"The Walking Dead": Wann erscheint Teil 2 von Staffel 11?

Auf Disney Plus ist Staffel 11 von "The Walking Dead" zu sehen. Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer, Termine und Uhrzeit - wir haben alle Infos im Überblick.

20.01.2022 | Stand: 09:47 Uhr

Staffel 11 der Zombie-Serie "The Walking Dead" war mit acht neuen Folgen auf Disney Plus zu sehen. Staffel 11 ist die letzte Staffel der beliebten Serie und wird in drei Teilen mit jeweils acht Folgen gezeigt. Disney Plus hat nun das Start-Datum für den zweiten Teil veröffentlicht.

Wollen Sie mehr Infos zu Start, Uhrzeit und Handlung der neuen Folgen haben? Alles, was Sie über Staffel 11 von "The Walking Dead" wissen müssen, erfahren Sie hier bei uns in der Übersicht. Außerdem verraten wir Ihnen die Besetzung und liefern Ihnen einen Trailer zur Serie.

"The Walking Dead", Staffel 11: Start und Termine der Folgen mit Uhrzeit

Staffel 11 von "The Walking Dead" startete am Montag, 23. August 2021. Die Folgen der Serie waren immer wöchentlich ab 9 Uhr im Stream verfügbar.

Staffel 11 wird in drei Teilen mit jeweils acht Episoden ausgestrahlt. Disney Plus gab nun bekannt, dass "The Walking Dead" acht neue Folgen in Deutschland ab dem 21. Februar 2022 zu sehen sein werden.

Folgen von "The Walking Dead"

Bislang sind acht der insgesamt 24 Episodentitel veröffentlicht worden. Das sind die Namen der einzelnen Folgen:

Acheron: Part 1 Acheron: Part 2 Hunted Rendition Out of the Ashes On the Inside Promises Broken For Blood

"The Walking Dead": Worum dreht sich die Handlung der Serie?

Bei "The Walking Dead" handelt es sich um eine actiongeladene Dramaserie, die auf den Comicbüchern des US-amerikanischen Buchautoren Robert Kirkman basiert. In der Serie folgt eine Gruppe von Überlebenden zumindest anfangs dem ehemaligen Polizisten Rick Grimes - die Zusammensetzung der Gruppe ändert sich aber regelmäßig. Gemeinsam kämpfen sie nach einer Zombie-Apokalypse ums Überleben. Während die von den Toten überrannte Welt ihren Tribut fordert, stellen ihre zwischenmenschlichen Konflikte von Zeit zu Zeit eine weitaus größere Gefahr für ihr Überleben dar, als die Walker, die das Land durchstreifen. In Staffel 11 bricht die Welt sprichwörtlich zusammen und die Protagonisten befinden sich in einem Kampf um Leben und Tod gegen die Reapers.

Die "The Walking Dead"-Fangemeinde ist weltweit inzwischen riesig - die Serie zählt zu den erfolgreichsten und beliebtesten Fantasy-Reihen aller Zeiten.

Besetzung: Das sind die Schauspieler im Cast von "The Walking Dead", Staffel 11

Im Cast von "The Walking Dead", Staffel 11, werden wieder viele der beliebten Darsteller zu sehen sein. Nichtsdestotrotz werden in den kommenden Folgen auch einige neue Serienmitgliedern auftauchen. Mit dazu gehören unter anderem Margot Bingham, Michael James Shaw und Josh Hamilton. Hier finden Sie eine Übersicht der Schauspieler und ihrer Rollen:

Norman Reedus in der Rolle des Daryl Dixon

in der Rolle des Daryl Dixon Danai Gurira in der Rolle der Michonne

Melissa McBride in der Rolle der Carol Peletier

Josh McDermitt in der Rolle des Eugene Porter

Christian Serratos in der Rolle der Rosita Espinosa

Seth Gilliam in der Rolle des Gabriel Stokes

in der Rolle des Ross Marquand in der Rolle des Aaron

in der Rolle des Aaron Khary Payton in der Rolle des Ezekiel,

Samantha Morton in der Rolle der Alpha

in der Rolle der Alpha Jeffrey Dean Morgan in der Rolle des Negan

Lauren Cohen in der Rolle der Maggie

Margot Bingham in der Rolle der Stephanie Vega

in der Rolle der Stephanie Vega Michael James Shaw in der Rolle des Mercer

in der Rolle des Mercer Josh Hamilton in der Rolle des Lance Hornsby

"The Walking Dead": Gibt es einen Trailer zu Staffel 11?

Wollen Sie sich einen ersten Eindruck von der neuen und zugleich finalen "The Walking Dead"-Staffel verschaffen? Hier finden Sie einen englischen Original-Trailer zu der elften Staffel von "The Walking Dead":