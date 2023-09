Kein Tatort heute (17.09.2023) im Ersten - einen Krimi gibt's aber trotzdem

Kein Tatort heute (17.09.2023) im Ersten, stattdessen läuft der "Polizeiruf 110" aus München. So geht es in den kommenden Wochen mit dem Tatort am Sonntagabend weiter.

17.09.2023 | Stand: 13:45 Uhr

Kein Tatort heute am Sonntagabend (17.09.2023) im Ersten - stattdessen übernehmen die Kolleginnen und Kollegen vom "Polizeiruf 110". Der Senderzeigt die Folge "Little Boxes" aus München. Alle Informationen zum "Polizeiruf 110" heute aus München lesen Sie in unserem Schnellcheck.

Kommenden Sonntag geht es im Ersten dann mit einem neuen Tatort aus Zürich weiter. In der Folge "Blinder Fleck" ermitteln die Kommissarinnen Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) und Tessa Ott (Carol Schuler) nach einem brutalen Dreifachmord an einen Ausflugsort im idyllischen Zürcher Oberland. Eine Frau liegt erschossen in einem Auto, davor zwei tote Männer. Alle drei wurden mit einem Kopfschuss hingerichtet.

Kein Tatort heute (17.09.2023): Stattdessen läuft der "Polizeiruf 110"

Das Erste zeigte die neue Folge "Polizeiruf 110: Little Boxes" aus München heute am Sonntag um 20.15 Uhr. Darin feiert Johanna Wokalek ihren Einstand als neue Kommissarin in der bayerischen Landeshauptstadt - mit Stephan Zinner ("Rehragout-Rendezvous") und Bless Amada ("Kitz") an ihrer Seite. Ein fulminanter Start, der neugierig auf weitere Fälle des Teams vom Bayerischen Rundfunk (BR) macht: Es geht um Gendersprache, Polizeigewalt, Rassismus, Vorurteile und Privilegien: Der neue "Polizeiruf 110" aus München widmet sich kontroversen Themen. Ein Mitarbeiter des Instituts für Postcolonial Studies wird tot aufgefunden, mit dem Wort "Rapist" (Vergewaltiger) auf dem Rücken. Schwierige Ermittlungen, auch weil die Polizisten mit Schweigen und Feindseligkeiten konfrontiert werden.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mit diesen Tatort-Folgen geht es in den kommenden Wochen am Sonntagabend im Ersten weiter:

24. September: "Tatort: Blinder Fleck" (Zürich)



08. Oktober: "Tatort: Aus dem Dunkel" (Mainz)

15. Oktober: "Tatort: Bauernsterben" (Wien)

