Theresa Imre – die Gründerin von Markta ist Österreicherin des Jahres

Die Gründerin und Unternehmerin Theresa Imre zählt zu Österreichs 30 unter 30. Sie hat sich ein hohes Ziel gesetzt: die regionale Landwirtschaft zu fördern.

11.05.2023 | Stand: 16:18 Uhr

Kleine landwirtschaftliche Betriebe haben oft nicht die nötigen Kapazitäten, um ihre Produkte über Online-Plattformen zu vermarkten. Dabei möchte Theresa Imre, Gründerin des Onlinebauernmarktes „Markta“, Abhilfe schaffen. Bei Besuchen auf Höfen habe sie festgestellt, dass viele Betriebe die Rechnungen immer noch per Hand schrieben oder Bestellungen per Fax eingingen. „Das war mir wichtig, dass wir die Betriebe an der Hand nehmen und sie professionalisieren“, erklärt Imre im Interview mit Digital Austria.

Dieser Entschluss trieb Imre bei der Gründung ihres Unternehmens, für das sie 2022 von der österreichischen Tageszeitung „die Presse“ zur Österreicherin des Jahres gekürt wurde.

Theresa Imre: Am Anfang war der Foodblog

Angefangen hat alles mit einem Foodblog. Diesen gründete Imre gemeinsam mit einer Freundin unter dem Namen „Eingebrockt und Ausgelöffelt“ und wollte dort vor allem regionale, biologische und saisonale Rezepte voranbringen. Aufgrund der Verbindungen, die sie auch durch den Blog zu österreichischen Bauernbetrieben knüpfte, wuchs ihr Bedürfnis, die heimische Landwirtschaft auf andere Art und Weise zu unterstützen.

Bei dem Foodblog sollte es daher nicht bleiben. 2017 gründete die Jungunternehmerin den digitalen Bauernmarkt Markta, der 2018 zunächst als reine Web-Plattform für regionale Kleinbetriebe online ging. In dieser ersten Phase des Unternehmens beschäftigte sich das Unternehmen mit Bäuerinnen und Bauern, die bereits eine eigene Internetseite hatten. Markta bot ihnen die digitale Plattform, über welche Kundinnen und Kunden ihre Produkte dann direkt bestellen konnten – im Anschluss gingen die Pakete von den Bauernhöfen direkt an die Konsumentinnen und Konsumenten. Ein Bauernmarkt im Netz – die einzelnen Profile der Höfe waren die Marktstände. „Uns war es wichtig, für diese regionalen Klein- und Familienbetriebe neue digitale Lösungen zu finden und dann aber auch klar: nach der Zeit will der Konsument oder die Konsumentin alle Produkte von unterschiedlichen Bauern in einem Paket gebündelt haben“, erklärt Imre in einem Video zum Unternehmen.

Markta ist für Theresa Imre mehr als ein digitaler Bauernmarkt

Heute ist markta.de ein Handelsunternehmen mit einem Logistikzentrum in Wien, das Lebensmittel von zahlreichen Bauernhöfen bündelt und individuell zusammengestellte „Pakerl“ direkt an die Kundinnen und Kunden ausliefert. So erhalten die Kundinnen und Kunden nun nicht mehr mehrere kleine Pakete von den einzelnen Höfen, sondern alles gebündelt in einem. Für das Forbes Magazine zählte Theresa Imre daher 2020 zu den „30 unter 30“ in Österreich– einer Liste junger Unternehmerinnen und Unternehmer unter 30 Jahren.

Die studierte Betriebs- und Sozio-Ökologische-Volkswirtin ist motiviert von einem System- und Wertewandel. Dabei immer im Blick: die Unterstützung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Mithilfe kurzer Handelsketten möchte sie die globalen marktwirtschaftlichen Voraussetzungen umgehen und den Erhalt kleinerer Betriebe in Österreich stärken. „Es braucht wieder mehr Wissen, wie unsere Lebensmittel entstehen – und wo echte Qualität liegt. Preislich müssen solche Waren gar nicht zwingend über industrieller Massenware liegen“, davon ist Imre überzeugt.

Wenn es die Arbeit zulässt, kocht und backt Theresa Imre laut eigener Aussage gerne und viel. Was wohl auch ein Grund für ihre anfängliche Idee des Foodblogs gewesen sein dürfte.