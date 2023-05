EVG ruft zum Bahn-Streik auf: Welche Unternehmen sind neben der Deutschen Bahn betroffen?

Die EVG hat erneut zum Warnstreik aufgerufen - von 14. bis 16. Mai 2023. Betroffen sind neben der Deutschen Bahn rund 50 weitere Unternehmen, doch es gibt auch Ausnahmen.

12.05.2023 | Stand: 14:04 Uhr

Bei der Deutschen Bahn und rund 50 weiteren Bahnunternehmen in Deutschland steht erneut ein Streik bevor. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG hat im Rahmen der laufenden Tarifverhandlungen zum dritten bislang längsten Warnstreik aufgerufen. Insgesamt 50 Stunden soll auf der Schiene gar nichts mehr gehen. Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr aber auch der Güterverkehr sowie in Teilen, wie etwa in München, Nürnberg und Stuttgart, auch der Nahverkehr. Der Startschuss für den Mega-Streik fällt am Sonntagabend, 14. Mai 2023, um 22 Uhr. Ihre Arbeit nehmen die Beschäftigten dann erst am Dienstag, 16. Mai 2023, um Mitternacht wieder auf.

Von dem Streik betroffen sind fast alle Unternehmen, mit denen die EVG derzeit verhandelt. Ausgenommen sind nach Angaben der Gewerkschaft die Arbeitgeber mit denen "bereits wesentliche Fortschritte in den Verhandlungen erzielt werden konnten". Was das genau bedeutet und welche Unternehmen bestreikt werden, lesen Sie hier.

Bahn-Streik im Mai: Warum ruft die EVG zum Streik auf?

Die aktuellen Tarifverhandlungen zwischen EVG und der Arbeitgeberseite laufen seit Februar und sind bisher noch zu keinem Ergebnis gekommen. EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay machte nun mit der Streikankündigung deutlich, dass alle Unternehmen nachlegen müssten. Dieser Erkenntnis solle der Streik im Mai Nachdruck verleihen. "Insofern werden wir den Druck aufbauen, der nötig ist, damit über unsere Forderungen verhandelt wird", sagte sie.

EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch fügte an, dass Streik für die Gewerkschaft kein Selbstzweck sei, "wer seine Angebote so nachbessert, dass ein zielführendes Verhandeln möglich ist, wird nicht bestreikt. Das gilt auch für die DB AG". Am Freitag (12.5) hatte die EVG der Deutschen Bahn ein Ultimatum gestellt, um den 50-stündigen Streik doch noch abzuwenden. Jedoch lief das Ultimatum um 12 Uhr ohne Annäherung ab. Allerdings gibt es bereits Unternehmen, die schon so nachgebessert haben, dass sie nun nicht bestreikt werden.

Lesen Sie auch

Streik Bahn-Streik im Mai 2023: Wann und wo wird gestreikt?

Übrigens: Die Deutsche Bahn hat für Reisende, die vom Streik betroffen sind, wieder umfangreiche Kulanzregeln und Möglichkeiten zur Erstattung eingerichtet.

Die EVG verhandelt für rund 230.000 Beschäftigte und fordert rund zwölf Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten über eine Laufzeit von zwölf Monaten. Mindestens sollen die Bruttolöhne jedoch um 650 Euro steigen.

Bahn-Streik: Mit welchen Unternehmen verhandelt die EVG aktuell?

Online hat die EVG auf der Seite ihres Info-Magazins express eine Liste aller Unternehmen veröffentlicht, mit denen die Gewerkschaft derzeit verhandelt. Zudem sind hier insbesondere bei der Deutschen Bahn und Transdev auch die zugehörigen Bereiche angegeben. Neben der Deutschen Bahn AG, zu der auch die TFG Transfracht GmbH (TFG) und die Usedomer Bäderbahn GmbH (UBB) zählen, der DB Regio Bus und der Transdev, zu der auch die Bayerische Oberlandbahn GmbH (BOB), die Bayerische Regiobahn GmbH (BRB), die NordWestBahn GmbH (NWB) und die Württembergische Eisenbahn GmbH (WEG) gehören, stecken noch weitere Unternehmen in Tarifverhandlungen mit der EVG:

In der Region Süd - hier dürfte der Bahn-Streik von 14. bis 16. Mai 2023 Bayern flächendeckend sowie auch die S-Bahn in München treffen - verhandelt die EVG mit:

Omnisbusverkehr Franken GmbH (OVF)

Regionalbus Ostbayern GmbH (RBO)

Regionalverkehr Allgäu GmbH (RVA)

Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO)

Verkehrsgesellschaft mbH Untermain (VU)

In der Region Südwest - hier dürfte der Bahn-Streik in Baden-Württemberg sehr große Auswirkungen haben - verhandelt die EVG mit folgenden Unternehmen:

Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN)

Omnisbusverkehr Rhein-Nahe GmbH (ORN)

Regional Bus Stuttgart GmbH (RBS)

Regionalbusverkehr Südwest GmbH (RVS)

Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB)

Rhein-Mosel Verkehrsgesellschaft mbH (RMV)

Südbaden Bus GmbH (SBG)

In der Region West verhandelt die EVG mit folgenden Unternehmen:

Busverkehr Ostwestfalen GmbH (BVO)

Busverkehr Rheinland GmbH (BVR)

Nahverkehr Ostwestfalen GmbH (NVO)

Westfalen Bus GmbH (WB)

In der Region Nord verhandelt die EVG mit folgenden Unternehmen:

Haller Busbetrieb GmbH (HBB)

Regionalbus Braunschweig GmbH (RBB)

Weser-Ems Busverkehr GmbH (WEB)

Außerdem verhandelt die EVG mit diesen weiteren Unternehmen:

Abellio Mitteldeutschland GmbH

AKN – Eisenbahn GmbH

Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH (BSB)

Captrain Deutschland CargoWest GmbH (CCW)

Die Länderbahn GmbH (DLB)

Erfurter Bahn GmbH

erixx GmbH

eurobahn GmbH & Co KG - Nach Angaben der EVG wird die eurobahn im Mai nicht bestreikt.

HLB Basis AG

HLB Hessenbahn GmbH

HLB Hessenbus

Norddeutsche Eisenbahn Niebüll GmbH (neg)

Osthannoversche Eisenbahnen AG (OHE)

RBA Regionalbus Augsburg GmbH

RegioInfra Gesellschaft mbH (RIN)

RegionalverkehrMünsterland GmbH (RVM)

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG)

Schieneninfrastruktur Ost-Niedersachsen GmbH (SInON)

SDG Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft mbH (SDG)

Stiftungsfamilie BSW & EW

Süd-Thüringen-Bahn GmbH

VIAS Logistik und VIAS

VIAS Rail

vlexx GmbH

Westfalen Bahn GmbH (WfB)

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH (WLE)

Bahn-Streik von 14. bis 16. Mai: Welche Unternehmen sind nicht betroffen?

Wie die EVG angekündigt hat, werden beim nun anstehenden dritten bundesweiten Warnstreik fast alle Unternehmen bestreikt. Ausgenommen sind Arbeitgeber mit denen die EVG am Verhandlungstisch bereits wesentliche Fortschritte erzielen konnte. Genauer hat die Gewerkschaft das in ihrer Pressemitteilung allerdings nicht ausgeführt.

Auf Anfrage teilte die EVG mit, dass es sich dabei "unter anderem um das Unternehmen eurobahn" handle. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf betreibt Nahverkehrszüge in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen mit grenzüberschreitenden Zügen nach Venlo und Hengelo. Eine Liste aller Unternehmen, die nicht bestreikt werden, wurde angefragt.