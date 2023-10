Bund der Steuerzahler: Was er macht und wie viel das berühmte Schwarzbuch kostet

Der Bund der Steuerzahler ist für seine Kritik an Steuerverschwendung bekannt. Doch was steckt hinter dem Verein und wie kann man einen Blick in das Schwarzbuch werfen?

17.10.2023 | Stand: 15:28 Uhr

Der Bund der Steuerzahler e.V. (BdSt) ist seit Jahrzehnten eine bekannte Institution in Deutschland , wenn es um die Kontrolle öffentlicher Ausgaben geht. Mit der jährlichen Veröffentlichung des Schwarzbuchs sorgt der BdSt regelmäßig für Aufsehen und Diskussionen über die Verwendung von Steuermitteln. Doch was macht der Verein eigentlich genau und wo können Interessierte das bekannte Schwarzbuch erwerben?

Was steckt hinter dem Bund der Steuerzahler?

Der Bund der Steuerzahler versteht sich selbst als das "Finanzgewissen" der Bundesrepublik und setzt sich laut eigenen Angaben seit über 70 Jahren für die Interessen der Steuerzahler ein. Der Verein wurde 1949 gegründet. Seine Hauptziele laut seiner Website sind die Senkung von Steuern und Abgaben , den Stopp von Verschwendung, die Reduzierung der Staatsverschuldung und den Abbau von Bürokratie. Laut eigenen Angaben hat der Verein aktuell rund 200.000 Mitglieder.

Was macht der Bund der Steuerzahler?

Der BdSt führt regelmäßige Kampagnen durch, um auf Fälle von Steuerverschwendung in Deutschland aufmerksam zu machen und die öffentliche Diskussion zu fördern.

Am besten bekannt ist der Verein allerdings für seine jährlichen Veröffentlichungen des Schwarzbuchs, in dem er exemplarische Fälle von Steuergeldverschwendung aufzeigt. Im Schwarzbuch 2023/24 beispielsweise präsentiert der BdSt, wo und wie der Staat sorglos mit dem Steuergeld der Bürger umgeht. Dazu werden exemplarische Fälle aus verschiedenen Bundesländern, wie Bayern, aufgelistet​​. Der Bund der Steuerzahler recherchiert laut eigenen Angaben jährlich über 100 Fälle der öffentlichen Verschwendung und macht diese im Schwarzbuch publik, um die Bürger darüber zu informieren, was mit ihrem Geld geschieht​​.

Ein weiteres Projekt des BdSt ist die Schuldenuhr, die am 12. Juni 1995 ins Leben gerufen wurde. Ursprünglich in Wiesbaden aufgestellt, zeigte die Uhr damals eine Pro-Kopf-Verschuldung von 25.100 Mark je Bundesbürger an. Die Schuldenuhr soll als Appell in Zahlen dienen und die Bürger über die steigende Staatsverschuldung informieren. Inzwischen hängt die Schuldenuhr in Berlin in der Nähe des Reichstags.

Was kostet das Schwarzbuch und wo kann man es kaufen?

Vor allem das Schwarzbuch, welches der BdSt jedes Jahr veröffentlicht, sorgt in der Bevölkerung für großes Interesse und viele Menschen fragen sich, wo man das Schwarzbuch erwerben kann und wie viel es kostet.

Tatsächlich ist das Schwarzbuch kostenfrei erhältlich und kann auf verschiedene Weisen bezogen werden. Interessierte können das Schwarzbuch 2023/24 auf der Seite des Bundes der Steuerzahler vorbestellen, woraufhin es kostenlos zugesandt wird. Darüber hinaus bietet der Bund der Steuerzahler auch eine digitale PDF-Version des Schwarzbuchs an, die auf ihrer offiziellen Website kostenlos angefordert werden kann​​.

Bund der Steuerzahler - nicht frei von Kritik

Der BdSt ist in der Vergangenheit allerdings schon des Öfteren für seine Vorgehensweise kritisiert worden. Die Vorwürfe reichen von Unkenntnis bis hin zu mangelnder Transparenz. In einem Fall kritisierte der BdSt eine Brücke in Herford als zu teuer, die Stadt erwiderte, wie in einem Spiegel-Artikel erwähnt, dass die Brücke behindertengerecht gestaltet worden sei. Laut Bundesfamilienministerin Lisa Paus , damals noch Bundestagsabgeordnete der Grünen, hat sich der BdSt "selbst diskreditiert und unglaubwürdig gemacht" durch ungenaue Vorwürfe im Schwarzbuch. Rudolf Speth , ein Politikwissenschaftler, der ebenfalls in dem Artikel zitiert wird, bemängelt die Lobbyarbeit des BdSt und betont, dass "viele Subventionen hochpolitisch" sind und dem BdSt die Expertise fehle, um Themen wie Klima- oder Energiepolitik einzuschätzen.

