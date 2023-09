Wetter auf dem Cannstatter Wasen: Wie sind die Aussichten?

Feiern unter blauem Himmel und Sonnenschein, oder doch an Regenschirme denken? Wir sagen Ihnen, wie die Wetter-Aussichten beim Cannstatter Wasen in Stuttgart sind.

22.09.2023 | Stand: 13:01 Uhr

Der Cannstatter Wasen, das zweitgrößte Volksfest nach dem Oktoberfest in München, findet in diesem Jahr zum 176. Mal statt. Das Stuttgarter Großevent, das vor Corona-Zeiten bis zu vier Millionen Besucher anlockte, findet vom 22. September bis zum 8. Oktober 2023 am Neckarufer in Bad Cannstatt statt.

Zum ausgelassenen Feiern ist natürlich gutes Wetter vorteilhaft, schlechtes dagegen kann gerade für den Festumzug und die Fahrgeschäfte auf dem Wasen zur Spaßbremse werden. Wir sagen Ihnen daher, wie die Wetter-Aussichten sind, ob mit Sonne oder Regenschauern zum Auftakt des Stuttgarter Volksfestes gerechnet werden kann, und wie es danach weitergeht.

Cannstatter Wasen: Regen und Schauer zum Auftakt?

Laut wetterkontor .de kommt Stuttgart zum Auftakt des Cannstatter Wasen aus einem Tiefdruckgebiet, das auch am 22. September nochmal ordentlich Regen und Schauer mit sich bringen wird. Auch die milden Temperaturen von tagsüber 20 Grad können sich kälter anfühlen, als sie es sind. Denn es wehen laut dem Deutschen Wetterdienst zum Auftakt des Stuttgarter Volksfestes ordentliche Böen aus Südwest von bis zu 33 Stundenkilometern.

Die Regenschirme sollten also zum Auftakt des Wasen nicht vergessen und außerdem schön festgehalten werden. Auch an herbstliche Kleidung gilt es zu denken. Denn nachts kühlen die Temperaturen auf zehn Grad ab, wie wetterkontor .de schreibt.

Cannstatter Wasen: Was kommt nach dem Tiefdruckgebiet?

Lesen Sie auch

Wettertrend Oktoberfeste in Karlsruhe und Umgebung: Wie wird das Wetter?

Die gute Nachricht: Nur zum Auftakt des Cannstatter Wasen am 22. September ist mit Starkregen und Schauern zu rechnen. Am Samstag soll es hingegen laut wetterkontor .de bereits deutlich aufklaren, sodass bis zu sechs Stunden Sonnenschein bei 20 Grad drin sind.

Die Wolken, die am Samstag noch teilweise die schönen Aussichten verhängen, könnten dann am Sonntag weitgehend verschwinden. Auch die Temperaturen bleiben zum Ausklang des ersten Wochenendes des Wasen bei bis zu 20 Grad.

Cannstatter Wasen: Sonne und Temperatursprung zum Wochenanfang

Richtig spätsommerlich wird es zum Wochenanfang am Montag, 25. September, auf dem Wasen. Temperaturen von 22 bis 26 Grad herrschen bis Mitte der Woche bei nur vereinzelt Wolken am Himmel. Nur die Nachtschwärmer sollten sich wappnen. Denn nachts bleibt es kühl bei um die zehn Grad.