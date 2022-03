Übertragung der Oscars 2022: So sehen Sie die Preis-Verleihung

Die Academy Awards werden in diesem Jahr bereits zum 94. Mal verliehen. Wir informieren Sie hier über die Übertragung im Free-TV und Stream und verraten, wo es Wiederholungen gibt.

04.03.2022 | Stand: 09:09 Uhr

Auch 2022 heißt es wieder "And the Oscar goes to ...". Ende März findet im Dolby Theatre in Hollywood nämlich zum 94. Mal die Verleihung der Academy Awards, besser bekannt als Oscar, statt. Bereits im Februar wurden die verschiedenen Nominierungen bekannt gegeben. Zu den Favoriten in der Kategorie "Bester Film" zählen unter anderem das Western-Drama "The Power of the Dog" von Netflix, der Science-Fiction-Film "Dune" und das Drama "Belfast".

Wer die Verleihung der Oscars 2022 live mitverfolgen möchte, der sollte vorher besser gut ausschlafen sein. Denn für deutsche Zuschauerinnen und Zuschauer wird es Ende März eine lange Nacht werden. Die eigentliche Oscar-Verleihung in Los Angeles beginnt nämlich erst um 2 Uhr. Davor gibt es fast drei Stunden lang Eindrücke vom roten Teppich vor dem Dolby Theatre, auf dem die zahlreichen Stars posieren und ihre glamourösen Outfits präsentieren.

Wir informieren Sie hier darüber, wie genau die Übertragung der Oscars 2022 im TV und Stream abläuft und verraten außerdem, wo Sie die Verleihung kostenlos als Wiederholung schauen können.

TV-Termin: Wann findet die Oscar-Verleihung 2022 statt?

Wer die Oscar-Verleihung 2022 live im Fernsehen mitverfolgen möchte, wird bei ProSieben fündig. Zu diesen Zeiten überträgt der Sender in der Nacht vom 27. auf den 28. März 2022:

Sonntag, 27. März 2022, 23.10 Uhr: "red. Der OSCAR-Countdown – live vom Red Carpet"

Montag, 28. März 2022, 02.00 Uhr: "OSCAR 2022 – Die ACADEMY AWARDS – live aus L.A"

Moderiert wird "red. Der OSCAR-Countdown – live vom Red Carpet" von Showmaster Steven Gätjen.

Außerdem läuft am Montag, 28. März 2022 um 17.00 Uhr anstellte des Boulevard-Magazins "taff", "red. Die OSCAR-Highlights 2022" auf ProSieben. In der Sendung werden die Highlights der diesjährigen Oscar-Verleihung beleuchtet.

Übertragung: Die Oscars 2022 live im TV und Stream sehen

Der Countdown zur Oscar-Verleihung und die Verleihung selbst sind am Sonntag, 27. März 2022 ab 23.10 Uhr beim Sender ProSiebenim Free-TV zu sehen.

Parallel zur Ausstrahlung im TV, kann die Verleihung auch zeitgleich im Stream mitverfolgt werden. Dazu haben sie zwei Möglichkeiten: Direkt über die Homepage von ProSieben oder über die Streaming-PlattformJoyn. Beide Varianten sind kostenlos.

Wiederholung: So schauen Sie die Oscars 2022 nach

Sie sind zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Oscar-Verleihung bereits im Bett und können die Verleihung aus diesem Grund nicht live im TV oder Stream mitverfolgen? Kein Problem! Joyn bietet Ihnen nämlich auch die Option, die Sendungen "red. Der OSCAR-Countdown – live vom Red Carpet" und "OSCAR 2022 – Die ACADEMY AWARDS – live aus L.A." nach Ausstrahlung als Wiederholung anzuschauen.

Dieser Service ist in der Regel kostenlos. Sie müssen sich dafür allerdings, falls nicht bereits vorhanden, ein Benutzerkonto anlegen. Für eine bessere Auflösung muss jedoch ein Premium-Abo abgeschlossen werden. Dieses kostet laut Anbieter 6,99 Euro monatlich und kann von Neukunden vorab einen Monat kostenlos getestet werden. (AZ)