Staffel 6 von "Billions": Das ist zu Start, Handlung und Besetzung bekannt

Die Dramaserie "Billions" kommt mit Staffel 6 zurück. Hier erhalten Sie alle Infos zu Start, Handlung, Folgen und Besetzung. Außerdem gibt es einen Trailer.

22.02.2022 | Stand: 15:17 Uhr

"Billions" kehrt mit Staffel sechs zu Sky nach Deutschland zurück. Die amerikanische Dramaserie läuft bereits seit Januar 2016 und spielt in New York.

Produziert wird "Billions" vom amerikanischen Sender Showtime. Die Idee zur Serie stammt von Brian Koppelman, David Levien und dem Journalist Andrew Ross Sorkin.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zum Start, zur Handlung, zu den Folgen und zu den Darstellerinnen und Darstellern im Cast der sechsten Staffel von "Billions". Am Ende finden Sie zudem den offiziellen Trailer der neuen Staffel.

Start: Wann geht "Billions" bei Sky in Deutschland weiter?

Die erste Folge der sechsten Staffel von "Billions" wurde am Sonntag, den 23. Januar 2022, in den USA beim Sender Showtime gezeigt. Einen Tag später folgte auch in England die Ausstrahlung auf Sky Atlantic.

In Deutschland wird die sechste Staffel von "Billions" beim Pay-TV-Anbieter Sky zu sehen sein. Der Start-Termin hierzu steht bisher noch nicht fest. Wir reichen das genaue Datum nach, sobald die entsprechende Info hierzu verfügbar sind.

Handlung: Darum geht es in Staffel 6 von "Billions"

Finanzguru Bobby Axelrod ist aus seinem Geschäft ausgestiegen. Als sich der Wirbel legt, tritt Michael Prince an seine Stelle und zwingt Staatsanwalt Chuck dazu, eine komplett neue Strategie zu entwickeln, die raffinierter ist als jemals zuvor. Alle Beteiligten müssen ihre Waffen schärfen und neuen Allianzen schmieden, um zu weiterhin überleben und erfolgreich zu sein. Es steht viel auf dem Spiel.

Mike stellt eine große Bedrohung für die Vorherrschaft von Axe dar und Chuck legt sich gleichzeitig mit einem furchterregenden Staatsanwalt an. Taylor Mason sieht sich gezwungen, zu Axe Capital zurückzukehren, wo sie für den Schutz ihrer Mitarbeiter und ihres Vermögens kämpfen will. Währenddessen überdenkt Wendy Rhoades ihre Loyalitäten und schmiedet überraschend neue Allianzen, die sie sowohl mit Chuck als auch mit Axe in Konflikt bringen könnten.

Episoden: Das sind die Folgen der 6. Staffel von "Billions"

Die sechste Staffel der Drama-Serie "Billions" besteht aus insgesamt zwölf Episoden, die alle eine Spielzeit von circa 54 bis 60 Minuten aufweisen. Das sind die bisher bekannten englischen Titel der Folgen:

Folge 1: "Cannonade"

Folge 2: "Lying Eyes"

Folge 3: "STD"

Folge 4: "Burn Rate"

Folge 5: "Rock of Eye"

Folge 6: "Hostis Humani Generis"

Folge 7: "Napoleon's Hat"

Folge 8: "The Big Ugly"

Folge 9: "Hindenburg"

Folge 10: "Johnny Favourite"

Folge 11: Titel noch unbekannt

Folge 12: Titel noch unbekannt

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Billions"?

Damian Lewis der in "Billions" die Rolle des Bobby Axellrod spielt, wird in der sechsten Staffel der Serie nicht mehr zu sehen sein. Paul Giamatti der die Hauptrolle des Charles "Chuck" Rhoades ist hingegen auch in Staffel 6 mit am Start.

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht über alle Hauptdarsteller im Cast und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rolle Paul Giamatti Charles "Chuck" Rhoades Maggie Siff Wendy Rhoades Malin Åkerman Lara Axelrod Toby Leonard Moore Bryan Connerty David Costabile Mike "Wags" Wagner Condola Rashād Kate Sacker Asia Kate Dillon Taylor Amber Jeffrey DeMunn Charles Rhoades Kelly AuCoin "Dollar" Bill Stearn Corey Stoll Michael Prince Roma Maffia Mary Ann Gramm Julianna Margulies Catherine Brant Daniel Breaker Scooter Sakina Jaffrey Daevisha "Dave" Mahar

Trailer: Erste Einblicke in "Billions", Staffel 6

Damit Sie sich einen ersten Eindruck von den neuen Folgen von "Billions" verschaffen können, haben wir hier den englischsprachigen Original-Trailer zu Staffel 6 für Sie:

(AZ)