"The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz": Sendetermine und Gäste

Ab Juni laufen neue und alte Folgen von "The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz" im TV. Alle Infos rund um Start, Sendetermine, alle Gäste, sowie zur Übertragung im TV und Stream haben wir hier für Sie.

"The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz" ist wieder da! In jeder Folge spielen Kandidaten um über 100.000 Euro Preisgeld und werden dabei von Promis beraten, die ihnen zum Sieg verhelfen sollen. Der Comedian Chris Tall moderiert die Show, die ab Juni wieder montagabends im TV zu sehen ist.

Sieben Zonen auf einem rotierenden Rad, sieben Kategorien, zu denen die Teilnehmer Fragen beantworten müssen. Jeden Abend sind drei Kandidaten und sieben Promis bei "The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz" mit dabei und müssen am Rad drehen. Mit Wissen und ein wenig Glück müssen alle sieben Themen durchgespielt werden, für jede richtige Antwort gibt es Geld.

Nur ein Kandidat jedoch schafft es am Ende ins Finale, wo der Gewinn verdoppelt werden kann – vorausgesetzt die Promi-Berater kennen die richtige Antwort.

"The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz": Start und Sendetermine

Die Show startet am Montag, dem 5. Juni 2023. Insgesamt gibt es drei neue Folgen, die zur Primetime ausgestrahlt werden. Das sind die Sendertermine:

Folge 1: 5. Juni 2023, 20.15 Uhr

5. Juni 2023, 20.15 Uhr Folge 2: 12. Juni 2023, 20.15 Uhr

12. Juni 2023, 20.15 Uhr Folge 3: 19. Juni 2023, 20.15 Uhr

Des Weiteren laufen in den Wochen darauf alte Folgen von "The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz" in der Wiederholung, ebenfalls zur besten TV-Zeit. Das sind die Termine:

Folge 4 ( Wiederholung ): 26. Juni 2023, 20.15 Uhr

26. Juni 2023, 20.15 Uhr Folge 5 ( Wiederholung ): 3. Juli 2023, 20.15 Uhr

3. Juli 2023, 20.15 Uhr Folge 6 (Wiederholung): 10. Juli 2023, 20.15 Uhr

"The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz": Übertragung im TV und Stream

Die Sendung "The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz" gibt es ab dem 5. Juni im TV auf RTL zu sehen. Wer die neuen Folgen im Stream sehen möchte, der kann sich diese auf dem sendereigenen Streaming-DienstRTL+ ansehen. Um den Anbieter nutzen zu können, benötigt man allerdings ein Abonnement, das ab 6,99 Euro monatlich zu haben ist. (Stand: 27. Mai 2023)

Das sind die Gäste bei "The Wheel - Das abgedrehte Promi-Quiz"

Auch dieses Mal sind einige altbekannte Promis dabei und bringen ihr mehr oder weniger fundiertes Wissen in interessanten Bereichen mit. Im Folgenden haben wir zunächst alle Promi-Teilnehmer und ihre Spezialgebiete aufgelistet:

Folge 1

Promi Spezialgebiet Olivia Jones Kiez / Reeperbahn Kai Ebel Formel 1 Matthias Matschke Religion Frauke Ludowig Promis Markus Krebs Erdkunde Gregor Meyle Geschichte Guildo Horn Wurstwaren



Folge 2

Promi Spezialgebiet Horst Lichter Kochen Ross Antony Royals Abdelkarim Fitness Erik Meijer Fußball Mickie Krause 80er Barbara Meier New York Andrea Sawatzki Hunde



Folge 3

Promi Spezialgebiet Ingo Appelt Politik und Zeitgeschehen Frank Goosen 80er Pascal Hens Handball Tan Caglar Filme Sarah Knappik Kinder und Babies Magdalena Brzeska VIP's Jens Riewa Wörter

Folge 4 (Wiederholung)

Promi Spezialgebiet Lilly Becker Tennis Evelyn Burdecki Reisen Thomas Hermanns Musicals Thorsten Legat Dschungelcamp Kaya Yanar Gaming Julian F.M. Stoeckel Politik Anja Kohl Börse

Folge 5 (Wiederholung)

Promi Spezialgebiet Uwe Ochsenknecht Rockmusik Özcan Cosar Breakdance Thomas Anders Geografie Marcel Reif Fußball Wigald Boning Tiere Sonya Kraus Heimwerken Joyce Ilg Glück

Folge 6 (Wiederholung)

Promi Spezialgebiet Katy Karrenbauer Klatsch und Tratsch Amiaz Habtu Musik der 90er und 2000er Bernd Stelter Karneval Stefan Effenberg Fußball Joey Heindle Natur Paul Panzer Tiere Dagi Bee Social Media

In jeder Show sind außerdem drei nicht-prominente Kandidaten dabei, von denen es jeweils nur einer ins Finale schafft. Das sind die Teilnehmer in allen Folgen:

Folge 1

Maxima Große-Beck aus Frankfurt am Main, Hessen

Imke Schmoll aus Köln, NRW

Nino Nottelmann aus Essen, NRW

Folge 2

Robert Hartinger aus Wien, Österreich

Stefanie Hansen aus Tostedt, Niedersachsen

James Maitland Boyle aus Saarbrücken, Saarbrücken

Folge 3

Sebastian Steller aus Pattensen, Niedersachsen

Gesa Schneider aus Berlin

David Wagner aus Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

Folge 4 (Wiederholung)

Anja Riehm-Pröpper aus Heiden, NRW

Julian Leithoff aus Wiesbaden, Hessen

Johannes Dietz aus München, Bayern

Folge 5 (Wiederholung)

Manuel Lehmann aus Lugau, Sachsen

Barbara Egetenmeier aus Voerde, NRW

Sara Zengin aus Göttingen, Niedersachsen

Folge 6 (Wiederholung)