertragung, Handlung, Besetzung, Folgen und Trailer bekannt sind.

04.01.2023 | Stand: 15:20 Uhr

Über vier Jahre hat es gedauert, bis nähere Informationen rund um Staffel 4 der Krimiserie "True Detective" veröffentlicht wurden. Nun steht fest, dass die neue Runde nicht mehr allzu lange auf sich warten lässt. Staffel 4 wird unter dem Namen "True Detective: Night Country" beim U.S.-amerikanischen Fernsehsender HBO veröffentlicht. In Deutschland wird Staffel 4 von "True Detective" wie gewohnt beim Pay-TV Sender Sky, sowie auf der dazugehörigen Streaming-PlattformWow ausgestrahlt.

2014 hatte HBO Staffel 1 von "True Detective" veröffentlicht, welche großen Anklang bei den Zuschauern fand. Sowohl Staffel 2, als auch Staffel 3 konnten in den darauffolgenden Jahren weniger überzeugen. Mit "True Detective: Night Country" möchten die Produzenten nun wieder an den Erfolg von Staffel 1 anknüpfen.

Wann geht Staffel 4 von "True Detective" an den Start? Worum dreht sich die Handlung? Wie läuft die Übertragung von Staffel 4? Gibt es bereits einen Trailer? Hier finden Sie alle wichtigen Infos, die bislang rund um Staffel 4 von "True Detective" bekannt sind.

"True Detective: Night Country": Wann geht Staffel 4 an den Start?

Die Krimiserie "True Detective" kehrt 2023 mit Staffel 4 zurück - soviel steht fest. Wann der offizielle Starttermin für "True Detective: Night Country" in Deutschland und den USA ist, wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. Laut dem Web-Portal netzwelt.de soll der Start von Staffel 4 Anfang 2023 erfolgen. Wir halten Sie auf dem Laufenden, sobald der offizielle Start-Termin von "True Detective: Night Country" bekanntgegeben wird.

Wo wird Staffel 4 von "True Detective" übertragen?

"True Detective" wird von HBO in den USA produziert und in der Erstausstrahlung veröffentlicht. In Deutschland stehen aktuell alle Staffeln von "True Detective" auf der Streaming-PlattformWowzum Abruf bereit. Auch Staffel 4 wird hierzulande wieder beim Pay-TV-Sender Sky, und dem dazugehörigen Streaming-DienstWowübertragen.

Fall Sie sich bei Sky auf das Serienangebot von Wow konzentrieren möchten, können Sie das extra dafür zugeschnittene Angebot der Streaming-Plattform nutzen. Dieses ist in den ersten sechs Monaten für 7,99 Euro zu haben. Anschließend wird für das Paket monatlich 9,99 Euro fällig. Die Mitgliedschaft kann zu jeder Zeit gekündigt werden.

Handlung von "True Detective: Night Country": Worum geht es in der Serie?

"True Detective" hat sich in den Staffeln 1 bis 3 jeweils mit neuen Kriminalfällen an verschiedenen Orten beschäftigt. Auch die Charaktere wechselten zwischen den einzelnen Staffeln.

In "True Detective: Night Country" gibt es wieder einen neuen Kriminalfall mit neuen Protagonisten zu sehen. Diesmal trägt sich der mysteriöse Fall im US-Bundesstaat Alaska zu. Bei "True Detective: Night Country" kommt es zu dem spurlosen Verschwinden von sechs Männern, welche eigentlich die Tsalal Arctic Research Station in Alaska leiten. Um der Wahrheit in dem Kriminalfall auf die Spur zu kommen, müssen die zwei Detectives Liz Danvers und Evangeline Navarro in die lange Dunkelheit und Kälte der Region eintauchen.

Cast in Staffel 4 von "True Detective": Schauspieler in der Besetzung

Obwohl noch kein offizieller Starttermin für Staffel 4 von "True Detective" feststeht, wurden bereits einige Schauspieler bekannt gebeben, die in "True Detective: Night Country" dabei sind. Die zwei Hauptrollen werden von der zweifachen Oscar-Preisträgerin Jodie Foster, sowie von Profi-Boxerin Kali Reis gespielt.

Hier zeigen wir Ihnen in einem kurzen Überblick, welche Schauspieler in Staffel 4 von "True Detective" zu sehen sind:

Schauspieler Rolle Jodie Foster Liz Danvers Kali Reis Evangeline Navarro John Hawkes Hank Prior Christopher Eccleston Ted Corsaro Fiona Shaw Rose Aguineau Finn Bennett Peter Prior Anna Lambe Kayla Malee

Produziert wurde Staffel 4 von "True Detective" von Barry Jenkins. Issa Lopéz hat die Leitung der Regie übernommen.

"True Detective: Night Country": Wie viele Folgen gibt es?

Die Anzahl der Episoden wurde von HBO für Staffel 4 von "True Detective" bislang noch nicht bekanntgegeben. Da die ersten drei Staffeln aber allesamt aus acht Folgen bestehen, liegt die Vermutung Nahe, dass sich auch Staffel 4 erneut aus acht Folgen zusammensetzt. Sobald es nähere Informationen zu den Folgen gibt, werden wir Sie hier in diesem Artikel darüber informieren.

Staffel 4 von "True Detective": Gibt es einen Trailer?

Ein offizieller Trailer zu "True Detective: Night Country" steht bislang noch nicht zur Verfügung. Allerdings hat HBO das folgende Video veröffentlicht, in dem alle Serien kurz angeschnitten sind, welche 2023 neu ausgestrahlt werden - darunter auch Staffel 4 von "True Detective".

