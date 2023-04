"Starship"-Raketenstart im Live-Stream: So verfolgen Sie den Countdown

Der erste Startversuch der "Starship"-Rakete fiel ins Wasser. Ein zweiter soll diese Woche folgen. Wir sagen Ihnen, wo Sie den Start im Live-Stream verfolgen können.

18.04.2023 | Stand: 15:37 Uhr

Es soll eine im doppelten Sinne bahnbrechende Mission werden. Der Start der "Starship"-Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX gilt als Versuch, die größte und leistungsstärkste Rakete der Raumfahrtgeschichte in die Erdumlaufbahn zu bringen. Insgesamt sind Raketenstufe und Raumschiff 120 Meter hoch und sollen weit mehr als hundert Tonnen Ladung transportieren können.

Die ambitionierten Pläne von Twitter-König und SpaceX-Eigentümer Elon Muskbekamen allerdings einen ersten Dämpfer. Der Countdown der "Starship"-Rakete musste am Montag wegen technischer Probleme abgebrochen werden. Wann ein zweiter Anlauf zum Jungfernflug geplant ist und wo Sie ihn im Live-Stream mitverfolgen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

"Starship"-Raketenstart: Erster Startversuch scheitert

Eigentlich sollte die 120 Meter hohe Schwerlastrakete längst abgehoben sein. Wie SpaceX auf seiner Webseite mitteilte, sollte der Start des "voll integrierten Raumschiffs und einer Super-Heavy-Rakete von der Starbase in Texas" am Montag (17. April 2023) um 8 Uhr CT erfolgt sein, zu deutscher Zeit also um 15 Uhr.

Doch 40 Sekunden vor dem Abheben wurde der Countdown zum Testflug des neuen Raumschiffs von SpaceX abgebrochen. Offenbar gab es ein Problem mit eine Druckventil twitterte Elon Musk. Der optimistischen Stimmung sollte das aber keinen Abbruch tun. "Heute viel gelernt", so der Tech-Pionier in einem weiteren Tweet.

Zweiter Startversuch der "Starship" am Donnerstag

Einen neuen Startversuch der "Starship" soll es von Montag gerechnet frühestens nach 48 Stunden geben. Musk selbst hatte vor dem ersten Startversuch in der vergangenen Woche bereits Donnerstag, den 20. April, als alternativen Termin genannt. Das neue Startfenster soll sich laut SpaceX demnach am Donnerstag um 15.28 Uhr deutscher Zeit (8.28 Ortszeit in Boca Chica,Texas) öffnen.

So verfolgen Sie den "Starship"-Raketenstart im Live-Stream

Genau wie am Montag plant SpaceX auch für den zweiten Startversuch einen Live-Stream auf YouTube, über den man das Ereignis ohne Einschränkung in Echtzeit verfolgen kann. Der Live-Stream soll auch hier etwa 45 Minuten vor dem geplanten Abflug starten. Etwa ab 14:45 Uhr mitteleuropäischer Zeit ließe sich also der zweite Startversuch der gewaltigen Rakete im Stream beobachten.

Wie lange ist die "Starship" in der Luft?

Beim Testflug der "Starship" in die Erdumlaufbahn kommen beide Raketenstufen zum ersten Mal gemeinsam zum Einsatz. Dabei soll sich die erste Raketenstufe, die Antriebsrakete, knapp drei Minuten nach dem Start vom Raumschiff trennen und danach im Meer versinken. Das Raumschiff selbst soll seinen Flug etwa 90 Minuten fortsetzen, die Erde einmal umrunden und dann im Pazifik vor Hawaii im Meer landen.