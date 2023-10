Tor-Rekorde in der Premier League: Welche Spieler treffen besonders häufig?

Die englische Premier League ist bei Fußballfans äußerst beliebt. Lesen Sie hier, welche Spieler die meisten Tore erzielten.

10.10.2023 | Stand: 17:59 Uhr

Die Premier League ist die höchste professionelle Fußballliga in England und eine der beliebtesten Ligen der Welt. Im Laufe der Jahre haben sich viele Spieler in der Liga einen Namen gemacht und Rekorde aufgestellt, die bis heute bestehen. Einer der wichtigsten Rekorde im Fußball ist die Anzahl der von einem Spieler erzielten Tore, und in der Premier League wurden im Laufe der Jahre einige unglaubliche Torerfolge erzielt. Laut Statista hat die Premier League mit 10,5 Milliarden in der Saison 2023/24 den höchsten Spielermarktwert. Erfahren Sie in diesem Artikel, welche fünf Spieler der Premier League einige der bemerkenswertesten Tor-Rekorde in der Geschichte aufstellten und noch weitere Fakten über die Spieler.

Tor-Rekorde in der Premiere League: Das sind die Rekordtorschützen mit den meisten Toren aller Zeiten

Das Ranking basiert auf offiziellen Daten von premierleague.com und berücksichtigt alle Saisons zwischen 1992/93 und 2023/24.

Platz 1: Alan Shearer

Alan Shearer ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Stürmer in der Geschichte des englischen Fußballs. Er wurde am 13. August 1970 in England geboren. Der Fußballprofi begann seine Profikarriere bei Southampton im Jahr 1988. Später spielte er für Blackburn Rovers und Newcastle United. Bei Blackburn Rovers gewann er 1995 die Premier League und wurde mit 34 erzielten Toren Torschützenkönig. Insgesamt erzielte er in der Premier League 260 Tore, 2006 beendete er seine aktive Karriere als Fußballspieler.

Mit 213 Toren nimmt Harry Kane den zweiten Platz im Ranking ein. Kane wurde am 28. Juli 1993 in London geboren und gilt als einer der bekanntesten Stürmer der Welt. Harry Kane hat zahlreiche Rekorde in der Premier League aufgestellt und wurde mehrmals zum Torschützenkönig gekrönt. Der Fußballstar ist im August 2023 zum FC Bayern München gewechselt, zuvor spielte er beim englischen Verein Tottenham. Die Ablösesumme soll sich auf rund 100 Millionen Euro belaufen haben.

Platz 3: Wayne Rooney

Wayne Rooney hat während seiner aktiven Zeit als Fußballer insgesamt 208 Tore in der Premier League erzielt. Er wurde am 24. Oktober 1985 in Liverpool geboren und wird oft als einer der besten englischen Fußballspieler seiner Generation angesehen. Nach seinem Rücktritt als Spieler im Jahr 2021 begann Rooney seine Trainerkarriere bei DC United.

Platz 4: Andrew Cole

Der ehemalige Fußballer Andrew Cole wurde am 15. Oktober 1971 in Nottingham geboren und belegt mit 187 Toren in der Geschichte der Premier League den vierten Platz im Ranking. Cole spielte laut kicker.de zuletzt bei Nottingham Forest, zuvor in zahlreichen Vereinen wie beispielsweise Manchester United, Blackburn Rovers, Fulham, Manchester City und Portsmouth. Nach seinem Rücktritt im Jahr 2008 vom Profifußball war Andrew Cole weiterhin im Fußball tätig, unter anderem als Trainer und Fußballanalyst.

Platz 5: Sergio Agüero

Agüero wurde am 2. Juni 1988 in Argentinien geboren und entwickelte sich im Laufe seiner Karriere bei Atletico Madrid zu einem der besten Stürmer in Europa und gewann 2010 die UEFA Europa League. Im Jahr 2011 wechselte er zu Manchester City in die englische Premier League, wo er eine äußerst erfolgreiche Zeit hatte. Insgesamt schoss er 184 Tore. Im Sommer 2021 wechselte Agüero zu FC Barcelona in die spanische La Liga, um seine Karriere fortzusetzen. Aufgrund von Herzproblemen beendete er seine aktive Fußballkarriere im Dezember 2021, wie kicker.de berichtet.

Tor-Rekorde in der Premiere League: Diese Spieler waren in der Saison 2022/23 die Rekordtorschützen

Platz 1: Erling Haarland

Der norwegische Fußballspieler spielt seit 2022 bei Manchester City und hat in der letzten Saison insgesamt 36 Tore geschossen.

Platz 2: Harry Kane

Harry Kane, der bereits viele rekordverdächtige Tore in seiner Karriere erzielte, hat in der Saison 2022/23 als Spieler von seinem ehemaligen Verein, Tottenham, 30 Tore erzielt.

Platz 3: Ivan Toney

Ivan Toney spielt aktuell im Sturm von FC Brentford und hat in der letzten Saison 20 Tore geschossen.

Platz 4: Mohamad Salah

Der ägyptische Fußballstar Mohamad Salah steht seit 2017 bei Liverpool unter Vertrag und hat in der Premier League Saison 2023/24 insgesamt 19 Tore erzielt.

Platz 5: Callum Wilson

Callum Wilson ist ein englischer Fußballspieler, der seit 2020 als Stürmer bei Newcastle United im Einsatz ist und seinem Verein in der Saison 2022/23 insgesamt 18 Tore bescherte.

Tor-Rekorde in der Premier League: Das ist der aktuelle Rekordtorjäger

Erling Haarland hat in der aktuellen Saison 2023/24 mit seinem Verein Manchester City den Tor-Rekord in der Premier League geknackt: Wie ZDF berichtet, hat er im Spiel gegen West Ham United sein 35. Tor in Premier League Saison geschossen und damit die legendären Torschützen Andrew Cole und Alan Shearer übertroffen. Der bisherige Rekord erzielter Tore lag bei beiden Fußballstars bei 34 Treffern pro Saison.

