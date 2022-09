"The Hanging Sun": Start, Besetzung und Handlung des Thrillers unter der Mitternachtssonne

"The Hanging Sun": Start? Besetzung? Handlung? Stream? Bei uns werden Sie fündig. Am Schluss liefern wir Ihnen auch noch einen Trailer zum Film auf Sky und Wow.

07.09.2022 | Stand: 07:08 Uhr

"The Hanging Sun": Sky kommt noch dieses Jahr mit einem neuen Noir-Thriller. Der Film spielt in der magisch anmutenden Atmosphäre des norwegischen Sommers, wo die Sonne nie untergeht. Wir versorgen Sie hier mit allen wichtigen Infos.

"The Hanging Sun": Wann ist der Start bei Sky?

Sky hat den offiziellen Start des Films für "Ende 2022" angekündigt - beim StreamingdienstWow, dem früheren Sky Ticket. Bereits vorab - am 10. September 2022 - läuft "The Hanging Sun" außer Konkurrenz als Abschlussfilm der 79. Filmfestspiele von Venedig.

Handlung: Worum geht es bei "The Hanging Sun"?

John hat einen mächtigen Verbecherboss - seinen eigenen Vater nämlich - enttarnt und ist deshalb auf der Flucht. Gleich zwei Leute sind hinter ihm her - der hochkriminelle Herr Papa und sein Bruder Michael. John macht sich auf in Richtung Norden und findet Unterschlupf in einem verwunschen wirkenden Wald. Es hat ihn in eine Gegend verschlagen, in der die Sonne im Sommer nie untergeht und wo die tief religiösen Bewohner aus einer anderen Zeit zu stammen scheinen.

Zu ihnen gehört Lea, die mit inneren Dämonen zu kämpfen hat - ihr gewalttätiger Mann ist bei einem Unfall auf See getötet worden, und manche Dorfbewohner vermuten, dass Lea dabei ihre Finger im Spiel hatte. Auch John hat mit seiner Vergangenheit zu kämpfen, und die Mitternachtssonne lässt die Grenzen zwischen Wirklichkeit und Phantasie mitunter verblassen.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "The Hanging Sun"?

Alessandro Borghi ("Devils") als John

Jessica Brown Findlay ("Downton Abbey") als Lea

Sam Spruell ("Snow White and the Huntsman") als Aaron/Nicholas

Frederick Schmidt ("Angel Has Fallen") als Michael

Raphael Vicas ("Grantchester") als Caleb

Peter Mullan ("My Name is Joe") als Johns Vater

Charles Dance ("Game of Thrones") als Jakob

Salóme Gunnarsdóttir als Anita

Anton Valensi als Silas

Lorenzo McGovern Zaini als junger John

Benjamin Noble als Polizist

Tommy C. Carey als Leon

Luca Hayward als junger Michael

Regie führt Francesco Carrozzini. Das Drehbuch stammt von Stefano Bises - es basiert auf dem Roman „Midnight Sun” von Jo Nesbø. Produziert wird der Film von den italienischen Produktionsfirmen Cattleya und Groenlandia sowie von Sky Studios. Der internationale Vertrieb liegt bei NBCUniversal Global Distribution.

Stream von "The Hanging Sun" bei Sky

Der StreamingdienstWow– bisher bekannt als Sky Ticket - bietet das Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden können die neuesten Sky Originale, Serien von Partnern wieHBOund Showtime, aktuelle Kino-Hits sowie die Live-Sportübertragungen von Sky auf beliebigen Endgeräten streamen. Wow "Serien" kostet laut Anbieter 7,49 Euro monatlich. Die Wow-Version "Filme & Serien" (hier kommen zu den Serien also noch Filme dazu) schlägt im Monat mit 9,98 Euro zu Buche. Die Preisangaben befinden sich auf dem Stand vom Juni 2022. Wow ist jederzeit kündbar. Die Kunden benötigen ein internetfähiges Gerät oder den WowTV Stick mit Zugang zu weiteren 36 Apps. Ein gesonderter Receiver erübrigt sich.

"The Hanging Sun": Der Trailer zum Sky-Film

Hier finden Sie den aktuellen Trailer zu "The Hanging Sun":