Stromschlag-Wetter: Warum man aktuell viele Stromschläge bekommt

Immer wieder bekommt man derzeit "eine gewischt". Warum das Wetter für die kleinen Stromschläge verantwortlich ist, lesen Sie hier im Artikel.

01.03.2023 | Stand: 16:05 Uhr

Beim Greifen der Türklinke oder beim Händeschütteln - die kleinen Stromschläge scheinen sich derzeit zu häufen. Und das liegt tatsächlich nicht an Ihnen selbst, sondern am Wetter. Was es damit auf sich hat, lesen Sie hier.

Kleine Stromschläge: Das Wetter ist schuld

Schuld an den kleinen Stromschlägen, die es derzeit gibt, ist das Wetter. Wie wetter.de schreibt, ist die Haut bei trockener Luft auch trockener als normalerweise. Deshalb lädt sich der Körper auf. Wenn man dann jemand anderen oder einen Gegenstand berührt, kommt es zur Entladung.

Elektrostatische Entladungen sorgen für die Funkenschläge. Wenn sich der Körper beziehungsweise die Haut bei kaltem, trockenem Wetter auflädt, kann sich die Ladung nicht durch die Luftfeuchtigkeit ausgleichen. Denn warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf als kalte. Das senkt die Leitfähigkeit.

Auch synthetische Kleidung kann die Funkenschläge begünstigen, denn wenn diese aneinanderreibt erhöht sich die Ladung. Gefährlich sind die kleinen Funkenschläge für Menschen jedoch nicht.

Knisterwetter: Wie kann man Stromschläge vermeiden?

Um sich vor den kleinen Stromschlägen zu schützen, kann man ein paar Dinge tun. Menschen mit trockener Haut sollten sich regelmäßig eincremen. Auch auf synthetische Kleidung sollte verzichtet werden.

Zuhause kann die Luftfeuchtigkeit durch Luftbefeuchter oder Pflanzen erhöht werden. Auch eine Schale Wasser oder ein nasses Handtuch auf der Heizung können helfen.

Lüften hingegen hilft nicht. Denn dadurch kommt noch mehr trockene Luft in die Räume und es kann sogar zu mehr Stromschlägen kommen.

Außerdem lässt sich der Körper auch manuell entladen. Wer immer wieder geerdete Gegenstände, also Wasserleitungen oder Heizkörper berührt, reduziert die Ladung im Körper. Wie wetter.de schreibt, hilft dabei auch ein metallischer Schlüssel, den man an die Gegenstände hält. Dann tut das Entladen weniger weh.

Lesen Sie auch