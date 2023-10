Tatort heute aus Wiesbaden: "Murot und das Paradies" im Schnellcheck

Im Tatort heute (22.10.2023) aus Wiesbaden ermittelt Felix Murot in zwei Mordfällen und gerät dabei in eine verstörende Unterwelt. Lohnt sich "Murot und das Paradies"?

22.10.2023 | Stand: 13:37 Uhr

" Murot und das Paradies" heißt der Tatort heute aus Wiesbaden . Der Krimi läuft am Sonntagabend (22.10.2023) im Ersten.

Geheimnisvolle Todesfälle und Sinnsuche: Neben den gewohnten Filmzitaten kommt der Krimi aus Hessen recht philosophisch daher. Und Kommissar Murot macht Grenzerfahrungen.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (22.10.2023) aus Wiesbaden im Schnellcheck

Zusammen mit seinem Analytiker versucht Kommissar Felix Murot ( Ulrich Tukur ), der gerade eine Depression durchmacht, der Frage nach dem Glück auf die Spur zu kommen. Zeitgleich werden im Umfeld der Frankfurter Bankenwelt nacheinander zwei sonderbare Leichen entdeckt. Den beiden Toten wurde der Nabel entnommen und ein bizarrer Port gelegt, mittels dessen man sie an eine Nabelschnur andocken und so ernähren konnte.

Lesen Sie auch

Tatort am Sonntag Tatort gestern aus Wien, 15.10: Lohnt sich "Bauernsterben"?

Die Ermittlungen führen Murot in eine verstörende Unterwelt, ganz nah heran an ein großes, unglaubliches und vor allem unwiderstehliches Glücksversprechen. Dann, eines morgens vor dem Badezimmerspiegel, stellt Murot bestürzt fest, dass auch er mittlerweile keinen Nabel mehr hat, sondern den absonderlichen Port trägt. Er ist nun selbst Teil des abgründigen Geschehens, ständig in Gefahr, dass ihn seine verzweifelte Suche nach dem Glück zerstören könnte.

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Murot und das Paradies" einzuschalten?

Regisseur und Drehbuchautor Florian Gallenberger wollte mit " Murot und das Paradies" nach eigenen Angaben einen Tatort machen, wie es ihn zuvor noch nicht gegeben hat und dabei auch keinen typischen Krimi erzählen. Das ist im definitiv gelungen. Der Tatort heute aus Wiesbaden ist ein Meisterwerk, das Murots ewiges Hadern mit der Welt und seine Suche nach dem Lebenszweck in Sinneseindrücke verwandelt, wie man sie im Tatort noch nie gesehen hat. " Murot und das Paradies" ist ein Grusel-Trip ins Unterbewusste, sehr wohl ein Krimi, aber vor allem die Suche nach einer Antwort auf eine Frage, die seit Aristoteles im 4. Jahrhundert vor Christus schon viele Gehirne zermartert hat, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Wiesbaden

Felix Murot : Ulrich Tukur

Magda Wächter : Barbara Philipp

Eva Lisinska: Brigitte Hobmeier

Ruby Kortus : Ioana Bugarin

Dr. Wimmer: Martin Wuttke

Dr. Dr. Kispert: Eva Mattes

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Florian Gallenberger verantwortet bei " Tatort : Murot und das Paradies" sowohl Drehbuch als auch Regie. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD -Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Murot und Wächter sind die Ermittler in Wiesbaden

Ulrich Tukur ermittelt als Felix Murot seit 2010 in Wiesbaden und Umgebung. Als Kriminalhauptkommissar beim LKA Hessen steht er oft der organisierten Kriminalität gegenüber: Spionage , Korruption , Erpressung. Murot ist stets akkurat gekleidet, hat aber nur einen Anzug. Seine ruppige, manchmal zynische Art ist nicht jedermanns Sache.

Murot ist Einzelgänger. Er lebt alleine - und ermittelt alleine. Seine einzige Vertraute beim LKA ist seine Sekretärin Magda Wächter ( Barbara Philipp ). Die kompetente wie furchtlose Mitarbeiterin, über alle Vorgänge beim LKA immer bestens informiert ist, ist Murots Vertraute seit seinem Beginn in der Behörde. Sie ist die Einzige, die von Murots Erkrankung an einem Gehirntumor weiß. Murot lässt sich den Tumor entfernen, sein Leben ändert sich jedoch nachhaltig.

Pressestimmen: Die Kritik zu den letzten Tatort-Fällen aus Wiesbaden

25. September 2022, " Murot und das Gesetz des Karma": "Ironisch, gewitzt" Tatort-Kritik zu "Murot und das Gesetz des Karma" aus Wiesbaden: "Ironisch, gewitzt" Pressestimmen

14. November 2021, " Murot und das Prinzip Hoffnung": "Psychospiel der Extraklasse"

22. November 2020, "Die Ferien des Monsieur Murot ": "Große Tukur-Show"

20. Oktober 2019, "Angriff auf Wache 08": "Tukur am Tiefpunkt"

17. Februar 2019: " Murot und das Murmeltier": "Reine Tukur-Show"

20. November 2016: "Es lebe der Tod": "Klug und temporeich"

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mit diesen Tatort-Folgen geht es in den kommenden Wochen am Sonntagabend im Ersten weiter: