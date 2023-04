Gerüchte über Apple Brille: Kommt das Headset 2023?

Seit sieben Jahren steckt das erste Apple Headset in der Entwicklung, ein genaues Erscheinungsjahr war noch nicht bekannt. Inzwischen mehren sich aber die Vorzeichen für eine Veröffentlichung. Das ist bekannt.

17.04.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Laut einem Bericht derFinancial Times soll sich Apple-Chef Tim Cooküber Warnungen seines Design-Teams hinweggesetzt und auf einen schnelleren Marktstart gedrängt haben. Dem Bericht zufolge wolle Cook erreichen, dass seine Zeit als Apple-Chef auch die Einführung eines Hardware-Produkts der nächsten Generation enthält. Die Markteinführung des Headsets solle demnach noch in diesem Jahr erfolgen - wie die neue Apple Watch und das iPhone 15.

Apple Brille: Tim Cook forcierte angeblich Markteinführung

Die Firmenleitung habe deshalb auf eine schnellere Markteinführung gedrängt und sich gar für ein klobiges Headsetähnlich einer Skibrille ausgesprochen. Ganz im Gegensatz zum Design-Team, welches um mehr Geduld und vor allem mehr Zeit gebeten habe, um die technischen Möglichkeiten zu erlangen eine dezente und gut tragbare Augmented-Reality-Brille (AR) zu kreieren. In ihrem Bericht beruft sich die Financial Times auf die Aussagen eines ehemaligen Mitarbeiters des Produktteams.

Die Entscheidung für eine frühere Markteinführung sollen laut dem Bericht Tim Cook und der operative Geschäftsführer Jeff Williams gemeinsam getroffen und sich somit über das Designer-Team hinweggesetzt haben.

Für Aufhorchen sorgte außerdem eine Meldung vor wenigen Tagen im taiwanischen Branchenmagazin DigiTimes. wie heise.de berichtet, soll der taiwanesische Elektronikhersteller Pegatron nicht mehr als Auftragnehmer für das Apple-Headset tätig werden. Das Unternehmen galt zunächst als exklusiver Partner für die Herstellung des Apple-Headsets. Laut des Berichts sollen seit Ende März Fertigung und Endmontage nun beim chinesischen Zulieferer Luxshare liegen. Der Wechsel findet offenbar nur wenige Monate vor dem Produktionsstart statt.

Apple-Headset: Erste Enthüllung auf WWDC im Juni?

Lesen Sie auch

Technik WWDC 2023: Stellt Apple sein Headset und iOS 17 vor?

Im Bericht derFinancial Timeswird zudem ein Apple-Ingenieur zitiert, der dieses Vorgehen kritisiert. Früher sei es noch eine Herausforderung gewesen, technische Lösungen für die "wahnwitzigen Anforderungen" des Design-Teams zu finden. Inzwischen habe allerdings mehr und mehr die Firmenleitung die Kontrolle über die Produktentwicklung in der Hand.

Auch nach sieben Jahren Entwicklungszeit ist über Wearable von Apple und dessen Einführung so gut wie nichts bekannt. Das heizt die Gerüchteküche im Netz naturgemäß kräftig an. So tauchten vor wenigen Tagen auf Twitter Bilder auf, die angebliche Bauteile des Mixed-Reality-Headsets von Apple zeigen sollen. Der unter einem geschützten Twitter-Account agierende Nutzer "Mr. White" hat die Bilder gepostet und ist seit Längerem bekannt dafür, auf der Plattform valide Informationen über Bauteile aus Apple-Produkten zu teilen.

Einen ersten offiziellen Blick auf die Apple-Brille könnten Nutzer im Juni dieses Jahres erhalten. Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise schrieb, solle das Headset im Juni 2023 und damit zur Entwicklerkonferenz "World Wide Developer Conference" (WWDC) erstmals gezeigt werden. Dort stellt Apple traditionell auch neue Funktionen für das iPhone vor. Zu diesem Zeitpunkt könnten dann auch Name und Preis endgültig bestätigt werden.

Übrigens: Wer sich ein neues Produkt von Apple kauft, erhält eine Basisgarantie. Was sich hinter Apple Care verbirgt wissen aber die wenigsten.