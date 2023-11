Teuerstes Fleisch der Welt: In Eresried gibt es eine Wagyu-Rinderzucht

Eresried als Vorort von Japan? Im Landkreis Aichach-Friedberg residiert eine Wagyu-Rinderzucht, die es mit den besten der Welt aufnehmen kann.

Von Michael Eichhammer

10.11.2023 | Stand: 09:19 Uhr

Wagyu-Fleisch genießt unter Kennern einen legendären Ruf. Doch obwohl Japan die eigentliche Heimat dieser Rinder ist, fühlen sie sich in einer kleinen Gemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg vermutlich wohler. Denn während die Wagyus in Japan meist ausschließlich in Ställen gehalten werden, genießen sie bei der German Wagyu Academy bei Steindorf die Freilandhaltung. Das Fleisch kostet je nach Stück schnell mehrere Hundert Euro pro Kilo. Eine absolute Besonderheit – und von überregionaler Bedeutung: Vom kleinen Ort aus wurden schon viele neue Zuchten begründet. Den Gründer kennt man nicht nur im Umkreis.

