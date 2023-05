Tatort heute aus dem Schwarzwald: "Das geheime Leben unserer Kinder" im Schnellcheck

Im Tatort heute (14.05.2023) aus dem Schwarzwald ermitteln Tobler und Berg im Umfeld einer eigentlich heilen Patchworkfamilie - und fördern dabei Ungeheuerliches zutage. Lohnt sich "Das geheime Leben unserer Kinder"?

"Das geheime Leben unserer Kinder" heißt der Tatort heute aus dem Schwarzwald. Der Krimi läuft am Sonntagabend (14.05.2023, 20.15 Uhr) im Ersten.



Eine Patchworkfamilie mit fast erwachsenen Kindern ist lange ein eingespieltes Team. Doch als der beste Freund des Sohnes tot aufgefunden wird, kommen bei den Ermittlungen von Tobler und Berg Dinge zum Vorschein, mit denen die Eltern nie gerechnet hätten.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (14.05.2023) aus dem Schwarzwald im Schnellcheck

Miriam Schenk (Susanne Bormann) und Paul Wolf (Christian Schmidt) waren mit ihren fast erwachsenen Kindern Zoé und Bennoüber Jahre hinweg eine gut funktionierende Patchworkfamilie. Dass es Risse gibt, kommt erst zum Vorschein, als Bennos bester Freund Christopher getötet wird und die Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) auch im Umfeld der Familie Schenk-Wolf ermitteln.

Chris, finden sie heraus, war in die Freiburger Drogenszene verwickelt und der Gedanke liegt nahe, dass sein Tod damit zu tun hat. Was wusste sein enger Freund Benno darüber? Immerhin wollten die beiden das Geld für eine Weltreise beschaffen. Und auch Zoé war mehr mit den beiden unterwegs, als die Eltern je mitbekamen. Bei Miriam und Paul bröckelt das Vertrauen zu ihren Kindern und zueinander, während Tobler und Berg immer mehr Indizien für die Verstrickung der Stiefgeschwister in dubiose und zunehmend gefährliche Geldgeschäfte zusammentragen.

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Das geheime Leben unserer Kinder" einzuschalten?

Der Schwarzwald-Tatort enttäuscht eigentlich nie, auch nicht der Tatort heute. Die Ermittlungen gehen ihren typischen, etwas schlurfenden Gang. Doch weil sich die Dinge für die Kinder und ihre Eltern zunehmend zuspitzen, kommt keine Langeweile auf. Der Showdown setzt der Folge ein würdiges Ende, schreibt Ronald Hinzpeter in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Schwarzwald-Tatort heute

Franziska Tobler: Eva Löbau

Friedemann Berg: Hans-Jochen Wagner

Miriam Schenk: Susanne Bormann

Paul Wolf: Christian Schmidt

Zoé Wolf: Caroline Cousin

Benno Schenk: Aniol Kirberg

Oliver Schenk: Kai Ivo Baulitz

Marius Ulrichs: Max Woelky

Eileen Gnabri: Dalila Abdallah

Vanessa: Lola Höller

Tatort heute: Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort-Kommissare: Tobler und Berg sind die Ermittler im Schwarzwald

Seit Oktober 2017 ermitteln Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in der Region rund um Freiburg. Das Tatort-Team folgte beim SWR auf die Ermittler aus Konstanz. Sowohl Tobler als auch Berg sind im Schwarzwald tief verwurzelt. Tobler ist zunächst verheiratet, die Ehe geht jedoch in die Brüche. In Folge 5 landet sie nach einer feuchtfröhlichen Fastnacht mit dem Kollegen Berg im Bett.

Tobler steht nicht gerne im Mittelpunkt, ist eher unscheinbar, ermittelt dafür aber klug und überlegt. Ganz anders ist da Berg, der allein schon wegen seiner körperlichen Erscheinung auffällt. Nicht nur sein Humor trifft nicht immer auf Gegenliebe, auch bei seinen Ermittlungen eckt der energische Hauptkommissar schon mal an.

Pressestimmen: Die Tatort-Kritik zu den letzten Fällen aus dem Schwarzwald

Sendetermine: So geht es mit dem Tatort am Sonntagabend weiter