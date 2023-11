"The Crown", Staffel 6: Start, Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos

Die 6. Staffel von "The Crown" läuft bei Netflix. Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der neuen Staffel.

07.11.2023 | Stand: 16:15 Uhr

Die Serie "The Crown", die in die britische Monarchie eintaucht und die Regierungszeit von Königin Elizabeth II. erkundet, ist zurück mit Staffel 6 - dem großen Finale der Show. Seit dem Beginn im Jahr 2016 nimmt die Serie ihre Zuschauer mit auf eine Reise durch die Geschichte der britischen Monarchie, die von politischen Intrigen, persönlichen Konflikten und vom Wandel des Vereinigten Königreichs geprägt ist.

Auch die neue Staffel wird einen Einblick in das Leben und die Welt der Royals erlauben - allerdings zum allerletzten Mal. Denn mit der neuen Staffel hat sich die Geschichte über das Leben der Royals zu Ende erzählt. Neben dem tragischen Tod von Lady Diana und der darauffolgenden Hochzeit von Prinz Charles und Camilla sind noch weitere wichtige Ereignisse in Staffel 6 vertreten.

Hier erfahren Sie alles rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der neuen Staffel und dem Finale von "The Crown".

"The Crown": Start von Staffel 6 bei Netflix

Netflix kündigte den Start der neuen Staffel von "The Crown" an: Ab dem 16. November 2023 werden die ersten vier Folgen der neuen Staffel veröffentlicht. Der zweite Teil der 6. Staffel geht dann am 14. Dezember bei dem Streamingdienst an den Start.

Folgen von "The Crown", Staffel 6

Lesen Sie auch

Großbritannien Britische Royals: Wie ist die offizielle Thronfolge?

Zehn neue Folgen werden zu zwei Terminen veröffentlicht. Im November werden vier, im Dezember dann die übrigen sechs Folgen auf Netflix zur Verfügung gestellt. Die ersten vier Folgen werden zum Sendestart am 16. November 2023 um 9.00 Uhr zur mitteleuropäischen Zeit veröffentlicht. Die restlichen sechs Folgen stehen dann am 14. Dezember 2023 ebenfalls um 9.00 Uhr im Stream zur Verfügung. Die Namen der Folgen sind noch nicht angekündigt worden. Hier finden Sie eine Übersicht zu den Folgen und Sendeterminen:

Folge 1: 16. November 2023 - "Titel noch nicht bekannt"

16. November 2023 - "Titel noch nicht bekannt" Folge 2: 16. November 2023 - "Titel noch nicht bekannt"

16. November 2023 - "Titel noch nicht bekannt" Folge 3: 16. November 2023 - "Titel noch nicht bekannt"

16. November 2023 - "Titel noch nicht bekannt" Folge 4: 16. November 2023 - "Titel noch nicht bekannt"

16. November 2023 - "Titel noch nicht bekannt" Folge 5: 14. Dezember 2023 - "Titel noch nicht bekannt"

14. Dezember 2023 - "Titel noch nicht bekannt" Folge 6: 14. Dezember 2023 - "Titel noch nicht bekannt"

14. Dezember 2023 - "Titel noch nicht bekannt" Folge 7: 14. Dezember 2023 - "Titel noch nicht bekannt"

14. Dezember 2023 - "Titel noch nicht bekannt" Folge 8: 14. Dezember 2023 - "Titel noch nicht bekannt"

14. Dezember 2023 - "Titel noch nicht bekannt" Folge 9: 14. Dezember 2023 - "Titel noch nicht bekannt"

14. Dezember 2023 - "Titel noch nicht bekannt" Folge 10: 14. Dezember 2023 - "Titel noch nicht bekannt"

Staffel 6: Besetzung von "The Crown"

