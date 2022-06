TSG Neustrelitz - Karlsruher SC im DFB-Pokal: Liveticker und Übertragung im TV oder Live-Stream

Die erste Runde des DFB-Pokal 2022/23 steht an. Unter anderem trifft die TSG Neustrelitz auf den Karlsruher SC. Hier gibt es die Infos rund um das Spiel, die Übertragung sowie einen Liveticker.

21.06.2022 | Stand: 16:59 Uhr

Werden wir bald wieder Geschichten lesen, wie sie nur der Pokal schreibt? In den späten Sommermonaten treffen sie aufeinander, die Provinzmannschaften und gestandenen Bundesligateams, die Hoffnung auf den großen Coup und die Angst vor dem frühen Ausscheiden.

Die Auslosung für die erste Runde des DFB-Pokals hat bereits stattgefunden, die ersten Aufeinandertreffen stehen somit bereits fest. Zeitlich finden alle Spiele der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals zwischen dem 29. Juli und dem 1. August sowie am 30. und 31. August statt.

Unter anderem trifft ein Verein aus der Oberliga, die Turn-und Sportgemeinschaft Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern), auf einen Traditionsklub aus der 2. Bundesliga, den Karlsruher Sportclub. Wann genau das Spiel angepfiffen wird, wo die beiden Mannschaften aufeinandertreffen und ob man das Spiel im Free-TV oder Live-Stream verfolgen kann, haben wir für Sie recherchiert. Außerdem haben wir einen Liveticker für Sie.

TSG Neustrelitz vs. Karlsruher SC im DFB-Pokal 2022/23 - Termin, Uhrzeit und Spielort

Inzwischen ist die erste Runde terminiert. Das DFB-Pokalspiel TSG Neustrelitz - Karlsruher SC wird am Freitag, 29. Juli, um 18.00 Uhr angepfiffen. Damit ist es eines der ersten Spiele der ersten DFB-Pokalrunde. Das Spiel wird im Parkstadion Neustrelitz ausgetragen, zu DDR-Zeiten noch als "Stadion der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft" bekannt.

TSG Neustrelitz - Karlsruher SC im DFB-Pokal 2022/23: Übertragung live im Free-TV und Live-Stream

Wird das Spiel TSG Neustrelitz gegen den Karslruher SC im Free-TV übertragen? Da die Öffentlichen ARD und ZDF nur vier ausgewählte Spiele der ersten Runde des DFB-Pokals zeigen, haben sie sich nicht für das Spiel TSG Neustrelitz - Karlsruher SC entschieden. Daher nein, das Spiel wird nicht im Free-TV oder kostenlosen Live-Stream übertragen. Sky zeigt die Spiele des DFB-Pokals wie gewohnt auf seinen kostenpflichtigen TV-Kanälen oder im Stream. Aktuell kann man sich bei Sky mit verschiedenen Paketen den DFB-Pokal 2022/23 anschauen: Über Sky selbst ist das günstigste Abo für 17,25 Euro monatlich buchbar, über wow(ehemals Sky Ticket) für 24,99 Euro pro Monat.

Sollten Sie sich trotzdem für den Spielverlauf interessieren, aber auf ein Abo verzichten wollen, haben wir später noch einen Liveticker für Sie.

Und hier nochmals die bisherigen Informationen rund um die Partie TSG Neustrelitz vs. Karsruher SC und Termin, Uhrzeit, Spielort sowie Übertragung im Free-TV und Live-Stream für Sie zusammengefasst:

Spiel: TSG Neustrelitz - Karlsruher SC

TSG Neustrelitz - Karlsruher SC DFB-Pokal Runde: 1. Hauptrunde

1. Hauptrunde Datum & Uhrzeit: 29. Juli, 18.00 Uhr

29. Juli, 18.00 Uhr Spielort: Parkstadion Neustrelitz

Parkstadion Neustrelitz Übertragung im TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream:SkyGo, wow

DFB-Pokal 2022/23: TSG Neustrelitz gegen Karlsruher SC live - Ergebnis, Aufstellung, Spielstand im Liveticker

Wie vorhin angekündigt haben wir noch einen Liveticker für Sie, sollten Sie sich über das Spiel live informieren wollen. Dort finden Sie nicht nur die Aufstellung, das Ergebnis oder wichtige Ereignisse während der Partie, sondern auch die Informationen und Termine zu den anderen DFB-Pokal-Spielen aus der Saison 2022/23.

Hinweis: Sollte der Liveticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

DFB-Pokal 2022/23: TSG Neustrelitz vs. Karlsruher SC - Bilanz und Infos

Das Aufeinandertreffen TSG Neustrelitz - Karlsruher SC gab es tatsächlich bereits einmal im Rahmen der ersten Runde des DFB-Pokals. 2007 ging das Spiel in die Verlängerung, mit dem besseren Ausgang für die Mannschaft aus Baden: 0:2 musste sich die TSG Neustrelitz geschlagen geben.

Die Neustrelitzer konnten in der darauffolgenden Saison 2008/09 zwar erneut die erste Runde des DFB-Pokals erreichen, dieses Mal bezwangen die Löwen aus München den Landespokalsieger.

In der Saison 2013/2014 spielte die TSG Neustrelitz erneut im DFB-Pokal und schied erneut nach Verlängerung mit 0:2 aus, der Sportclub aus Freiburg konnte sich das Weiterkommen sichern. Gleichzeitig wurde man in der Regionalliga Meister (Aufstieg in der Saison 2011/12), scheiterte aber in den Relegationsspielen.

Der Karlsruher SC war Gründungsmitglied der Bundesliga und war dort - mit Unterbrechungen - 24 Spielzeiten vertreten, der letzte Abstieg erfolgte 2009. Seitdem war man drei Mal in der 3. Liga, zuletzt in der Saison 2018/2019.

(AZ)