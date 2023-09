Tatort heute aus Zürich: "Blinder Fleck" im Schnellcheck

Im Tatort heute (24.09.2023) aus Zürich müssen Isabelle Grandjean und Tessa Ott einen brutalen Dreifachmord aufklären. Lohnt sich "Blinder Fleck"?

24.09.2023 | Stand: 13:53 Uhr

"Blinder Fleck" heißt der Tatort heute aus Zürich . Der Krimi läuft am Sonntagabend (24.09.2023, 20.15 Uhr) im Ersten.



Vater und Mutter werden mit einem weiteren Mann auf einem Waldweg erschossen, die sechsjährige Tochter überlebt: Isabelle Grandjean und Tessa Ott erhalten einen neuen Fall mit komplexem Hintergrund und emotionaler Aufladung.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (24.09.2023) aus Zürich im Schnellcheck

Ein brutaler Dreifachmord führt die beiden Kommissarinnen Isabelle Grandjean ( Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott ( Carol Schuler ) an einen Ausflugsort im idyllischen Zürcher Oberland. Eine Frau liegt erschossen in einem Auto , davor zwei tote Männer. Alle drei wurden mit einem Kopfschuss hingerichtet. Während Tessa zur Spurensuche den Tatort sichert, schaut sich Isabelle das Auto genauer an und macht dabei einen herzzerreißenden Fund: Die sechsjährige Ella ( Maura Landert ) hat sich unter dem Rock der toten Mutter versteckt und dort stundenlang ausgeharrt. Für die beiden Kommissarinnen beginnt die Suche nach einer Verbindung zwischen den drei Mordopfern.

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Blinder Fleck" einzuschalten?

Der Tatort heute aus Zürich ist ein Gemisch aus Kriegsdrama und Science-Fiction, beides aufrüttelnd erzählt, aber leider in der Summe überfrachtet. Lieber hätten die Drehbuchautorinnen Karin Heberlein und Claudia Pütz mit Regisseur Tobias Ineichen daraus zwei Fälle für die Schweizer Kommissarinnen gemacht. Es wären zwei gute geworden. So ist es nur ein durchschnittlicher, schreibt Sarah Ritschel in unserer Tatort-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Zürich

Isabelle Grandjean : Anna Pieri Zuercher

Tessa Ott : Carol Schuler

Anita Wegenas: Rachel Braunschweig

Noah Löwenherz : Aaron Arens

Charlie Locher : Peter Jecklin

Milan Mandic : Igor Kovac

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Drehbuch von " Tatort : Blinder Fleck" stammt von Claudia Pütz und Karin Heberlein , Regie führte Tobias Ineichen . Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD -Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Grandjean und Ott sind das Tatort-Team in Zürich

Seit 2020 ermitteln Isabelle Grandjean ( Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott ( Carol Schuler ) in Zürich . Die Stadt ist mit etwa 400.000 Einwohnern die größte des Landes. Bevor Zürich vom SRF ausgewählt wurde, waren Bern (1990 bis 2002) und Luzern (2011 bis 2019) Schweizer Tatort-Städte.

Kommissarin Isabelle Grandjean stammt aus einfachen Verhältnissen in der französischsprachigen Provinz. Sie hat sich alles hart erkämpft: die Polizeiausbildung, das Fernstudium in Jura , den Einsatz am Strafgerichtshof in Den Haag . Und nun den Posten in Zürich . Dort wird sie schon als Nachfolgerin des Chefs gehandelt. Dass ihr Glauben an eine gerechte Welt in Den Haag erschüttert wird, macht ihren Gerechtigkeitssinn nur umso stärker. Sie ist ein Profi, perfektionistisch und charmant.

Tessa Ott ist dagegen Spross einer einflussreichen Familie und tritt mit einem Selbstbewusstsein auf, das in solchen Kreisen schon an der Wiege vermittelt wird. Sie kennt in ihrer Heimatstadt jeden Winkel und alle Persönlichkeiten. Dabei hat sie sich eigentlich schon früh von dieser Welt, in der das Geld und die Macht regieren, gelöst. Nach dem Studium entdeckt sie bei einem Praktikum ihre Begabung fürs Profiling. So landet sie über Umwege bei der Polizei , weil sie glaubt, dass sie dort wirklich etwas verändern kann - wenngleich auch Zweifel an der Berufung bleiben.

