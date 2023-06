Streik in der Süßwarenindustrie: Bei diesen Marken drohen leere Regale

Die Gewerkschaft NGG streikt. Süßigkeitenhersteller sind alarmiert, Verbraucher könnten vor leeren Regalen stehen.

09.06.2023 | Stand: 11:29 Uhr

Ein Streik jagt in Deutschland den nächsten: Nach Streiks im Verkehrssektor und im Einzelhandel kündigte auch die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) Warnstreiks an, im Juni sind demzufolge Arbeitsniederlegungen im Bereich der Süßwarenindustrie geplant. Der Hintergrund: Die NGG hatte Tarifverhandlungen mit der Arbeitgeberseite nach zwei Runden abgebrochen, weil das Angebot "völlig unzureichend" sei.

Seit Montag, 5. Juni, befinden sich Mitarbeiter aus Betrieben in Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen im Streik. Während des gesamten Juni will die NGG fast 50 Betriebe bestreiken. Wie die Zeit berichtet, zogen zur Auftaktkundgebung in Hamburg "mehrere Hundert Beschäftigte vor das Unilever-Haus" in der Innenstadt.

Vom Streik Norden betroffen waren laut dpa unter anderem die niedersächsischen Bahlsen-Standorte Barsinghausen und Varel sowie die Hauptverwaltung in Hannover. In Hamburg waren Beschäftigte der Nestlé AG, von Unilever sowie von Barry Callebaut Cocoa und Cargill zum Warnstreik aufgerufen. Auch die Mitarbeiter der Carstens Lübecker Marzipan Erasmi & Carstens GmbH sowie der J.G. Niederegger GmbH an den Lübecker Standorten waren zum Streik aufgerufen. Weitere Warnstreiks habe es in Süßwarenunternehmen in Berlin, Brandenburg und Thüringen gegeben.

NGG ruft zu Streiks in der Süßwarenindustrie auf - "hat Branche noch nicht erlebt"

"Wir werden jetzt eine Streikwelle anschieben, wie sie diese Branche noch nicht erlebt hat", hatte der Vize-Gewerkschaftschef Freddy Adjan laut dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und derDeutschen Presse-Agentur (dpa) im Vorfeld gesagt. Dabei hatte der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) den Beschäftigten höhere Bezüge angeboten. Diese beinhalten dem Vernehmen nach folgende Anpassungen für Arbeitnehmer:innen:

1.500 Euro Einmalbeträge netto

Entgelterhöhungen in Höhe von 225 Euro brutto

Die NGG lehnt diesen Vorschlag jedoch ab und argumentiert mit der prekären Situation vieler Beschäftiger aufgrund der jüngsten Preissteigerungen. "Sie erwarten eine echte Entlastung und deutlich mehr Geld, keine Peanuts", ließ die Gewerkschaft wissen, welche die Interessen von rund 60.000 Branchenbeschäftigten vertritt. Stattdessen wolle man einen neuen Tarifvertrag durchsetzen:

Für Beschäftigte der unteren Tarifgruppen (A bis E): 500 Euro mehr im Monat

Für alle weiteren Beschäftigten 400 Euro mehr im Monat

Für Auszubildende 200 Euro mehr und eine Fahrtkostenpauschale von 50 Euro im Monat

Der BDSI hingegen bezeichnet den Streikaufruf in einer Mitteilung als "unverhältnismäßig und unbegründet".

Nächster Streik in Deutschland: Bei Süßigkeiten drohen leere Regale

Verbraucher und Verbraucherinnen könnten aufgrund des sich anbahnenden Streiks vor teilweise leeren Süßigkeitenregalen stehen. Von den Warnstreiks könnten laut RND die Produktionen bei großen Unternehmen wie Haribo, Bahlsen, Storck und auch Nestlé betroffen sein.

Der Verband der Süßigkeitenproduzenten gibt der Politik eine Mitschuld an der Misere und hebt die wirtschaftliche Dimension vor: "Die Bundesregierung muss der konsequenten Stärkung der heimischen Wirtschaft oberste Priorität einräumen, denn nur dann können Arbeitsplätze, Investitionen und Wertschöpfung am Standort Deutschland langfristig gesichert werden", erklärte der Vorsitzende Bastian Fassin.