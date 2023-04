Top 10: Das sind die größten Chiphersteller der Welt

Halbleiter und Computerchips befinden sich heutzutage in beinahe jedem Produkt. Wir stellen Ihnen die 10 weltweit größten Chiphersteller vor.

Digitalkameras, Smartphones sowie smarte Haushaltsgadgets sind aus dem Alltag nicht wegzudenken. In jedem elektronischen Gerät befindet sich mindestens ein Computerchip, der je nach Anwendungsgebiet die unterschiedlichsten Aufgaben bewerkstelligen kann. In diesem Artikel stellen wir Ihnen die Top 10 der umsatzstärksten Chiphersteller der Welt vor. Alle in diesem Artikel verwendeten Zahlen beziehen sich auf eine Statista-Auswertung der Geschäftszahlen von 2021 und werden in Milliarden US-Dollar angegeben.

Die meisten Halbleiter und Computerchips werden zwar im asiatischen oder nordamerikanischen Raum entwickelt und produziert - doch auch in Europa gibt es Firmen, die weltweit verwendete Halbleiter herstellen. Der deutsche Halbleiterhersteller Infineon mit Sitz in Neubiberg bei München stellt beispielsweise besonders für den Automobilbereich sowie die Energiewirtschaft wichtige Chips und Steuergeräte her.

Platz 10: Texas Instruments (16,9 Milliarden US-Dollar)

Das US-amerikanische Unternehmen Texas Instruments hat seinen Sitz in Dallas, Texas und ist im europäischen Raum besonders für seine Taschenrechner Produktlinien bekannt. Darüber hinaus stellt das 1951 gegründete Unternehmen Microcontroller und Steuergeräte für die Automobilbranche her. Das Unternehmen hat seinen europäischen Firmensitz in Freising.

Platz 9: Mediatek (17,55 Milliarden US-Dollar)

Bei Mediatek handelt es sich um einen taiwanesischen Chiphersteller, der sich insbesondere auf die Herstellung von Chips auf ARM Basis spezialisiert hat, die in Smartphones und in einer Vielzahl von Fernsehern sowie anderen Großbildschirmen Anwendung finden.

Platz 8: Broadcom (20,96 Milliarden US-Dollar)

Broadcom mit Sitz in San José im US-Bundesstaat Kalifornien ist besonders für seine Chips und Halbleiter bekannt, die vorwiegend in der Datenübertragung eingesetzt werden. Der Hauptverwendungszweck sind hierbei LTE und 5G Modems sowie Chips, die in WLAN-Routern verbaut sind.

Platz 7: Nvidia (23,03 Milliarden US-Dollar)

Die Chipsätze, die von Nvidia hergestellt werden, werden in vielen Computern, Spielekonsolen und auch im Supercomputerbereich verbaut. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen mit Hauptsitz im kalifornischen Santa Clara auch durch die Herstellung und den Vertrieb von Hardware zur Berechnung von Kryptowährungen große Umsätze generieren können.

Platz 6: Qualcomm (29,14 Milliarden US-Dollar)

Mit seinen Smartphone- und Tablet-Chips der Baureihe "Snapdragon" stellt das US-amerikanische Unternehmen Jahr für Jahr neue Rekorde im Bereich Effizienz und Leistung auf. Besonders bei den sogenannten "Flagship"-Modellen, also den Innovationsträgern und technischen Spitzenreitern setzen verschiedene Smartphonehersteller auf die kraftvollen Chips von Qualcomm.

Platz 5: Micron (30,09 Milliarden US-Dollar)

Micron, das seinen Sitz in Boise im US-Bundesstaat Idaho hat, ist besonders für seine Speicherelemente, die in Computern und mobilen Devices verbaut werden, bekannt. Auch ein Großteil der weltweit vertriebenen Speichermedien, wie etwa USB-Sticks, Speicherkarten oder Solid State Drives (SSD) greifen auf Chips aus dem Hause Micron zurück.

Platz 4: SK Hynix (37,27 Milliarden US-Dollar)

Bei SK Hynix handelt es sich um ein südkoreanisches Halbleiter- und Telekommunikationsunternehmen, dessen Firmensitz sich in Icheon befindet. Hauptsächlich stellt das Unternehmen Speicherchips und Telekommunikationshalbleiter her.

Platz 3: TSMC (56,63 Milliarden US-Dollar)

Die Abkürzung TSMC steht für Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. TSMC hat sich als sogenannter Auftragsfertiger darauf spezialisiert, die Chipdesigns von anderen Firmen, wie etwa Apple oder AMD herzustellen. Durch hohe Auftragsvolumina ist TSMC dazu in der Lage ständig neue Standards in der Chipherstellung zu entwickeln, sodass die Kunden von TSMC kontinuierlich stärkere und sparsamere Chips in ihren Geräten verwenden können.

Platz 2: Intel (75,55 Milliarden US-Dollar)

Der Firmenname Intel lässt sich von der englischen Bezeichnung "integrated electronics" ableiten. Die Computerchips von Intel befinden sich weltweit in beinahe jedem stationären PC sowie in einer Vielzahl von mobilen Geräten. Auch im Bereich der Supercomputer sowie bei Netzwerklösungen ist Intel stark vertreten.

Platz 1: Samsung (83,09 Milliarden US-Dollar)

Der weltweit größte und umsatzstärkste Halbleiterhersteller ist das südkoreanische Unternehmen Samsung mit Firmensitz in Suwon. Samsung hat sich insbesondere auf die Produktion von Smart-Devices wie etwa Smartphones, Fernseher und Tablets spezialisiert. Durch die eigenständige Produktion von beinahe allen benötigten Bauteilen konnte sich Samsung in vielen Marktbereichen als Spitzenreiter positionieren.