Studieren im Ausland ist für viele ein Traum, der auch von der Finanzierung abhängt. Doch besteht Anspruch auf BAföG? Wie hoch ist das BAföG im Ausland, welche Zuschüsse gibt es?

29.09.2023 | Stand: 12:49 Uhr

Die Entscheidung für ein Studium im Ausland steht und fällt nicht selten mit der Finanzierungsfrage. Auch wenn ein BAföG-Anspruch für einen Studienaufenthalt oder ein Praktikum im Ausland besteht, bleibt noch die Frage, wie hoch die BAföG-Förderung im Ausland ist und ob das zum Leben reicht.

Schließlich fallen Studiengebühren und Lebenshaltungskosten im Ausland nicht selten höher als in Deutschland aus. Wir erklären in diesem Artikel, mit welcher BAföG-Höhe Sie im EU-Ausland und außerhalb Europas rechnen können und was es sonst beim Auslands-BAföG zu beachten gibt.

BAföG im Ausland: Studium und Praktikum

Grundsätzlich gilt: Innerhalb der EU und in der Schweiz kann eine Ausbildung oder ein Studium an einer Berufsfachschule, Fachschule, Höheren Fachschule, oder an einer Akademie und Hochschule von Beginn an bis zum Erwerb des ausländischen Ausbildungsabschlusses gefördert werden, wie das BAföG-Amt auf seiner Seite mitteilt. Auch im außereuropäischen Ausland besteht demnach die Möglichkeit, BAföG zu beziehen, für gewöhnlich allerdings nur für ein Jahr, in besonderen Fällen auch länger. In jedem Fall gibt es einige Voraussetzungen und Bedingungen für die BAföG-Förderung im Ausland.

Da Studiengebühren und Lebenshaltungskosten im Ausland ordentlich zu Buche schlagen können, ist für Studieninteressierte zudem die BAföG-Höhe im Ausland entscheidend. Mit wieviel Geld kann man also rechnen?

BAföG im Ausland: Wie hoch ist es?

Sowohl das Inlands- als auch das Auslands-BAföG hängt von den individuellen Lebensverhältnissen der Betroffenen ab. Wie hoch also der BAföG-Bezug letztendlich ausfällt, kann nur mit Blick etwa auf das Einkommen der Eltern, das eigene Vermögen, die Wohnsituation und den Status der Krankenversicherung richtig eingeschätzt werden. Für eine erste Schätzung empfiehlt sich hierzu der Online-Rechner, zum Beispiel auf bafoeg-rechner.de.

Allerdings können Auslands-Studierende neben dem BAföG-Grundbedarf, der auch im Inland gilt, mit gewissen Zuschüssen rechnen. Diese nehmen auf die entsprechenden Lebensumstände im Gastland Rücksicht und können laut bafög.de folgende Leistungen enthalten:

Reisekosten: innerhalb Europas für eine Hin- und Rückfahrt jeweils pauschal 250 Euro

außerhalb Europas für eine Hin- und Rückfahrt jeweils pauschal 500 Euro

eventuelle Zusatzkosten der Krankenversicherung (monatlich bis zur Höhe des Krankenversicherungszuschlags nach § 13a BAföG)

höhere Lebenshaltungskosten bei Studierenden außerhalb der EU und der Schweiz . Je nach Land werden unterschiedlich hohe Auslandszuschläge gezahlt

Das BAföG-Amt empfiehlt daher auch Studierenden, die im Inland keine BAföG-Förderung beanspruchen können, für einen Studienaufenthalt im Ausland den BAföG-Anspruch zu prüfen. Denn obendrauf kann sogar mit einer Unterstützung bei den oftmals hohen Studiengebühren im Ausland gerechnet werden.

Übernimmt das BAföG-Amt auch die Studiengebühren im Ausland?

Zusätzlich zu den oben genannten Zuschüssen kann ein beträchtlicher Betrag für die im Ausland anfallenden Studiengebühren bewilligt werden. Und zwar laut BAföG-Amt 5.600 Euro für bis immerhin maximal ein Jahr.

Allerdings müssen Auslands-Studierende nachweisen, dass der gewählte Studiengang nur an der ausgewählten Hochschule belegt werden kann und dass man sich "um Erlass oder Ermäßigung der Studiengebühren bemüht hat", wie das Deutsche Studierendenwerk auf seiner Seite scheibt.

BAföG im Ausland: Wo stelle ich den Antrag?

Für das BAföG im Ausland reicht es nicht aus, einen BAföG-Antragüber den üblichen Weg zu stellen, wie es für das Inland erforderlich ist. Denn für die BAföG-Förderung im Ausland muss ein eigenständiger Antrag gestellt werden, der zudem bei einem der 18 Auslands-BAföG-Ämter eingereicht werden muss. Welches Amt zuständig ist, richtet sich laut studierendenwerke.de nach dem Land, in dem man studieren möchte. Eine Online-Weltkarte auf bafög.de hilft bei der Suche der zuständigen Behörde.

Zuletzt empfiehlt das BAföG-Amt den Antrag auf Auslandsförderung mindestens ein halbes Jahr vor Reiseantritt zu stellen, da die Entscheidung der Behörde Zeit in Anspruch nehme.