Tatort heute aus Kiel: "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" im Schnellcheck

Der Tatort heute (26.11.2023) ist der vorletzte Fall mit Axel Milberg und ein bewegendes Drama: Auf einem Parkplatz bei Kiel wird ein totes Baby gefunden. Lohnt sich "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken"?

26.11.2023 | Stand: 13:51 Uhr

" Borowski und das unschuldige Kind von Wacken " heißt der Tatort heute aus Kiel . Der Krimi läuft am Sonntagabend (26.11.2023, 20.15 Uhr) im Ersten.



Der vorletzte Fall von Axel Milberg verlangt dem Kommissar und seiner Kollegin Mila Sahin alles ab: Ein totes Baby wird auf einem von Prostituierten genutzten Parkplatz bei Kiel gefunden. Ein verlorenes Eintrittsbändchen verweist auf das anstehende größte Heavy-Metal-Festival der Welt in Wacken .

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (26.11.2023) aus Kiel im Schnellcheck

Auf einem Parkplatz in der Nähe von Kiel wird ein getöteter Säugling gefunden. Wo ist die Mutter? Hat sie ihr Kind umgebracht? Ein gefundenes Eintrittsbändchen führt Klaus Borowski ( Axel Milberg ) und Mila Sahin ( Almila Bagriacik ) in den verschlafenen Ort Wacken in Schleswig-Holstein , über das in wenigen Tagen ein Inferno hereinbrechen wird: Wenn mehr als 80.000 Gäste dort einfallen, um bei einem der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt abzufeiern.

Die erste Spur führt die Kommissare zum Festival-Caterer Michi Berger , der die junge Mutter offenbar mitgenommen hat. Er unterhält ein heimliches Verhältnis mit der Bestatterin Meike . Sie macht sich Sorgen um ihren Sohn Jan. Der Heavy-Metal-Fan war in der Nacht, als das Baby verschwand, unterwegs und hat eine Beobachtung gemacht. Derweil treffen immer mehr Fans in Wacken ein und zerstören wertvolle Spuren.

Tatort Kritik: Lohnt sich "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken"?

Seit 20 Jahren verkörpert Axel Milberg den wortkargen Ermittler im Kieler Tatort . 2025 soll der letzte Film kommen. Vor dem großen Finale liefert der Tatort heute noch mal ein Drama, das auch nach dem Abspann nachdenklich stimmt. " Borowski und das unschuldige Kind von Wacken " zeigt im Gegensatz zu vorangegangenen Murot-Experimenten oder München-Komödien mal wieder klassische Ermittlerarbeit, interessiert sich mal wieder für seine (Neben-)Figuren und charakterisiert sie gelungen, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Kiel

Klaus Borowski : Axel Milberg

Mila Sahin : Almila Bagriacik

Roland Schladitz : Thomas Kügel

Meike Thomsen : Bärbel Schwarz

Sarah Stindt : Anja Schneider

Waltraute Jensen: Regine Hentschel

Kurt Stindt : Andreas Döhler

Christina Chorol: Irina Potapenko

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Ayse Polat führt Regie bei " Tatort : Borowski und das unschuldige Kind von Wacken " nach einem Drehbuch von Agnes Pluch . Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD -Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Borowski und Sahin sind die Ermittler in Kiel

Kommissar Klaus Borowski , gespielt vom geborenen Kieler Axel Milberg , ermittelt seit 2003 in der Hafenstadt und Schleswig-Holstein . Als zunächst grimmiger, kompromissloser Einzelgänger, geschieden, eine Tochter, wird er in den ersten Folgen zu Sitzungen bei der Polizeipsychologin verdonnert. Daraus wird eine scheue Liebesgeschichte mit Frida Jung ( Maren Eggert ), die kurz vor der Heirat ein jähes Ende findet.

Borowski als Ermittlerfigur veränderte sich im Laufe der Jahre, bleibt aber überraschend, mal wortkarg, mal zärtlich und oft voll Empathie. Ob in Schweden , Finnland , auf den Fähren dorthin oder in Schleswig bei der dänischen Minderheit - Borowski ist unterwegs. Von 2010 bis 2017 steht ihm dabei Kommissarin Sarah Brandt ( Sibel Kekilli ) zur Seite. Seit 2017 hat Borowski eine neue Kollegin: die junge Mila Sahin , gespielt von Almila Bagriacik .

Sahin ist auf eigenen Wunsch aus der OFA in Berlin an die Förde versetzt worden. Als operative Fallanalytikerin ist sie darauf spezialisiert, neue Ermittlungsansätze für ungeklärte Verbrechen zu finden. Die Grundidee des neuen Teams: Miteinander und nicht gegeneinander arbeiten und sich professionell ergänzen.

