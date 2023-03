"The Voice Kids" 2023: Kandidaten heute am 31. März in Folge 4

Bei "The Voice Kids" 2023 steht nun Folge 4 an. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die jungen Kandidatinnen und Kandidaten der heutigen Sendung vor.

Bei den Sendeterminen von "The Voice Kids" 2023 steht Folge 4 an. In den ersten Episoden stellten sich bereits einige Talente der Jury , die ausAlvaro Soler, Lena Meyer-Landrut, Michi Beck und Smudo sowie Wincent Weiss besteht. Auch in diesem Jahr wird die Übertragung von "The Voice Kids" 2023 - wie üblich - vom Privatsender ProSiebenübernommen.

"The Voice Kids" ist die kleine Schwester der Hauptsendung "The Voice of Germany", daher ist es nicht besonders verwunderlich, dass die Regeln ähnlich sind. Bei "The Voice Kids" nehmen Kinder zwischen sieben und 15 Jahren teil. Die Coaches sitzen umgedreht in den Stühlen. Möchten sie ein Talent ins Team holen, wird gebuzzert und der Stuhl dreht sich um. Haben mehrere Coaches gedrückt, liegt es am Talent, eine Entscheidung zu treffen.

Heute steht Folge 4 von "The Voice Kids" 2023 an. Möchten Sie gerne mehr über die Kandidaten erfahren? Wir stellen sie Ihnen hier vor und verraten, welche Lieder heute Abend gesungen werden.

"The Voice Kids" 2023: Kandidaten in Folge 4

Hier stellen wir Ihnen die Kandidatinnen und Kandidaten aus Folge 4 von "The Voice Kids" 2023 vor:

Fiona (15) mit "Rise Up" von Andra Day

Fiona wohnt in Irland, ihre Mutter stammt ursprünglich von den Philippinnen. Durch Karaoke hat sie ihre Leidenschaft zur Musik entdeckt und konnte schon Erfahrung durch einige Auftritte sammeln.

Tom H. (12) mit "Hopelessly Devoted To You" von Olivia Newton-John

Tom ist nicht nur vom Singen begeistert, sondern auch sportlich sehr aktiv. Er spielt seit vier Jahren Tennis und wenn er im Urlaub mit seinen Eltern ist, findet man ihn häufig auf dem Surfbrett.

Eliana K. (13) mit "abcdefu" von GAYLE

Eliana stammt aus einer wahren Musikerfamilie - der Vater ist sehr musikalisch und der Opa war ein bekannter Klarinettist im Kosovo. Nun möchte Eliana ihr Glück auf der großen "The Voice Kids"-Bühne versuchen.

Aaliyah (9) mit "Part Of Your World" von Disney's Arielle

Auch Aaliyah liegt die Musik im Blut. Ihr Vater war Ende der 90er Jahre Mitglied der Boyband N.Y.C.C. Den größten Erfolg feierte die Band mit der Cover-Version von "(You Gotta) Fight for Your Right (To Party!)" der Beastie Boys.

Tom S. (12) mit "Let Her Go" von Passenger

Sport und Musik - dafür brennt Tom. Entweder findet man ihm beim Karate oder er nimmt Gitarren- oder Gesangsunterricht.

Melaniia mit "The Girl in 14G" von Kristin Chenoweth

Melaniia kommt ursprünglich aus der Ukraine, lebt aber nun bei einer deutschen Familie. In der Ukraine konnte sie bereits einen Gesangswettbewerb gewinnen, weshalb sie nun ihr Glück in Deutschland versuchen möchte.

Anna H. mit "Afrika" von Toto

Annas Alltag besteht nur aus Musik. Sie ist Mitglied in drei Bands - zweimal ist sie die Sängerin, einmal spielt sie am Schlagzeug.

Joao (13) mit "When I Was Your Man" von Bruno Mars

Joao spricht Deutsch, Portugiesisch, Englisch und Spanisch und macht gerne Sport. Er möchte nun bei "The Voice Kids" 2023 auftreten, obwohl er noch nie vor seiner Mutter gesungen hat.

Svea mit "Flowers" von Lauren Spencer-Smith

Svea ist eine wahre Künstlerin - nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf einem Blattpapier. Außerdem interessiert sie sich sehr für Pflanzen, weshalb sie Biologin werden möchte.

Vincent mit "Lieder" von Adel Tawil

Vincent singt, spielt Gitarre und ist sehr sportlich. Er spielt Fußball und Tennis und trainiert Kung-Fu. Heute möchte er versuchen die Coaches von sich zu überzeugen.

Khady mit "The Climb" von Miley Cyrus

Khady macht viel Sport - tanzt, spielt Fußball und ist bei den Pfadfindern. Aber auch das Singen kommt bei ihr nicht zu kurz. Jetzt versucht sie es bei "The Voice Kids".

Nathalie mit "Wannabe" von Spice Girls

Nathalie hat ihr musikalisches Talent von ihrer Mutter geerbt, die Musik studiert hat. Nach eigenen Angaben mag Nathalie am liebsten Pop, R'n'B, Soul und klassische Musik.

