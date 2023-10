Über 500 km/h: Die 10 schnellsten Autos der Welt

So manche Autoliebhaber sind begeistert von besonders viel PS-Leistung. Lesen Sie hier, welche 10 Autos weltweit am schnellsten fahren.

10.10.2023 | Stand: 17:57 Uhr

Die Automobilindustrie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten mit der Leistungsstärke und Schnelligkeit der Autos immer wieder selbst übertroffen. Auch wenn in vielen Städten Deutschlands die Menschen aus Gründen des Klimaschutzes wieder aufs Fahrrad umsteigen, ist sie nach wie vor da: die Faszination für Geschwindigkeit, leistungsstarke Motoren und die Jagd nach immer neuen Rekorden.

Es gibt zahlreiche Autos, die in der Lage sind, äußerst hohe Geschwindigkeiten zu erreichen und die Herzen von Autoliebhabern damit höher schlagen lassen. Viele davon gehören zu den teuersten Autos weltweit. Erfahren Sie im Artikel, welche 10 Autos auf der Welt am schnellsten sind und noch weitere technische Details.

Die schnellsten Autos der Welt im Überblick: Top 10

Laut dem Autovermietungsservice Sixt sind das die zehn schnellsten Autos:

Platz 1: Bugatti Bolide (über 500 km/h)

Platz 2: Bugatti Chiron Super Sport 300+ (circa 490 km/h)

Platz 3: Koenigsegg Jesko Absolut (482 km/h)

Platz 4: SSC Tuatara (455 km/h)

Platz 5: Koenigsegg Agera RS (447 km/h)

Platz 6: Hennessey Venom F5 (437 km/h)

Platz 7: Bugatti Veyron Super Sport (431 km/h)

Platz 8: Rimac Nevera (412 km/h)

Platz 9: Mclaren Speedtail (402 km/h)

Platz 10: Koenigsegg Gemera (400 km/h)

Das schnellste Auto der Welt: Bugatti Bolide

Der Bugatti Bolide ist ein extrem leistungsstarkes Hypercar, das von der renommierten französischen Automobilmarke Bugatti entwickelt wurde. Laut Speed-magazin kann das Auto eine Höchstgeschwindigkeit von über 500 km/h erreichen.

Motor: 8,0-Liter-W16-Quadturbomotor (1.850 PS)

Grundpreis: 4 Millionen Euro

Auf Platz 2 der schnellsten Autos weltweit: Bugatti Chiron Super Sport 300+

Auf den zweiten Platz der schnellsten Autos weltweit hat es der Chiron Super Sport 300+ mit einer Höchstgeschwindigkeit von circa 490 km/h geschafft. Das Supercar wurde entwickelt, um einen beeindruckenden Geschwindigkeitsrekord im Jahr 2019 aufzustellen. Damit wurde er zum ersten Serienauto, das die 300-Meilen-pro-Stunde-Schallmauer durchbrach. Es wurden circa 30 Exemplare weltweit gebaut, die laut motor1.com alle verkauft worden sind.

Motor: 8,0-Liter-W16-Motor (1.600 PS)

Grundpreis: 3,5 Millionen Euro

Platz 3 der schnellsten Autos der Welt: Koenigsegg Jesko Absolut

In die Top 3 hat es dieses Hypercar der schwedischen Automarke geschafft: Der Koenigsegg Jesko Absolut, der eine Höchstgeschwindigkeit von 482 km/h erreicht. Die schwedische Automarke Koenigsegg hatte sich 2019 zum Ziel gemacht, die Automarke Bugatti in Sachen Geschwindigkeit mit dem 2020 präsentierten Jesko Absolut zu schlagen. In einer offiziellen Ankündigung des Herstellers heißt es, dass Koenigsegg kein schnelleres Auto zukünftig auf den Markt bringen wird.

Motor: 5,0-Liter-V8 mit Doppelturboaufladung (1.600 PS)

Grundpreis: 3,45 Millionen Euro

Platz 4 der schnellsten Autos weltweit belegt der SSC Tuatara

Der SSC Tuatara ist ein Supersportwagen, der von der US-amerikanischen Automarke SSC North America (Shelby SuperCars) entwickelt wurde. Laut sixt erreicht er eine Spitzengeschwindigkeit von 455 km/h.

