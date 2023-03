Streik in Bayern am 21. März: Hier wird heute gestreikt

Die Gewerkschaft Verdi hat für heute erneut zum Streik aufgerufen. Unter anderem in Kitas, Kliniken und Teilen des Öffentlichen Dienstes. Wo genau gestreikt wird, erfahren Sie hier.

In Bayern wird heute (21.3.23) wieder gestreikt. Neben Beschäftigten in Kitas und Kliniken sind auch andere Bereiche des Öffentlichen Dienstes vom Streik betroffen.

Streik in Bayern: Kitas und Uniklinik streiken in Augsburg

In Augsburg sind am Dienstag die Beschäftigten der Kitas und der Uniklinik zum Streik aufgerufen. Dafür wird zumindest heute der Müll in Augsburg und Umgebung wieder abgeholt. Jedoch nur bis morgen: Denn am Mittwoch sollen die Beschäftigten der Müllabfuhr wieder ihre Arbeit niederlegen. Wie auch schon am Montag.

Streik in Bayern: In München streikt die Verwaltung

Auch in München sind die Beschäftigten der Kindertagesstätten zum Streik aufgerufen. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Bereiche der Verwaltung der Landeshauptstadt sollen ihre Arbeit niederlegen. Der Streik betrifft laut dem BRvor allem Jobcenter, Bürgerbüros, das Arbeitsamt, städtische Kindertagesstätten, Schwimmbäder, die Straßenreinigung und die Müllabfuhr.

Wie der BR weiter schreibt, sind auch "weite Teile der Stadtwerke, die München Klinik, die Stadtsparkasse, der Kreisjugendring, die Städte, Gemeinden und Landratsämter in den umliegenden Kreisen sowie die Bundeswehr und Behinderteneinrichtungen" vom Streik betroffen.

Nicht betroffen ist hingegen der öffentliche Nahverkehr in München. Denn hier kam es bereits zu einer teilweisen Einigung bei den Tarifverhandlungen mit der Münchner Verkehrsgesellschaft.

Kliniken streiken in ganz Bayern

Im ganzen Freistaat soll es jedoch zu Streiks im Gesundheitswesen kommen. Hier sollen Pflegekräfte, Therapeutinnen und Therapeuten sowie Beschäftigte des Patientenfahrdiensts ihre Arbeit niederlegen, schreibt der BR. In der Landeshauptstadt sind laut dem BR Standorte der "München-Klinik, des Isar-Amper-Klinikums in Haar, München und Fürstenfeldbruck und der Helios Amper-Klinik in Dachau und Indersdorf" betroffen.

Wie der BR weiter schreibt, sind auch andere Teile Bayerns vom Streik im Gesundheitswesen betroffen. "Das Klinikum Fürth, der Nürnberg-Stift, die Krankenhäuser Schwabach, Roth, Nürnberger Land und des Landkreises Bad Windsheim, die Dr. Erler Kliniken sowie das Klinikum Nürnberg und die Servicegesellschaft KNSG" sollen am Dienstag und am Mittwoch bestreikt werden.

Und auch in Regensburg sollen Medbo-Beschäftigte die Arbeit niederlegen sowie Mitarbeitende der Kliniken Nordoberpfalz. Laut dem BR wurden dort Notfallvereinbarungen getroffen. Ebenso vom Streik betroffen ist das Klinikum Bayreuth.

Und auch in Ingolstadt soll die medizinische Versorgung im Klinikum eingeschränkt sein. Auch die Kliniken im Naturpark Altmühltal in Eichstätt und Kösching sind laut BR vom Streik betroffen. Sowie die Kliniken in Mittelfranken, mit Ausnahme der Regiomed-Klinik Ansbach, die erst ab Mittwoch bestreikt wird. In Schweinfurt werden das Leopoldina-Krankenhaus und das Bezirkskrankenhaus Werneck am Dienstag bestreikt.

Streik in Bayern: Auch Kitas betroffen

In der Region Ingolstadt kommt es am Dienstag auch zu Streiks bei den städtischen Kindertagesstätten. Außerdem schließen andere Teile des öffentlichen Betriebs, wie Bäder und Eishallen. Ähnlich sieht es auch in Nürnberg aus.

In Bayreuth und Kulmbach sind sowohl die Städte als auch die Stadtwerke betroffen. Ebenso in Pottenstein und Pegnitz.

Im Raum Regensburg soll es laut dem BR"zu Einschränkungen oder Schließungen in Kitas, Horten und Mittagsbetreuungen kommen". Auch die Regensburger Verwaltung soll bestreikt werden. Es kann zu Einschränkungen im Busverkehr kommen.

Bayern-Streik: Was fordert Verdi?

Die Gewerkschaft Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes. Mindestens sollen es aber 500 Euro mehr im Monat sein. Kommende Woche sollen die Tarifverhandlungen fortgesetzt werden. Auch am 27. März soll es zu einem bundesweiten Streik im öffentlichen Dienst kommen.

