Taktraum Festival Ingolstadt 2023: Line-up, Tickets und Anfahrt zum Festival

Das Traktraum Festival steigt auch 2023 wieder in Ingolstadt. Hier erfahren Sie alles rund um Tickets, Preise, Anfahrt und das Line-up des Festivals.

11.07.2023 | Stand: 15:24 Uhr

Die vergangenen Jahre haben viele kleinere Festivals hart getroffen. Unter den betroffenen Veranstaltungen war auch das Taktraum Festival, das aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte. Noch im Sommer des vergangenen Jahres sah es so aus, als würde das Festival auch 2023 aufgrund diverser Probleme abermals ausfallen müssen. Doch dann schafften es die Veranstalter, das Ruder herumzureißen und für dieses Jahr doch noch das 10-jährige Jubiläum des Festivals zu organisieren.

Für Fans der Veranstaltung bedeutet das, dass sie sich auch 2023 wieder auf eine bunte Mischung aus verschiedenen Genres freuen dürfen. Das Ganze findet wie immer an einem Wochenende statt. Los geht's am Freitag, dem 28. Juli in Ingolstadt an der Donaulände 1. Dann wird bis zum Ende des folgenden Tages gefeiert und getanzt, bis das Taktraum Festival dann um 1.00 Uhr nachts seine Pforten schließt.

Alle weiteren Infos rund um das Taktraum Festival 2023 halten wir hier für Sie. Wir zeigen Ihnen, welches Line-up Sie beim Festival erwartet, wie es sich mit den Ticket-Preisen verhält und was Sie bei der Anfahrt zum Festivalgelände beachten sollten.

Line-up beim Taktraum Festival 2023: Der Timetable im Überblick

Das Taktraum Festival rühmt sich dafür, dass es keine Genregrenzen kennt. Dementsprechend sind die unterschiedlichsten Musikrichtungen auf dem Festival vertreten. Insgesamt gibt es drei Bühnen, auf denen die verschiedensten Musiker auftreten. Mit dabei ist alles, von Indie-Rock bis Party-DJ.

Lesen Sie auch

Festival "Puls Open Air 2023": Tickets, Line-up, Timetable und alle Infos

So sieht das Line-up beim Taktraum Festival 2023 aus:

Freitag, 28. Juli:

Künstler Uhrzeit Bühne D. Tiffany 23.00 Uhr Metronom Floor Alli Neumann 0.00 Uhr Mainstage Frittenbude 22.45 Uhr Mainstage Malugi 23.00 Uhr Tilly Floor Maruwa 21.00 Uhr Tilly Floor Nalan 19.45 Uhr Mainstage nd_Baumecker 19.00 Uhr Metronom Floor TTYFSAL 17.30 Uhr Metronom Floor DJ Mell G 21.00 Uhr Tilly Floor Neue Lust 21.15 Uhr Mainstage Cathy Cyfka 17.30 Uhr Mainstage Modesha 18.30 Uhr Mainstage Inkasso 17.30 Uhr Tilly Floor Coco Cobra 19.00 Uhr Tilly Floor Euphobia 16.00 Uhr Tilly Floor Alte Alte 16.00 Uhr Mainstage Tim Andorf B2B Kogi 16.00 Uhr Metronom Floor

Samstag, 29. Juli:

Künstler Uhrzeit Bühne Ace Tee 23.00 Uhr Metronom Floor Amadeezy 19.00 Uhr Tilly Floor Anja Schneider 21.00 Uhr Mainstage Latifa B2B Jamera 15.00 Uhr Tilly Floor DJ Pann 17.00 Uhr Metronom Floor Klangphonics 19.30 Uhr Mainstage Yara 20.30 Uhr Metronom Floor Rosa Red 16.30 Uhr Mainstage Meggy 18.00 Uhr Mainstage Sedaction 17.00 Uhr Tilly Floor Xaver 21.30 Uhr Metronom Floor Kidd Salute 19.00 Uhr / 0.00 Uhr Metronom Floor DJ Gigola B2B MCR-T 23.00 Uhr Tilly Floor Sascha Braemer 19.30 Uhr Mainstage SNC Crew 21.00 Uhr Tilly Floor Klein & Gut 15.00 Uhr Mainstage DJoy 15.00 Uhr Metronom Floor Fred Red 17.00 Uhr Metronom Floor DJ Superior 19.00 Uhr / 0.00 Uhr Metronom Floor

Das Line-up beim Taktraum Festival konnte in den vergangenen Jahren immer überzeugen. Dass das Festival ein paar Mal ausgefallen war, merkte man der Stimmung beim Festival 2022 gar nicht an. Wie die Stimmung beim vergangenen Taktraum Festival war, können Sie hier im Aftermovie sehen:

Taktraum Festival 2023: Tickets und Preise für den Festivalbesuch

Die Tickets für das Taktraum Festival 2023 sind sehr gefragt. Bereits mehr als einen Monat vor Festivalbeginn waren einige Ticket-Optionen ausverkauft. Online sind nun nur noch zwei Arten von Tickets erhältlich. Besucher haben noch die Wahl zwischen einem Ticket fürs ganze Wochenende und einem Tagesticket entweder für Freitag oder Samstag. Zum Preis der Tickets müssen beim Online-Kauf allerdings immer noch die Vorverkaufsgebühren dazugerechnet werden.

Das sind die Ticket-Optionen und die Preise für das Taktraum Festival 2023:

Ticket Preis Vorverkaufsgebühr Full Weekend Phase 4 69,00 € 3,73 € Tagesticket Freitag 39,00 € 2,51 € Tagesticket Samstag 39,00 € 2,51 €

Die Tickets können allerdings nicht nur online erworben werden. Wer in Ingolstadt vor Ort ist, kann bei ausgewählten Verkäufern auch dort die Tickets kaufen. Das sind die Verkaufsstellen für das Taktraum Festival 2023 in Ingolstadt:

well done: Am Münzbergtor 3, 85049 Ingolstadt

WestPark: Am Westpark 6, 85057 Ingolstadt

Taktraum Festival 2023: Anfahrt zum Festivalgelände

Aufgrund der geographischen Lage von Ingolstadt stellt die Anfahrt zum Festivalgelände kein Problem dar. Besucher des Taktraum Festivals 2023 können sowohl mit dem Auto als auch mit dem Zug bequem anreisen. Da Ingolstadt keine kleine Stadt ist, gibt es auch genügend Parkmöglichkeiten fürs Auto. Wer weiter weg parkt, kann auch ganz gemütlich mit dem Bus zum Festivalgelände fahren. Die Busse fahren im Viertelstundentakt und sind damit absolut verlässlich.

Diese Option macht auch eine Anreise mit der Bahn attraktiv. Außerdem gibt es nicht nur innerhalb Ingolstadts große Flexibilität durch das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs. Es handelt sich bei der Stadt auch um einen ICE-Knotenpunkt, sodass man aus ganz Deutschland problemlos anreisen kann.