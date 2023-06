"Polizeiruf 110" heute aus München: "Paranoia" im Schnellcheck

Der "Polizeiruf 110" heute (11.06.2023) aus München heißt es Abschied nehmen: Es ist der letzte Fall für Verena Altenberger als Ermittlerin Elisabeth Eyckhoff. Lohnt sich "Paranoia"?

11.06.2023 | Stand: 14:31 Uhr

"Paranoia" heißt der "Polizeiruf 110" heute aus München

Nach sechs Folgen ist heute Schluss für Elisabeth "Bessie" Eyckhoff als Ermittlerin in der bayerischen Landeshauptstadt. Ihr letzter Fall dürfte nicht nur wegen ihres Abschieds im Gedächtnis bleiben.

Handlung: Der "Polizeiruf 110" heute aus München im Schnellcheck

Die Rettungssanitäterin Sarah Kant (Marta Kizyma) wird zusammen mit ihrem Kollegen Carlo Melchior (Timocin Ziegler) zu einem Noteinsatz gerufen. Sie bringen die schwer verletzte Frau ins Krankenhaus. Am nächsten Tag erfährt Sarah, dass diese Frau nicht als Patientin eingewiesen wurde. Verwirrt versucht Sarah Carlo zu erreichen, dieser wird tot in seiner Wohnung aufgefunden. Was ist in dieser Nacht passiert? Die Kommissarin Elisabeth "Bessie" Eyckhoff (Verena Altenberger) und ihr Kollege Dennis Eden (Stephan Zinner) versuchen, die Geschehnisse der Nacht zu rekonstruieren. Es beginnt ein spannendes Spiel um Wahrheit und Täuschung.

Polizeiruf-Kritik: Lohnt es sich, bei "Paranoia" heute einzuschalten?

Nach vier Jahren ist schon wieder Schluss für Verena Altenberger im "Polizeiruf 110" aus München. Im nächsten Fall aus der bayerischen Landeshauptstadt ist dann bereits Nachfolgerin Johanna Wokalek als Ermittlerin zu sehen. Sie blicke ein bisschen mit Wehmut zurück, sagte Altenberger, die den "Polizeiruf" auf eigenen Wunsch verlässt.

Ein wenig Traurigkeit überkommt womöglich auch den ein oder anderen Zuschauer. Denn obwohl man Elisabeth "Bessie" Eyckhoff diverse Arbeitsplatzwechsel und Unruhe zumutete, blieb sie eine empathische, grüblerisch-unergründliche, lakonisch-humorvolle und damit besondere Ermittlerin am Sonntagabend. Auch ihr letzter Fall ist alles andere als herkömmlich - wenn auch nicht der stärkste. "Paranoia" ist stellenweise eindrücklich, allerdings wird auch vieles angedeutet und bleibt wirr und unglaubwürdig, schreibt Daniel Wirsching in unserer "Polizeiruf 110"-Kolumne.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Münchner "Polizeiruf 110" heute

Elisabeth "Bessie" Eyckhoff: Verena Altenberger

Dennis Eden: Stephan Zinner

Sarah Kant: Marta Kizyma

Carlo Melchior: Timocin Ziegler

Schumann: Sebastian Kempf

Kerstin Schnabel: Maria Lüthi

Umut Kanoglu: Aslan Aslan

Dr. Matar: Michele Cuciuffo

Martin Blank: Francis Fulton-Smith

Doldinger: Peter Luppa

"Polizeiruf 110" heute: Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle "Polizeiruf 110"-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Polizeiruf-Kommissare: Elisabeth Eyckhoff ist die Ermittlerin in München

2019 übernahm Elisabeth Eyckhoff (Verena Altenberger) nach sieben Jahren von Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) beim Münchner Polizeiruf. Eyckhoff ist unbürokratisch, spontan und immer die Letzte auf Partys. Kollegialität ist ihr wichtiger als eine Solokarriere. Nach ein paar Bier greift sie gerne zum Mikrofon, um ihre Lieblingslieder zu singen, was sie auch erstaunlich gut kann. Und wenn sie Zeit halt, spielt sie am liebsten mit dem Pförtner Karten.

