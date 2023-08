Kein Tatort heute (27.08.2023) im Ersten - einen Krimi gibt's aber trotzdem

Kein Tatort heute (27.08.2023) im Ersten, stattdessen läuft der "Polizeiruf 110" aus Magdeburg. So geht es in den kommenden Wochen mit dem Tatort am Sonntagabend weiter.

Kein Tatort heute am Sonntagabend (27.08.2023) im Ersten - stattdessen übernehmen die Kolleginnen und Kollegen vom "Polizeiruf 110". Der Senderzeigt die Folge "Du gehörst mir" aus Magdeburg. Alle Informationen zum "Polizeiruf 110" heute aus Magdeburg lesen Sie in unserem Schnellcheck.

Kommenden Sonntag geht es im Ersten dann mit einem neuen Tatort aus Ludwigshafen weiter. In der Folge "Gold" ermitteln die Kommissarinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) und Johanna Stern (Lisa Bitter) zum mysteriösen Verschwinden des jungen Boris Wolter, dem Filialleiter bei einer Bank, der privat eine Passion für mittelalterliche Ritterspiele hat. Die Spur führt in den beschaulichen Pfälzer Weinort Deidesheim und zu einem atemberaubenden Fund.

Kein Tatort heute (27.08.2023): Stattdessen läuft der "Polizeiruf 110"

Das Erste zeigt die neue Folge "Polizeiruf 110: Du gehörst mir" aus Magdeburg diesen Sonntag um 20.15 Uhr. Damit endet auch die diesjährige Sommerpause der Sonntagabendkrimis. Regie führt Jens Wischnewskinach einem Drehbuch von Khyana el Bitar ("Babylon Berlin") - beide sind gefeierte Grimme-Preisträger.

Wie schon in der letzte "Polizeiruf 110" aus Magdeburg dreht sich auch in "Du gehörst mir" alles um die Suche nach einem Kind. Hauptkommissarin Doreen Brasch (Claudia Michelsen) ermittelt, nachdem die sieben Wochen alte Lucy am helllichten Tag mitten in der Stadt einfach verschwindet.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Mit dem Tatort am 18.06.2023 hat sich der Krimi in seine traditionelle Sommerpause verabschiedet. In den vergangenen zehn Wochen zeigte das Erste Wiederholungen alter Folgen. Mit dem "Tatort: Gold" am kommenden Wochenende endet die Tatort-Sommerpause.