In der bevorstehenden sechsten Staffel wird es keinen Zeitsprung geben, was bedeutet, dass die Darsteller und Darstellerinnen von "The Crown" auch in der abschließenden Staffel in ihre Rollen zurückkehren werden. In der kommenden Staffel wird die Rolle von Queen Elizabeth II. erneut von Imelda Staunton , bekannt aus " Harry Potter", gespielt. Ebenso kehren Dominic West ("The Affair") als Prinz Charles , Elizabeth Debicki (" Tenet ") als Prinzessin Diana , Jonathan Pryce (" Game of Thrones ") als Prinz Philipp, Lesley Manville ("Citadel") als Prinzessin Margaret und Olivia Williams ("The Nevers") als Camilla Parker-Bowles zurück. Die Figur von Prinz William wird von zwei verschiedenen Schauspielern verkörpert. Rufus Kampa wird William in seiner Jugend darstellen, während Ed McVey ihn als jungen Erwachsenen und zu Beginn seiner Beziehung zu Kate Middleton spielt. Prinz Harry wird von Newcomer Will Powell verkörpert, und die Rolle der jungen Kate wird von Newcomerin Meg Bellamy übernommen. Hier finden Sie einen Überblick zur Besetzung von "The Crown" in Staffel 6:

Imelda Staunton als Königin Elizabeth II.

Jonathan Pryce als Prinz Philip

Dominic West als Prinz Charles

Elizabeth Debicki als Diana

Lesley Manville als Prinzessin Margaret

Timothy Dalton als Peter Townsend

Claudia Harrison als Prinzessin Anne

Olivia Williams als Camilla Parker Bowles

Khalid Abdalla als Dodi Al-Fayed

Bertie Carvil als Tony Blair

Rufus Kampa und Ed McVey als Prinz William

Meg Bellamy als Kate Middleton

Luther Ford als Prinz Harry

James Murray als Prinz Andrew

Sam Woolf als Prinz Edward

"The Crown": Handlung von Staffel 6

In einem Interview mit dem Online-Magazin Deadline verriet der Drehbuchautor Peter Morgan , dass die 6. Staffel von "The Crown" keinen Zeitsprung machen wird und somit in derselben Zeitspanne wie die 5. Staffel verbleibt. Das bedeutet, dass wir weiterhin die Ereignisse rund um die königliche Familie von 1997 bis 2005 thematisiert werden, einschließlich der Amtszeit von Premierminister Tony Blair , gespielt von Bertie Carvel . Bisher hat jede Staffel der Serie einen Zeitraum von etwa einem Jahrzehnt behandelt. Die sechste Staffel wird voraussichtlich die späten 1990er Jahre und die erste Hälfte der 2000er Jahre beleuchten, die für die königliche Familie bedeutende Veränderungen mit sich brachten, darunter den tragischen Tod von Prinzessin Diana im Jahr 1998. Speziell wird die Serie sich auf die letzten Stunden vor dem Unglück und die Auswirkungen auf die königliche Familie, die britische Monarchie, die Politik und die Gesellschaft konzentrieren. Der tatsächliche Unfall in einem Pariser Straßentunnel wird jedoch nicht in der Serie gezeigt.

In der sechsten Staffel von "The Crown" wird die Liebesgeschichte von Prinz William und Kate Middleton ebenfalls zum Thema. Es ist möglich, dass die goldene Hochzeit von Queen Elizabeth und Prinz Philip im Jahr 1997 sowie der Tod von Queen Mum ( Elizabeth Bowes-Lyon ) und Prinzessin Margaret im Jahr 2002 eine Rolle spielen könnten. Ein zentrales Thema der sechsten Staffel wird zweifellos das Verhältnis von Prinz Charles und Camilla Parker Bowles sein. Die Hochzeit des Prinzen mit seiner großen Liebe im Jahr 2005 wird ein royales Highlight sein, das "The Crown" sicherlich nicht auslassen wird.

Trailer von "The Crown" Staffel 6

Neben Ankündigungen auf Social-Media-Kanälen hat Netflix auch einen Trailer für den ersten Teil der sechsten Staffel veröffentlicht. Der erste Teil umfasst die Folgen eins bis vier, die am 16. November 2023 veröffentlicht werden. Hier finden Sie den Trailer zum Teil 1 von Staffel 6: The Crown Staffel 6 Teil 1 Trailer The Crown Staffel 6 Teil 1 Trailer

"The Crown": Stream von Staffel 6

Produziert wird die Serie von Netflix - die Übertragung übernimmt der Streamindienst natürlich selbst. Um auf die neue Staffel von "The Crown", aber auch auf viele andere Serien wie zum Beispiel "One Piece", zugreifen zu können, benötigen Sie ein Netflix -Abo. Ein Basis-Abo ohne Werbung kostet pro Monat 7,99 Euro (Stand: Oktober 2023). Weitere Infos rund um Preise und Abos finden Sie auf der Website von Netflix.