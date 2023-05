Tatort heute aus München: "Game Over" im Schnellcheck

Im Tatort heute (21.05.2023) aus München ermitteln Leitmayr und Batic nach einem Polizistenmord in der Gaming-Szene. Lohnt sich "Game Over"?

21.05.2023 | Stand: 13:09 Uhr

"Game Over" heißt der Tatort heute aus München



Leitmayr und Batic ermitteln auf ungewohntem Terrain: Im neuen Fall aus München geht es um Morde an Polizisten - und Computerspiele als tödliche Gefahr.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (21.05.2023) aus München im Schnellcheck

Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) und Ivo Batic (Miroslav Nemec) erschüttert ein kaltblütiger Mord: Unbekannte erschießen eine junge Polizistin bei einer Verkehrskontrolle. Die grausame Tat bleibt nicht der einzige Schock. Die Kommissare bekommen heraus, dass die Mörder womöglich aus den eigenen Reihen stammen.

Ihre Ermittlungen konzentrieren sich daraufhin auf die Lobby eines Online-Taktik-Shooter-Games, in der sich Polizisten zum Spielen treffen. Um an die Namen der anonymen Spieler zu gelangen, schleusen sie einen jungen E-Sportler in die Gruppe ein. Oskar (Yuri Völsch) ist ein Shooting-Star der Szene. Doch er und sein Vater (Oliver Wnuk) haben eigene Interessen: Sie wollen um jeden Preis ein wichtiges Turnier gewinnen, das zur selben Zeit in München stattfindet. Selbst auf Kosten der Ermittlungen von Leitmayr und Batic.

Tatort-Kritik: Lohnt es sich, bei "Game Over" heute einzuschalten?

Lesen Sie auch

"Tatort"-Kolumne Neuer "Tatort": "Game Over" bei Batic und Leitmayr?

Die beiden Münchner Grantler Leitmayr und Batic werden im Tatort heute in eine für sie fremde Welt gejagt: die der E-Sportler und Computerspiele-Zocker. Zwei alte Dackel und dieser neumodische Kram? Leider geht das nicht auf, schreibt Daniel Wirsching in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im München-Tatort heute

Franz Leitmayr: Udo Wachtveitl

Ivo Batic: Miroslav Nemec

Kalli Hammermann: Ferdinand Hofer

Oskar Weber: Yuri Völsch

Patrick Weber: Oliver Wnuk

Ursula Weber: Marie Burchard

Torben Seufert: Jan Bülow

Verena Hetsch: Lea van Acken

Lena Wagensonner: Xenia Benevolenskaya

Ritschy Semmler: Stefan Betz

Tatort heute: Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort-Kommissare: Batic und Leitmayr sind die Ermittler in München

Miroslav Nemec alias Ivo Batic und Udo Wachtveitl als Franz Leitmayr sind echtes Tatort-Urgestein. Seit 1991 ermittelt das Duo in München. Dem Tatort-Fan ist zuletzt allerdings nicht entgangen, dass das Duo angezählt ist.Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl denken offen über ihr Ende nach. "Ewig geht das nicht mehr", räumten die beiden im Interview mit unserer Redaktion ein.

Batic und Leitmayr kennen sich in- und auswendig, sind mehr Freunde als Kollegen. Es wird gern gefrotzelt, beide sind auf einer Wellenlänge - allerdings nicht immer. Gelegentlich kann es auch mal laut werden zwischen den beiden. Beide sind alleinstehend, haben immer mal wieder weibliche Bekanntschaften, allerdings nie von Dauer.

Batic, gebürtiger Kroate und bei Pflegeeltern im Berchtesgadener Land aufgewachsen, ist leidenschaftlich und kann auch mal austeilen. Ungerechtigkeit und Ausländerhass bringen ihn schnell in Rage. Bei seinen Ermittlungen setzt er gern auf Bauchgefühl und Instinkt. Leitmayr ist ein Münchner Original, aufgewachsen im Glockenbachviertel, ein Grantler mit philosophischem Tiefsinn und ebenfalls starkem Gerechtigkeitsempfinden. Seit 2014 werden sie vom jungen Kriminalkommissar Karl-Heinz Hammermann, genannt Kalli, unterstützt.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus München

Sendetermine: So geht es mit dem Tatort am Sonntagabend weiter