Tatort heute aus Mainz: "Aus dem Dunkel" im Schnellcheck

Der Tatort heute (08.10.2023) aus Mainz ist der letzte Fall von Heike Makatsch als Ermittlerin Ellen Berlinger. Ein Stalker treibt seine Opfer mit perfiden Mitteln zur Verzweiflung. Lohnt sich "Aus dem Dunkel"?

08.10.2023 | Stand: 12:33 Uhr

"Aus dem Dunkel" heißt der Tatort heute aus Mainz . Der Krimi läuft am Sonntagabend (08.10.2023) im Ersten. Wegen des ARD -Sonderprogramms zu den Landtagswahlen in Hessen und Bayern beginnt der Tatort heute allerdings erst um 20.25 Uhr.

-Sonderprogramms zu den Landtagswahlen in Hessen und Bayern beginnt der Tatort heute allerdings erst um 20.25 Uhr. Der fünfte und letzte Fall mit Heike Makatsch als Ermittlerin Ellen Berlinger dreht sich um einen Frauenhasser, der seine Opfer in den Suizid treiben will. Auch die Kommissarin gerät in sein Visier.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (08.10.2023) aus Mainz im Schnellcheck

Eine Frau stürzt vom Balkon ihrer Wohnung. Einer Wohnung, deren Fenster verklebt sind, deren gesamter Zustand für Verzweiflung spricht. Es war offensichtlich Selbstmord. Aber Ellen Berlinger ( Heike Makatsch ) begegnet in der Wohnung Hauptkommissar Thomas Engels von der Schutzpolizei, der vergeblich versucht hatte, Amira Hassan vor einem anonymen Stalker zu beschützen. Er geht davon aus, dass Hassan in den Tod getrieben wurde.

Berlinger beginnt zu ermitteln und setzt sich damit gegen die Einschätzung ihres Kollegen Lukas Wagner und gegen Engels ‘ Vorgesetzten Zerrer durch. Als sich mit Julia Ritter eine weitere Frau wegen anonymer Verfolgung an die Dienststelle wendet, sieht Berlinger ihren Verdacht bestätigt. Der anonyme Stalker treibt sein niederträchtiges Spiel mit Julia Ritter , zerstört ihren Ruf, ihr Selbstbewusstsein, will sie in den Selbstmord treiben. Berlinger will alles daransetzen, Julia Ritter zu schützen.

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Aus dem Dunkel" einzuschalten?

Nach nur fünf Folgen wird der Tatort aus Mainz mit Heike Makatsch eingestellt – aus finanziellen Gründen. Der SWR konzentriert sich künftig auf seine drei anderen Tatort-Reihen in Ludwigshafen , Stuttgart und im Schwarzwald mit weiter jeweils zwei neuen Fällen pro Jahr. Damit endet das Kapitel Mainz im Tatort ein weiteres Mal. Einst spielte hier Nicole Heesters ab 1978 in drei Filmen die Oberkommissarin Marianne Buchmüller als erste weibliche Tatort-Ermittlerin.

Kommisarin Ellen Berlinger bekommt es zum Abschluss mit einem Stalker zu tun - und das Publikum mit der Langeweile. Hinzu kommt eine handwerklich schwache Umsetzung. Man hätte Heike Makatsch einen würdigeren Abschluss gegönnt, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Mainz

Julia Ritter : Susanne Wuest

Daniel König : Matthias Lier

Polina Spanos : Anastasia Papadopoulou

Lukas Wagner : Ludwig Trepte

Ellen Berlinger : Heike Makatsch

Niklas Zerrer: Rainer Sellien

Brgitte Köhler: Melanie Straub

Maja Ginori : Jule Böwe

Thomas Engels : Andreas Döhler

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Jochen Alexander Freydank inszenierte " Tatort : Aus dem Dunkel" nach einem Drehbuch von Jürgen Werner . Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD -Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Berlinger und Rascher sind die Tatort-Ermittler in Mainz

Heike Makatsch ermittelt seit 2016 als Kriminalhauptkommissarin Ellen Berlinger - zuerst aus deren Heimatstadt Freiburg im Event-Tatort mit dem Titel "Fünf Minuten Himmel". Dorthin kehrt ihre Figur nach 14 Jahren und einer Zeit als verdeckte Ermittlerin im Ausland zurück. In Freiburg begegnet sie erstmals ihrer fünfzehnjährigen Tochter Nina, die sie nach der Geburt in die Obhut ihrer Großmutter gegeben hatte. Als die stirbt, lässt sich Ellen Berlinger nach Mainz versetzen.

Dort ist die meiste Zeit der durchaus eigenwillige Kollege Martin Rascher (Sebastian Blomberg ) an Berlingers Seite . Das ändert sich in "Aus dem Dunkel". Rascher ist nicht aus dem Urlaub zurückgekehrt, dafür rückt nun der Kollege Lukas Wagner , gespielt von Ludwig Trepte , an ihre Seite. Neben ihm wird Streifenpolizist Engels zu einem wichtigen Teil des Ermittlerteams.

