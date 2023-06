Der komplette Spielplan zur U21 EM 2023: Alle Termine

Alle Termine im Spielplan der U21 EM 2023 finden Sie hier. Laut Zeitplan wird die U21 Europameisterschaft am 21. Juni eröffnet – das Finale findet am 8. Juli 2023 statt.

20.06.2023 | Stand: 12:22 Uhr

Der Spielplan zur U21 EM 2023 steht fest: Eröffnet wird das Turnier am 21. Juni 2023 mit den Partien Georgien - Portugal in Tiflis und Ukraine - Kroatien in Bukarest. Ausgetragen wird die U21 Europameisterschaft in Rumänien und Georgien. Die rumänischen Gastgeber dürfen am 1. Spieltag aber erst in einem der späteren Spiele ran und treffen am 21. Juni um 20.45 Uhr auf Spanien. Deutschland tritt in Gruppe C gemeinsam mit Tschechien, England und Israel an. Die U21-Nationalmannschaft hat ihr erstes Gruppenspiel am 22. Juni gegen Israel.

Wie sieht der Spielplan bei der U21 EM 2023 aus? Wie lange dauert die Gruppenphase und wann beginnt die K.o.-Runde? Den gesamten Zeitplan mit allen Terminen der U21 Europameisterschaft haben wir hier für Sie.

Spielplan der U21 EM 2023: Alle Termine im Zeitplan

Die Gruppenphase der U21 EM 2023 dauert vom 21. bis zum 28. Juni. Die für das Viertelfinale qualifizierten Nationalteams haben dann ein wenig Verschnaufpause, bevor es am 1. Juli 2023 mit der K.o.-Runde des Turniers weitergeht. Das Halbfinale steigt am 5. Juli und das große Finale der U21 EM 2023 findet am 8. Juli statt. Das Endspiel wird in Batumi ausgetragen, der zweitgrößten Stadt Georgiens.

Spieltag 1

Mittwoch, 21. Juni

Gruppe A

Georgien - Portugal, 18.00 Uhr, Paichadze-Stadion, Tiflis

Belgien - Niederlande, 18.00 Uhr, Meskhi-Stadion, Tiflis

Gruppe B

Ukraine - Kroatien, 18.00 Uhr, Giulești-Stadion, Bukarest

Rumänien - Spanien, 20.45 Uhr, Steaua-Stadion, Bukarest

Donnerstag, 22. Juni

Gruppe C

Tschechien - England, 18.00 Uhr, Batumi Arena, Batumi

Deutschland - Israel, 18.00 Uhr, Shengelia-Arenat, Kutaisi

Gruppe D

Norwegen - Schweiz

Frankreich - Italien, 20.45 Uhr, Cluj Arena, Cluj-Napoca

Spieltag 2

Samstag, 24. Juni

Gruppe A

Georgien - Belgien, 18.00 Uhr, Paichadze-Stadion, Tiflis

Portugal - Niederlande, 18.00 Uhr, Meskhi-Stadion, Tiflis

Gruppe B

Rumänien - Ukraine, 18.00 Uhr, Steaua-Stadion, Bukarest

Spanien - Kroatien, 20.45 Uhr, Giulești-Stadion, Bukarest

Sonntag, 25. Juni

Gruppe C

Tschechien - Deutschland , 18.00 Uhr, Batumi Arena, Batumi

England - Israel, 18.00 Uhr, Shengelia-Arena, Kutaisi

Gruppe D

Schweiz - Italien, 18.00 Uhr, Cluj Arena, Cluj-Napoca

Norwegen - Frankreich, 20.45 Uhr, CFR-Cluj-Stadion, Cluj-Napoca

Spieltag 3

Dienstag, 27. Juni

Gruppe A

Niederlande - Georgien, 18.00 Uhr, Paichadze-Stadion, Tiflis

Portugal - Belgien, 18.00 Uhr, Meskhi-Stadion, Tiflis

Gruppe B



Kroatien - Rumänien, 20.45 Uhr, Steaua-Stadion, Bukarest

Spanien - Ukraine, 20.45 Uhr, Giulești-Stadion, Bukarest

Mittwoch, 28. Juni

Gruppe C

England - Deutschland , 18.00 Uhr, Batumi Arena, Batumi

Israel - Tschechien, 18.00 Uhr, Shengelia-Arena, Kutaisi

Gruppe D

Schweiz - Frankreich, 20.45 Uhr, CFR-Cluj-Stadion, Cluj-Napoca

Italien - Norwegen, 20.45 Uhr, Cluj Arena, Cluj-Napoca

U21 Europameisterschaft 2023: Spielplan der K.-o.-Runde

Viertelfinale

Samstag, 1. Juli

VF1: Gewinner Gruppe A - Zweiter Gruppe C, 18.00 Uhr, Meskhi-Stadion, Tiflis

VF3: Gewinner Gruppe B - Zweiter Gruppe D, 21.00 Uhr, Giulești-Stadion, Bukarest

Sonntag, 2. Juli

VF2: Gewinner Gruppe C - Zweiter Gruppe A, 18.00 Uhr, Shengelia-Arena, Kutaisi

VF4: Gewinner Gruppe D - Zweiter Gruppe B, 21.00 Uhr, Cluj Arena, Cluj-Napoca

Halbfinale

Mittwoch, 5. Juli

HF1: Gewinner VF1 - Gewinner VF2, 18.00 Uhr, Batumi Arena, Batumi

HF2: Gewinner VF3 - Gewinner VF4, 21.00 Uhr, Steaua-Stadion, Bukarest

Finale

Samstag, 8. Juli

Gewinner HF1 - Gewinner HF2, 18.00 Uhr, Batumi Arena, Batumi

Sobald die Gruppensieger beziehungsweise die Gewinner der einzelnen K.o.-Runden-Spiele feststehen, ersetzen wir die Platzhalter durch die entsprechenden Nationalteams.