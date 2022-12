Messerattacke und Suizid: Was im Fall Illerkirchberg bislang bekannt ist

Nach der tödlichen Messerattacke in Illerkirchberg nimmt sich ein Beschuldigter das Leben. Das wirft neue Fragen auf. Eine Zusammenfassung der Geschehnisse.

09.12.2022 | Stand: 08:54 Uhr

Der Mord in Illerkirchberg ist schon schrecklich. Jetzt ist die Sache noch einmal schrecklicher geworden. Nach der Messerattacke am Montagmorgen, bei der eine 13-Jährige schwere und eine 14-Jährige tödliche Verletzungen erlitten hat, hat sich ein 25-Jähriger am Bahnhof in Senden das Leben genommen. Der Mann ist eine der drei Personen, die nach dem Messerangriff von der Polizei in der Flüchtlingsunterkunft angetroffen wurden. Zunächst habe der Verdacht gegen ihn bestanden, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Der habe sich aber nicht erhärtet, so die Ermittler. Er kam wieder auf freien Fuß. Der Vorfall jetzt wirft neue Fragen auf. Was bislang in der Sache bekannt ist.

