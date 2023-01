SV Waldhof Mannheim - 1860 München live im Free-TV und Gratis-Stream

SV Waldhof Mannheim gegen 1860 München: 3. Liga live im Free-TV und Gratis-Stream - alle Infos zur Übertragung, zum Termin und zur Uhrzeit finden Sie hier.

13.01.2023 | Stand: 16:42 Uhr

Endlich wieder mal richtig Fußball - nach der von vielen Fans als unendlich lang empfundenen Winterpause geht es jetzt mit dem Start der 3. Liga im Vereinsfußball wieder ans Eingemachte.

In Baden empfängt der SV Mannheim einen echten Knaller - den TSV 1860 München. Die Löwen aus der bayerischen Metropole gelten nämlich unter Experten, ebenso wie ihre Gastgeber, als ernst zu nehmender Mitfavorit für den Aufstieg. Eine großartige Kulisse für das erste Heimspiel in der neuen Saison scheint garantiert - bereits am Donnerstag vor dem Spiel waren laut SVW 14.700 Tickets verkauft. Aus München dürften rund 3.000 Fans anreisen. Hier erfahren Sie alle wesentlichen Fakten und Zahlen rund um das Match.

SV Waldhof Mannheim - 1860 München in der 3. Fußball-Liga 2023/24: Termin und Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der Spielplan für die 3. Liga sieht vor, dass der SV Waldhof Mannheim am 14. Januar 2023 die Sechzger aus München empfängt. Anstoß im Carl-Benz-Stadion ist um 14 Uhr.

SV Waldhof Mannheim vs. 1860 München auch im Free-TV? Übertragung live im TV und Stream

Sämtliche Spiele der 3. Liga in der Saison 2023/2024 werden von Magenta Sportübertragen - dummerweise ist das bekanntlich mit Kosten verbunden. Einige Begegnungen kann man aber auch ohne Pay-TV verfolgen - zum Beispiel dieses Match der Löwen in Mannheim. Das läuft nämlich gratis und franko beim Bayerischen Rundfunk, und zwar sowohl im linearen TV-Programm als auch in der BR-Mediathek. Die wichtigsten Infos zur Übertragung gibt es hier im Überblick:

Spiel: SV Waldhof Mannheim vs. 1860 München, 3. Fußball-Liga 2023/24

SV Waldhof Mannheim vs. 1860 München, 3. Fußball-Liga 2023/24 Datum: Samstag, 14. Januar 2023

Samstag, 14. Januar 2023 Uhrzeit: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Carl-Benz-Stadion, Mannheim

Carl-Benz-Stadion, Mannheim Übertragung im Free-TV: BR

BR Übertragung im Pay-TV: MagentaSport

MagentaSport Übertragung im kostenlosen Live-Stream: BR

Übertragung: Das Spiel SV Waldhof Mannheim vs. 1860 München läuft also auch im Free-TV. Aber was ist mit den anderen Matches der 3. Liga?

Der DFB hat mit Beginn der Saison 2023/24 für die Übertragung einen neuen Medienrechte-Vertrag abgeschlossen. Danach überträgt MagentaSport bis Sommer 2027 weiterhin alle 380 Spiele der 3. Liga live. Dabei gibt es eine nicht ganz unwesentliche Änderung zur bisherigen Praxis: Die TV-Plattform der Deutschen Telekom genießt ab sofort eine vollständige Live-Verfügungsgewalt. Magenta hält nicht nur die Pay-TV-Live Rechte wie bisher, sondern kann Spiele auch frei empfangbar übertragen und, wichtig, per Sublizenz an Free-TV-Partner vergeben. Gemäß Vertrag sind mindestens zehn Begegnungen pro Saison kostenlos auszustrahlen. Das kann also zum Beispiel auch Übertragungen bei den Öffentlich-Rechtlichen betreffen.

Bilanz zwischen SV Waldhof Mannheim und 1860 München

Laut fussballdaten.de sind die beiden Clubs sich bisher insgesamt 34 Mal begegnet. Dabei gingen 17 Spiele zugunsten der Löwen aus, zehnmal siegten die Mannheimer - siebenmal Unentschieden demzufolge. Das Torverhältnis beträgt 59:47 für die Sechzger.

Die Kristallkugel unserer Freunde von Google hat folgende Gewinnwahrscheinlichkeiten errechnet: Mannheim 33, München 39, Unentschieden 28 Prozent.

Lesen Sie auch