Motor: 5,9-Liter-V8-Motor mit zwei Turboladern (1.350 PS)

Grundpreis: 2,2 Millionen Euro

Platz 5 der schnellsten Autos der Welt: Koenigsegg Agera RS

Im Jahr 2017 stellte ein Agera RS der schwedischen Automarke einen Weltrekord für die schnellste Höchstgeschwindigkeit auf einer öffentlichen Straße auf, als er eine Geschwindigkeit von 447 km/h erreichte. Damit landet das Supercar auf Platz 5 im Ranking. Laut Autoscout24 wurden von 2015 bis 2018 etwa 25 limitierte Exemplare gebaut.

Motor: Bi-V8-Mittelmotor (1.360 PS)

Grundpreis: 1,2 Millionen Euro bei Markteinführung

Auf Platz 6 der schnellsten Autos weltweit: Hennessey Venom F5 Revolution

Der Supersportwagen von der US-amerikanischen Tuning- und Automarke Hennessey Performance Engineering belegt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 437 km/h den sechsten Platz im Ranking der schnellsten Autos weltweit.

Motor: 6,6-Liter-Biturbo-V8 (1.842 PS)

Grundpreis: 2,7 Millionen Euro

Auf Platz 7 der schnellsten Autos weltweit: Bugatti Veyron Super Sport

Lange Zeit hielt dieses Modell den Geschwindigkeitsrekord mit gemessenen 431 km/h aufrecht. Laut auto-motor-und-sport.de wurde das Hypercar zwischen 2005 und 2015 gebaut.

Motor: 16-Zylinder W-Motor (1.201 PS)

Grundpreis: 1,65 Millionen Euro

Platz 8 der schnellsten Autos der Welt belegt: Rimac Nevera

Dieses Elektroauto belegt mit einer gemessenen Spitzengeschwindigkeit von 412 km/h den achten Platz im Ranking. Insgesamt sind 150 Exemplare des kroatischen Automobilherstellers verkauft worden. Laut der Autozeitung schafft das Supercar eine WLTP-Reichweite von 550 Kilometern.

Motor: Vier Elektromotoren (1.914 PS)

Grundpreis: 2 Millionen Euro

Platz 9 der schnellsten Autos weltweit: Mclaren Speedtail

Der McLaren Speedtail ist ein Hypercar, das von McLaren Automotive hergestellt wird. Es wurde erstmals 2018 angekündigt und im Jahr 2020 in limitierter Stückzahl produziert. Wie auto-motor-und-sport.de berichtet, handelt es sich beim McLaren Speedtail nicht nur um ein Auto für die Rennstrecke, sondern es sei auch für Reisen und Ausflüge im normalen Straßenverkehr geeignet. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 402 km/h.

Motor: 4,0-Liter-V8-Twin-Turbo-Benzinmotor mit einem Elektromotor kombiniert (1.050 PS)

Grundpreis: 2,4 Millionen Euro

Auf Platz 10 der schnellsten Autos der Welt: Koenigsegg Gemera

Der Koenigsegg Gemera ist ein hochleistungsfähiges Hybrid-Fahrzeug, das von der schwedischen Automobilfirma Koenigsegg hergestellt wird und mit einer Geschwindigkeit von 400 km/h den letzten Platz in unserem Ranking belegt. Besonders an diesem Modell ist laut motor1, dass der Gemera mit vier Sitzen und einem Dreizylinder-Motor ausgestattet ist.

Motor: 2,0-Liter-Dreizylinder-Turbomotor in Kombination mit drei Elektromotoren (1.700 PS)

Grundpreis: 1,7 Millionen Euro

Übrigens: Hier erfahren Sie, welche Sportarten die gefährlichsten der Welt sind und ebenfalls einen Adrenalinkick bieten.

Hinweis: Es ist wichtig zu betonen, dass Supersportwagen in der Regel ihre höchsten Geschwindigkeiten auf speziellen Teststrecken unter streng kontrollierten Bedingungen erreichen. Die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit, die auf öffentlichen Straßen erreichbar ist, kann erheblich niedriger sein. Auch nicht alle Fahrzeuge haben eine Straßenzulassung oder sind für den täglichen Verkehr auf den Straßen geeignet.